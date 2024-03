Programmi per progettare casa, anche gratis e in italiano

Andiamo a scoprire i migliori strumenti per le vostre esigenze, anche di arredo , e vedrete che progettare una casa non è così complicato. E vedrete che con i giusti ritocchi riuscirete a ricreare quell'atmosfera di Montmartre che desiderate per il vostro spazio.

Un programma di design per la casa è uno strumento per dare vita alla vostra visione degli spazi interni di un appartamento o edificio.

Perché indipendentemente dal progetto a cui state lavorando, vorrete comunicare le vostre idee nel modo più accurato possibile. Dalla disposizione dei muri all'effetto della luce, per arrivare ai colori per le pareti.

Qualunque sia il vostro obiettivo, ci sono molte soluzioni a vostra disposizione, anche in italiano. Vediamo i più popolari strumenti, gratuiti e semplici da usare, per disegnare planimetrie o fare veri e propri progetti 3D .

Ci possono essere diversi motivi per essere alla ricerca dei migliori programmi per progettare casa . Magari siete in procinto di ristrutturare la vostra nuova casa o semplicemente state cercando di dare vita a un'idea. Oppure siete agenti immobiliari e volete mostrare come con i giusti ritocchi un banale appartamento possa splendere di originalità.

Indice

Programmi per progettare casa gratis in italiano

Alcuni dei migliori strumenti non sono infatti tradotti, e per alcuni questo potrebbe essere un problema.

Vediamo quindi i migliori programmi per progettare casa gratis e in italiano.

SketchUp è uno dei siti di progettazione 3D gratuiti più completi sul web. Questo strumento di progettazione consente di partire da zero, dalla struttura della casa alla scelta dell'arredamento.

Questo strumento, disponibile per Mac e Windows, è estremamente potente, e vi consente di partire da modelli per creare progetti in 3D. La versione desktop è disponibile in prova gratuita di 7 giorni, sufficiente per i privati a cerca di idee, ed è tradotto in italiano.

Come usare SketchUp

Potete scegliere se usare SketchUp Free, che vedremo nel capitolo dedicato ai programmi online, o la versione Pro. Dovete scegliere questa se volete scaricare il programma desktop. Per utilizzare quest'ultima, andate sul sito e cliccate su Try SketchUP. Selezionate For Personal Projects, poi registratevi con il vostro account Google, Microsoft o Apple.

Accedete all'editor e a sinistra ci sono i vari strumenti, tra cui 3D Warehouse (quarta icona dall'alto).

DreamPlan

DreamPlan di NCH Softwareè uno degli strumenti gratuiti più popolari per progettare casa. Il programma, disponibile per Windows e Mac, è tradotto in italiano e vi consente di creare planimetrie e progetti 3D.

Il programma di permette creare edifici su più livelli, e grazie alla libreria di modelli 3D potete personalizzare interni esterni. Questo perché include la progettazione del paesaggio.

Potete effettuare modifiche e se avete già una planimetria potete importarla con Traccia planimetria e trasformarla in 3D.

Come usare DreamPlan

Per usare DreamPlan, andate sul sito e cliccate su Scarica ora in alto a sinistra. Installate il programma cliccando due volte sul file di installazione e seguendo le istruzioni a schermo. Cliccate poi su Avvia progetto vuoto.

A sinistra troverete i menu per visualizzare e modificare gli elementi, mentre a destra potrete accedere alla barra degli strumenti. In alto invece potete aggiungere vari elementi come stanze, porte o finestre.

Sweet Home 3D