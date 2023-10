Come si usano e si leggono i QR Code

I QR code sono in giro da un po' e, si può affermare, hanno raggiunto il picco della loro popolarità nel periodo delle riaperture post lockdown da Covid-19. Cionondimeno, questo strumento ha resistito alla prova del tempo e, per il momento, viene utilizzato da attività commerciali, privati e come strumento per facilitare la connessione tra un dispositivo e l'altro.

Indice

Che cos’è un QR code?

Il codice QR, o QR (Quick Response) code, è un codice a barre con una peculiare forma quadrata composto da tante piccole forme geometriche, solitamente squadrate. Questo disegno, unico per ogni scopo d'uso, contiene informazioni che possono essere lette da uno scanner di codici a barre o, più comunemente nell'uso quotidiano, da uno smartphone. Bisogna immaginarsi il codice QR come un modello di codifica bidimensionale che contiene dati capaci di essere letti dalle fotocamere e successivamente interpretati per: Indirizzare a un specifico indirizzo Internet (URL)

Memorizzare una serie di dati

Numeri di telefono

Email

Indirizzi

Contenuti grafici

Documenti World o PDF

Moduli di pagamento o link

Mappe

Testi in generale Questo strumento così semplice, eppure che ha rivoluzionato il modo di portare il web sulla carta, è stato inventato in Giappone nel 1994 e serviva per facilitare il tracciamento dei prezzi delle automobili in un'azienda molto specifica. Visto il potenziale di questa tecnologia, essa è poi stata diffusa pubblicamente, e già a metà degli anni 2000 la si cominciava a vedere un po' dappertutto. Di solito viene utilizzato per promuovere le proprie attività. Lo si trova spesso nei pamphlet informativi o negli biglietti da visita delle attività, le quali vogliono invitarti ad accedere al loro sito web senza obbligarti a ricopiare a mano l'indirizzo. Al giorno d'oggi viene utilizzato anche nei ristoranti per portarti al menù online, più facile da aggiornare, meno soggetto agli errori e, soprattutto, che non si sporca con l'uso. Lo si trova sui biglietti da visita, ma anche come strumento per il login di alcune App. Ci sono davvero tantissimi utilizzi per il QR code, sia dal punto di vista del marketing che delle utility online. Dobbiamo immaginarci questo strumento come un ponte di comunicazione tra il mondo reale e quello digitale (se hai mai sentito parlare della parola phygital, il QR Code ne è un perfetto esempio). Il mondo è ancora molto legato alla fisicità e all'incontro, ma sempre più spesso sentiamo il bisogno di aumentare l'esperienza con supporti che ci aiutino a collegare i meeting e le riunioni, oppure anche solo le fiere e i convegni, al mondo digitale a cui spesso i nostri lavori appartengono per la maggior parte del tempo.

Come funziona il QR Code?

Bisogna immaginare questo simpatico quadratino astratto come una versione nuova e aggiornata del codice a barre. Al suo interno sono codificate fino a 7089 lettere e numeri, compresa punteggiatura e caratteri speciali. Questa complessa matrice di pixel è di solito costituita da quattro quadrati posizionati agli angoli e dei pixel neri e bianchi all'interno del quadrato. Ognuno di questi svolge una funzione precisa che lo rende univoco e capace di riportare a un posto specifico su Internet.

Come si crea un QR code?

Se hai bisogno di creare un Quick Response code per la tua attività, puoi farlo utilizzando i programmi specializzati direttamente su Internet. Basta digitare sul browser "generatore codici QR" per trovare una grande quantità di siti, anche gratuiti, che ti permettono di creare i tuoi codici ed eventualmente (di solito a pagamento) misurare gli accessi e le metriche di permanenza sulle pagine. Una volta creato il tuo QR code, potrai usarlo per farti pubblicità sul web e integrarlo in video, ma anche in pubblicità cartacee, cartelloni o tanto altro ancora.

Come si legge un QR Code?

La maggioranza dei dispositivi smartphone moderni dispongono di un lettore QR direttamente incorporato all'interno della fotocamera. Questo significa che: Apri l'App Fotocamera dello smartphone

Inquadra il QR code il più da vicino possibile, facendo in modo che si veda tutto il blocco E ti apparirà a schermo un link che potrai cliccare e seguire a tuo piacere per raggiungere eventuali documenti di tuo interesse. Abbiamo parlato di smartphone, ma in realtà si può leggere un QR code utilizzando un qualsiasi dispositivo mobile dotato di una fotocamera e connessione ad Internet. Se lo smartphone però non ha un lettore QR integrato, poiché magari è di vecchia generazione, potresti voler scaricare da Apple Store o da Play Store un'applicazione sulla falsariga di QR Code Scanner. Una volta installato, non dovrai fare altro che puntare la fotocamera sul codice e verrai indirizzato ad una pagina dove ti verrà mostrato il link. Tappandolo, vi accederai per scaricare un documento o accedere ad un indirizzo web specifico.