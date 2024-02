E dopo aver effettuato la vostra scelta, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come collegare Nintendo Switch alla TV o al PC , in modo da poterla sfruttare al meglio.

Il problema è che dato il suo enorme successo commerciale non c'è un solo modello a disposizione, ma Nintendo ha rilasciato dal 2017 altre due varianti oltre a quella originale: OLED e Lite. Vediamo quindi quale Nintendo Switch scegliere da comprare , in modo da orientarsi e scegliere consapevolmente il dispositivo adatto a voi, che sia il vostro primo acquisto o che desideriate passare da un'altra Switch.

Se cercate una console che vi consenta di giocare in 4K agli ultimi titoli con i più mirabolanti effetti grafici, forse dovreste guardare alle proposte di Microsoft e Sony, ma per giocare a titoli divertenti e colorati, sia in mobilità che a casa con la famiglia, e magari siete fan di giochi come Mario Bros., Zelda, Pokémon e Animal Crossing, allora la risposta è una: Nintendo Switch .

Indice

Quali sono i modelli di Nintendo Switch

Visto il successo del dispositivo, che non forniva solo un riuscito punto d'incontro tra le necessità di gioco in mobilità e quelle da casa, magari con la famiglia o gli amici, il gigante nipponico ha pensato di differenziare la sua offerta, prima con Nintendo Switch Lite , nel 2019, e poi con Nintendo Switch OLED, nel 2021.

Prima di scegliere la Nintendo Switch giusta per voi, è opportuno definire le caratteristiche dei vari modelli in commercio. Lanciata nel 2017, Nintendo Switch ha rappresentato un punto di svolta per Nintendo, che all'epoca faticava a imporsi nel crescente mercato del gaming da smartphone.

Le possibilità sono tantissime, senza considerare che alcuni titoli offrono accessori unici per sfruttare in maniera ancora più divertente le potenzialità della console.

Oppure ancora, potete utilizzare la Switch in compagnia, ognuno con la sua console e la propria copia di un titolo, per sfidarvi in locale fino a otto amici o online con utenti da tutto il mondo (in questo caso serve l'abbonamento Nintendo Switch Online).

In alternativa, se volete giocare con un amico, potete appoggiare la Switch sul tavolo grazie allo stand incluso, staccare i Joy-Con e collegarli agli Strap in dotazione per usare ognuno di essi come singolo controller .

Se siete a casa e volete giocare da soli ma sfruttando uno schermo più grande, potete inserirla alla base in dotazione e connetterla alla TV, staccando i Joy-Con per unirli nell'impugnatura apposita che li trasforma in un controller simile a quelli di Xbox e PlayStation. La base per Nintendo Switch comprende due porte USB all'esterno e tre sotto lo sportellino, di cui una porta USB, una per la ricarica e una HDMI.

Per il resto la console è molto simile, con il doppio della memoria (64 GB invece di 32 GB) e un peso leggermente superiore. Anche la base è cambiata, e oltre a un'estetica leggermente diversa ora offre una porta LAN invece di una USB sollo lo sportellino, mentre i Joy-Con ora sono bianchi (ma potete optare anche per la versione con Joy-Con blu e rosso e base nera).

La console ha solo una modalità di gioco , quella portatile, quindi anche i giochi per Nintendo Switch compatibili sono solo quelli pensati per questo. L'assenza di Joy-Con separati comporta inoltre che se volete giocare a giochi che utilizzano il rumble HD e la telecamera IR di movimento dovrete comprare a parte i Joy-Con della Nintendo Switch (79 euro su Amazon).

Quali sono i prezzi di Nintendo Switch

Ma quanto costano le varie Nintendo Switch? Come potete immaginare, ci sono alcune differenze di prezzo tra i vari modelli, che rispecchiano i contenuti tecnologici e delle confezioni.

Nintendo Switch Lite è ovviamente la più economica e costa di listino 219,99 euro, ma su Amazon potete spesso trovarla a meno a seconda delle offerte in corso. La console è disponibile in cinque colori: corallo, giallo, turchese e grigio e blu e Nintendo la vende anche in bundle con alcuni giochi.

Nintendo Switch costa invece di listino 299,99 euro, ma anche qui sono spesso disponibili sconti su Amazon, e come per la Lite potete trovarla in interessanti bundle come il set Nintendo Switch Sports che comprende la fascia per la gamba in regalo.

Infine, Nintendo Switch OLED costa di listino 349,99 euro, anche se su Amazon potete trovarla a meno, e come per le altre Switch potete acquistarla in interessanti bundle con The Legend of Zelda: Tears of Kingdom o Pockémon Scarlatto & Violetto.