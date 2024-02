E dopo aver comprato la vostra Steam Deck, non scordatevi di dare un'occhiata alle nostre guide su come installarci sopra i giochi , anche da Epic Games Store e Game Pass .

Steam Deck LCD o Steam Deck OLED ? 256 GB , 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione? E che dire delle versioni in vendita fino a esaurimento scorte ? Andiamo scoprire quali sono i modelli disponibili e vedere quale Steam Deck scegliere da comprare , oltre a scoprire soluzioni alternative, come la possibilità di comprare una versione base per poi cambiare l'hard disk o scegliere un modello ricondizionato.

State prendendo in considerazione l'acquisto di una Steam Deck per poter giocare ai vostri titoli preferiti anche in mobilità? Con la popolarissima console portatile di Valve è difficile sbagliare, ma tra le diverse versioni a disposizione la scelta potrebbe rivelarsi più complicata di quello che sembra.

Indice

Cos'è Steam Deck

Lanciata a febbraio 2022, Steam Deck è un altro tipo di approccio per dare agli amanti dei videogiochi la possibilità di continuare le loro partite in viaggio, sotto una tenda in montagna o durante una pausa delle lezioni.

Ma se Microsoft e NVIDIA ci provano con i servizi cloud, la console portatile di Valve è pensata per sfruttare appieno il catalogo di Steam, e per questo l'azienda americana ha creato appositamente un sistema operativo basato su Linux, SteamOS, che consenta di accedere alla piattaforma di distribuzione e scaricare i propri giochi in maniera estremamente semplice.

Non solo, ma l'azienda ha ancora sviluppato un emulatore proprietario per permettere la massima compatibilità possibile con i giochi Windows, oltre a un programma di compatibilità per segnalare agli utenti quelli verificati, in modo da sapere con certezza quali scaricare o comprare per non avere brutte sorprese.

Tutto questo attorno a un dispositivo piuttosto compatto ma potente, sviluppato in collaborazione con AMD e dotato di schermo da 7 pollici con joystick integrati, con un fattore di forma non dissimile da Nintendo Switch.

Pur con i suoi limiti dettati dalle dimensioni, la console consente di gestire vari titoli 2D e 3D AAA dalla libreria Steam, ed è abbastanza potente da permettervi di giocare ad alcuni dei migliori giochi per PC come Hades o The Witcher 3.

Accolta con entusiasmo, Steam Deck è stata un successo, tanto che altri produttori come ASUS e Lenovo hanno presentato dispositivi simili, e a novembre 2023 Valve ha annunciato la versione rinnovata, Steam Deck OLED.

Questa non era l'attesa Steam Deck 2, quanto piuttosto un aggiornamento che corregge alcuni limiti del modello originale, come l'autonomia, lo schermo (per dimensioni, qualità e frequenza di aggiornamento) e il Wi-Fi (che passa come vedremo da 5 a 6E).

Certo, come vedremo nel capitolo dedicato, Steam Deck non è il dispositivo perfetto, ma è senz'altro un mix interessante di versatilità e funzioni, e l'enorme popolarità ha garantito di ampliarne la versatilità, come la possibilità di installare store di giochi altrimenti non supportati, come Epic Games, GOG o Game Pass, o addirittura un sistema operativo diverso in dual boot.

Insomma, ci sono diversi motivi per voler acquistare Steam Deck: andiamo a vedere i modelli disponibili e le loro caratteristiche.