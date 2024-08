Scopri quali sono le migliori app per creare video tiktok virali: i template migliori e i trucchi per entrare più facilmente nei "per te".

Lo possiamo considerare a tutti gli effetti il social del momento, tanto che Instagram ha copiato il format proponendo dei reel all'interno della piattaforma. TikTok è un punto di riferimento per i più giovani, ma non solo. L'ex piattaforma Musically ha cambiato nome e ora è il territorio in cui i più creativi content creator condividono le proprie creazioni. Vorresti iniziare a sperimentare anche tu? Ecco quali sono le migliori app per creare video TikTok virali.

CapCut

Se sei alla ricerca di un'app per montare, editare e realizzare video per TikTok che sia allo stesso tempo potente e facile da usare, CapCut è imbattibile. Sviluppata dai creatori di TikTok, CapCut ti permette di sperimentare con una vasta gamma di strumenti di editing, inclusi filtri, transizioni e musica di sottofondo, che ti permettono di creare video mozzafiato direttamente dal tuo smartphone. L'interfaccia intuitiva e le funzionalità avanzate come l'elaborazione multilivello e le animazioni chiave la rendono un'app top sia per i principianti che per i creatori più esperti. La libreria di effetti visivi è vastissima e costantemente aggiornata così potrai stare sempre al passo con gli ultimi trend. E grazie alle opzioni di esportazione ad alta qualità, i tuoi video saranno pronti per essere condivisi su TikTok con una qualità impeccabile. La funzionalità di CapCut che ti permette di lavorare su più livelli è un vero game-changer: sperimenta sovrapponendo testi, adesivi e altri elementi grafici per creare video complessi e accattivanti. Scarica da Play Store Scarica da App Store

InShot

Vuoi realizzare un video catchy che ti faccia registrate tante views senza fare troppa fatica? InShot è l'opzione giusta per te. Ti dà modo di tagliare e unire clip, aggiungere una musica di sottofondo e applicare effetti speciali, il tutto in pochissimi clic tramite il tuo smartphone. Diventata famosa per l'interfaccia user friendly, trasforma l'editing video un vero gioco da ragazzi. Hai anche la possibilità di aggiungere transizioni fluide tra le clip e di sincronizzare perfettamente la musica con i tuoi video: la libreria musicale integrata ti dà accesso a tantissimi brani, persino quelli cult del momento. Plus? Supporta il formato 4K: potrai quindi ottenere risultati top a livello qualitativo. Ovviamente non mancano filtri ed effetti, veri pilastri della piattaforma social. Scarica da App Store Scarica da Play Store

Canva

Se stai cercando un'app che ti dia ottimi risultati e metta a disposizione template pre-compilati Canva è quello che fa per te. L'app gratuita ma con possibilità di attivazione abbonamento, si distingue per le tantissime grafiche interessanti, in modo particolare quelle collegate al mondo social. Digitando "TikTok" nella barra di ricerca o aggiungendo una parola chiave come "TikTok Travel" per esempio, si avrà modo di scegliere uno dei tantissimi template free a disposizione. Puoi scegliere tra centinaia di modelli preimpostati e personalizzarli con i tuoi video, foto, testi e musica, e come sempre a vincere è la semplicità dell'interfaccia drag-and-drop. La consigliamo per la possibilità di inserire loghi, grafica personalizzata e palette di colori specifiche, puoi mantenere una coerenza visiva che distingue i tuoi contenuti dagli altri. Scarica da Play Store Scarica da App Store

iMovie

Hai mai sentito parlare di iMovie? Si tratta di un'applicazione di video editing apprezzata persino in ambienti professionali. Con filmati di alta qualità, editati però tramite smartphone o tablet si hanno maggiori possibilità di fare un salto diventando virali. Puoi facilmente tagliare e unire clip, aggiungere transizioni fluide e applicare una vasta gamma di filtri ed effetti speciali per dare ai tuoi video un aspetto professionale ma è soprattutto la possibilità di lavorare con video in 4K che fa in modo di darti risultati top. IMovie ti mette a disposizione una libreria ricchissima con temi e trailer preimpostati, così che potrai già raggiungere i risultati in pochi clic, soprattutto se non sei un vero esperto di video editing. Scarica da App Store

TikTok

Ovviamente non possiamo non citare TikTok stesso che non è solo un social e una piattaforma per Content Creator ma diventa a tutti gli effetti uno strumento di creazione testuale. Basti pensare che all'interno dell'app hai tutti gli strumenti necessari per la creazione di video accattivanti: aggiungi musica, effetti speciali, filtri, testo e adesivi ai tuoi video e segui i trend del momento per raggiungere più facilmente la sezione dei "per te". Novità? La possibilità di sfruttare l'AI per la creazione dei contenuti: in questo modo aggiungere sfondi realistici o altri dettagli potrà essere molto più facile. Scarica da App Store Scarica da Play Store

Come creare video TikTok virali

Vuoi diventare una star su TikTok e vedere i tuoi video esplodere di visualizzazioni? Tutto parte dall'originalità ma ovviamente rimanendo se stessi. Non cercare di copiare ciò che fanno gli altri: trova il tuo stile unico e mostra la tua personalità; gli utenti che frequentano la piattaforma amano l'autenticità e premiano i creatori che portano qualcosa di nuovo e fresco sulla piattaforma. Che tu sia bravo a ballare, cantare, fare sketch comici o semplicemente raccontare storie, l'importante è che tu sia genuino. La musica è il cuore pulsante di TikTok. Utilizza brani in cima alle classifiche e partecipa ai trend del momento per aumentare le possibilità di finire nella pagina "Per Te". Non dimenticare di seguire gli hashtag di tendenza e di unirti alle challenge più in voga: questo ti aiuterà a farti notare da un pubblico più ampio. Un video ben montato fa la differenza! Utilizza app come quelle che ti abbiamo suggerito per dare un tocco professionale ai tuoi video. Aggiungi transizioni fluide, effetti speciali e testi accattivanti per rendere i tuoi contenuti irresistibili. Ricorda che anche la qualità dell'immagine e del suono conta: assicurati di girare i tuoi video in buona luce e in un ambiente tranquillo. Chiaramente è importante essere costanti: solo in questo modo riuscirai a mantenere l'interesse del tuo pubblico e attirare nuovi follower; crea un piano editoriale e cerca di seguirlo ma non dimenticare l'importanza dell'apporto umano, si tratta sempre di un social e interagire con la community è il primo step per raggiungere numeri più alti.

