Ma prima di approfondire questo argomento e capire se le pompe di calore possono fare per voi, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su quando conviene installare una pompa di calore .

Ma non è tutto rose e fiori: quali sono gli svantaggi della pompa di calore ? Andiamo a scoprirli, sia per quanto riguarda la pompa di calore aria - aria, che quelle aria - acqua, acqua e geotermica, oltre a evidenziare anche i vantaggi e i pro e i contro dell'abbinare il fotovoltaico.

Cos'è una pompa di calore

Per un approfondimento su questo argomento, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata , ma possiamo accennare al fatto che ci sono diversi tipi di pompe di calore, a seconda della fonte di energia e del fluido utilizzato per trasmetterla nelle abitazioni:

La pompa di calore è quindi in grado di produrre calore , come una caldaia, ma ci sono delle differenze rispetto a quest'ultima, in quanto oltre a non produrre emissioni perché non c'è combustione è più efficiente, in quanto normalmente produce più di 3 kW di energia termica per ogni kW di energia elettrica immessa. Inoltre una pompa di calore non solo può riscaldare l'aria e l'acqua sanitaria, ma può anche rinfrescare d'estate.

Questa macchina termica è considerata una delle soluzioni migliori per ridurre le emissioni, e per questo sono diventate sempre più popolari vista l'intenzione dell'Unione Europea di diventare a "computo zero" per quanto riguarda le emissioni di carbonio entro il 2050.

Una pompa di calore è un dispositivo in grado di trasferire energia termica da diverse sorgenti esterne come aria, acqua o il terreno.

Come funziona una pompa di calore

In condizioni ideali questo processo è estremamente efficiente , e per ogni kW di energia elettrica fornita si riescono a ottenere dai 3 ai 4 kW di energia termica. Questo calore è determinato dal COP, (coefficiente di prestazione, Coefficient of Performance). Più è alto, maggiore è l'efficienza della pompa di calore.

Per una spiegazione dettagliata su come funziona una pompa di calore , vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato , ma brevemente sappiate che nel circuito chiuso il refrigerante passa attraverso quattro fasi, evaporazione, compressione, condensazione, espansione, che consentono di estrarre il calore dall'ambiente esterno e grazie all'energia elettrica, trasferirlo all'acqua, all'aria o al gas refrigerante per scaldare la casa.

Una pompa di calore utilizza un circuito chiuso nel quale circola un fluido refrigerante . Il meccanismo di funzionamento della macchina termica non è dissimile da quello di un frigorifero, ma avviene in maniera inversa, in quanto estrae il calore dall'ambiente esterno e lo trasferisce all'ambiente interno, sfruttando le l'effetto dei gas di cambiare la temperatura in seguito a una compressione o espansione, senza apporto di energia.

Quali sono gli svantaggi della pompa di calore

Le pompe di calore hanno numerosi vantaggi, a cui abbiamo già accennato e che elencheremo nel capitolo successivo, ma anche alcuni svantaggi.

In generale

In generale, il più grande svantaggio di una pompa di calore è che, a differenza di una caldaia tradizionale, produrrà acqua a temperature più basse. Le pompe di calore infatti hanno temperature di utilizzo tra 35 e 50°C (quelle più moderne arrivano anche a 65°C grazie a delle resistenze integrative), ben inferiori a quelle delle caldaie.

Questo impone dei limiti di efficienza, soprattutto per quanto riguarda temperature esterne molto basse, che abbassano il COP, ma determinano anche il tipo di irradiatore che si può utilizzare.

Altri difetti sono la spesa iniziale, in quanto una pompa di calore richiede un investimento iniziale che può arrivare anche a 30.000 euro. Certo, ci sono gli sgravi fiscali e il risparmio in bolletta riesce a compensare, ma l'esborso da affrontare all'inizio non è indifferente.

Inoltre le pompe di calore hanno un'unità esterne (a parte quelle senza unità esterna), che necessita di un certo spazio all'aperto, e che potrebbe generare anche rumore.

Non molto forte, ma è un fatto da tenere presente. Infine, visto che vanno a elettricità, spesso le pompe di calore hanno bisogno dell'adeguamento della potenza del contatore, oppure se possibile l'utilizzo di un secondo contatore con cui attivare una tariffazione apposita per limitare i costi della bolletta elettrica.

Andiamo ora a vedere gli svantaggi specifici per i vari tipi di pompe di calore.

Aria - aria

Le pompe di calore aria - aria sono quelle che estraggono calore dell'aria e lo trasferiscono all'interno dell'abitazione tramite aria. Ovvero i condizionatori. Queste pompe di calore sono le più semplici sul mercato, ma presentano alcuni svantaggi.

Innanzi tutto, utilizzando l'aria come sorgente di energia termica, le pompe di calore aria - aria sono più soggette delle pompe di calore ad acqua o geotermiche alle variazioni di temperatura stagionali. L'aria infatti è meno stabile.

In secondo luogo le unità esterne delle pompe di calore aria - aria possono essere piuttosto rumorose, anche se quelle più moderne hanno risolto almeno in parte questo problema, e inoltre necessitano di un posizionamento adeguato, in quanto non devono essere poste in ambienti troppo piccoli ma neanche esposti al sole.

Infine le unità esterne possono creare un microclima, se mal posizionate, il che potrebbe influire sul funzionamento.

Sul fronte interno, invece, il fatto che il riscaldamento sia veicolato dall'aria implica degli svantaggi, come la stratificazione del calore sulla parte alta della stanza in fase di riscaldamento e la movimentazione dell'aria, e quindi di acari, polvere e batteri. Infine, alcuni potrebbero non apprezzare la presenza degli split nelle stanze dal punto di vista estetico.

Aria - acqua

Le pompe di calore aria - acqua utilizzano l'acqua per veicolare il calore all'interno dell'edificio, cosa che può avvenire attraverso riscaldamento a pavimento, caloriferi o ventilconvettori.

Oltre agli svantaggi dovuti all'utilizzo dell'aria come sorgente di energia e che abbiamo già visto nel precedente capitolo, questi impianti hanno lo svantaggio di produrre acqua a temperature inferiori rispetto a una caldaia. Questo significa che non è consigliato utilizzarle con i caloriferi in ghisa, ad esempio, che hanno bisogno di acqua a 70°C e sono molto spessi, oltre ad avere un'elevata inerzia termica.

Il mezzo più consigliato è il riscaldamento a pavimento, che opera a temperature di esercizio di 35°C, ma questo vuol dire che sulle vecchie case non si possono utilizzare (a meno di non effettuare una ristrutturazione completa). In alternativa, si possono usare i caloriferi in alluminio, che utilizzano acqua a temperature fino a 50°C, sono più sottili e hanno una bassa inerzia termica.

Inoltre le pompe di calore aria - acqua sono sensibili alla temperatura esterna, e in caso di temperature basse la loro efficienza diminuisce. Addirittura, in caso di temperature inferiori a -25°C, c'è bisogno di una resistenza integrativa che porti l'acqua a temperatura.

Un altro aspetto da considerare è l'efficienza energetica dell'appartamento. In caso non sia elevata, l'impianto aria - acqua sarà meno efficiente e sarà necessario prenderne uno sovradimensionato per garantire il giusto comfort, con la riduzione dell'efficienza e il conseguente aumento dei costi.

Infine, le pompe di calore aria - acqua costano più di quelle aria - aria, anche più del doppio, anche se questo aspetto è mitigato dal fatto di poter produrre, oltre a raffrescamento e raffreddamento, anche acqua calda sanitaria.

Acqua

Le pompe di calore ad acqua utilizzano l'acqua come sorgente di energia, dalla falda o da un pozzo. Questa soluzione è molto efficiente, in quanto l'acqua sotterranea ha una temperatura più costante dell'aria, ma ci sono anche alcuni svantaggi.

Il principale è la complessità dell'opera, che richiede una progettazione e dei lavori più complicati rispetto alle due viste prima. Inoltre anche le leggi locali possono creare dei problemi in quanto non sempre le disposizioni a protezione del territorio consentono l'installazione di un impianto del genere.

Inoltre bisogna controllare la qualità dell'acqua del sottosuolo, e questo ha una profonda influenza sull'efficienza dell'impianto.

Geotermica

Arriviamo infine all'ultimo tipo di pompe di calore, quelle geotermiche. Queste pompe di calore sono le più complesse in assoluto, e necessitano di un'attenta progettazione.

Visto che si devono installare i tubi o la sonda nel terreno, lo svantaggio principale è l'impossibilità di effettuare i lavori necessari, come nelle città o in case già costruite. Inoltre le pompe di calore geotermiche hanno costi di realizzazione più elevati degli altri tipi di impianti, visto che è richiesto l'intervento di un geologo e una serie di lavori per la realizzazione, come la trivellazione.

Nei costi andrebbe anche calcolato la riduzione del COP a causa delle lunghe tubazioni richieste dall'impianto, che necessitano di pompe di circolazione del fluido abbastanza potenti.

Infine, è possibile che se utilizzate le pompe di calore geotermiche, soprattutto quelle a sviluppo orizzontale, principalmente per il riscaldamento, il terreno potrebbe gelarsi o comunque nel tempo funzionare peggio, abbassando il COP.