Perché questo tipo di soluzione sta diventando sempre più popolare dopo il blocco da parte dell'Unione Europea alle caldaie a gas (dal 2040), ma è opportuno effettuare scelte adeguate per non rischiare di trovarsi con impianti poco efficienti. Prima di approfondire questo argomento, però, non scordatevi di dare un'occhiata anche al nostro artico sulle migliori app per risparmiare sui consumi di luce e gas .

Detto questo, la pompa di calore non sempre è la soluzione ideale per le vostre necessità: andiamo a vedere quando conviene installare una pompa di calore , oltre a cercare di capire se possa essere opportuno abbinarla a un impianto fotovoltaico ed evidenziarne i pro e i contro.

La pompa di calore è una soluzione ideale per il riscaldamento in quanto a differenza della caldaia a gas non solo non produce emissioni, ma è anche più efficiente ed è in grado, oltre a scaldare e fornire acqua calda sanitaria , anche di rinfrescare l'abitazione.

Indice

Cos'è una pompa di calore

Questi valori possono essere indicati dal coefficiente di prestazione stagionale (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance) o più comunemente dal coefficiente di prestazione (COP, Coefficient of Performance). Se il COP è troppo basso, la pompa di calore non è più conveniente o peggio può non riscaldare a sufficienza: andiamo a capire perché.

Ci sono però alcune complicazioni. Prima di tutto non c'è un solo tipo di pompa di calore, come vedremo nel capitolo successivo , e in secondo luogo le pompe di calore hanno dei limiti di efficienza, determinati dal rapporto tra il calore a disposizione per riscaldare l'ambiente e l'energia elettrica consumata per ottenerlo.

A questo punto il calore è trasferito all'acqua, che può essere utilizzata per scaldare i caloriferi o i ventilconvettori, oppure per scaldare l'acqua sanitaria . Poi avviene il passaggio allo stato liquido in un dispositivo di espansione e il ciclo ricomincia.

A questo punto il fluido evapora e poi viene compresso in un compressore. Questo passaggio aumenta la temperatura del gas, che poi passa attraverso un condensatore. Qui avviene il rilascio del calore al fluido di riscaldamento grazie all'effetto Joule-Thompson , secondo il quale i gas cambiano la temperatura senza apporto di energia in seguito a una compressione o espansione .

Il funzionamento delle pompe di calore è in linea di massima come quello dei frigoriferi, solo nel senso inverso. Ovvero grazie a un fluido opportuno dal basso punto di ebollizione estraggono il calore da un mezzo a temperatura più bassa, che può essere aria, acqua o terreno a seconda del tipo di pompa.

Ma non solo, in quanto possono effettuare il procedimento inverso per consentire anche di rinfrescare gli spazi, il che evita di dover comprare due impianti, uno per il raffrescamento e uno per il riscaldamento.

Quali sono i tipi di pompa di calore

In generale, le pompe di calore più semplici sono quelle aria - aria , mentre quelle più usate per sostituire i comuni impianti di riscaldamento sono quelle aria - acqua .

Nel capitolo precedente abbiamo accennato al fatto che non c'è un solo tipo di pompa di calore , ma diversi, che differiscono dalla sorgente di energia e dal mezzo che utilizzano per veicolarla nell'ambiente.

Quando conviene installare una pompa di calore

Le pompe di calore sono caratterizzate da un'alta efficienza, ma quali sono le condizioni per cui ci si può avvantaggiare di questa efficienza? Innanzitutto, prima di installare una pompa di calore bisogna valutare alcuni fattori, come la zona climatica e le caratteristiche dell'edificio (ovvero la presenza di infissi adeguati).

Una delle caratteristiche della pompa di calore infatti è la temperatura di mandata relativamente bassa, ovvero la temperatura del fluido che si utilizza per riscaldare l'edificio. Questo significa che se si hanno caloriferi in ghisa, che necessitano di una temperatura anche di 70°C, la pompa di calore potrebbe non essere la soluzione ideale.

Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, però, uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la pompa di calore è il COP, ovvero il coefficiente di prestazione, in quanto le pompe di calore forniscono più energia termica di quella elettrica impiegata per il loro funzionamento (con un rapporto di 4 a 1).

Se però la temperatura esterna si abbassa molto il COP diminuisce drasticamente, e quindi anche l'efficienza della pompa di calore, rendendola poco conveniente. Questo significa che con climi rigidi bisogna valutare eventuali strategie per massimizzare il COP, eventualmente prendendo in considerazione sistemi ibridi (come i pannelli solari).

Ma quando conviene quindi installare una pompa di calore? Visto che le classiche temperature di utilizzo di una pompa di calore sono tra 35 e 50°C (quelle più moderne arrivano anche a 65°C per alcuni utilizzi), è consigliato utilizzarla con riscaldamenti a pavimento, che lavora a temperature di circa 35°C.

Questo significa che una pompa di calore è adatta per edifici più moderni, mentre le case più datate, che utilizzano caloriferi, dovrebbero orientarsi su soluzioni diverse da quelle in ghisa, come l'alluminio, che richiede temperature di 45°C o 50°C e consente non solo caloriferi meno spessi, quindi con un maggiore scambio termico, ma hanno anche una bassa inerzia termica.

In alternativa si possono utilizzare sì pompe di calore più potenti, ma significa che ci si avvicina alla temperatura limite di utilizzo, il che significa abbassare il COP e quindi l'efficienza.

Un'altra condizione che migliora l'efficienza dell'abitazione e quindi rende la pompa di calore conveniente è la presenza di un edificio isolato termicamente, quindi coibentato.

Questo significa la presenza di infissi a doppio o triplo vetro e di un cappotto, il che consente di avere una pompa di calore adeguata per le dimensioni dell'abitazione. In alternativa, si rischia di dover acquistare un prodotto sovradimensionato rispetto alle effettive necessità, con il rischio di un calo dell'efficienza.

Quindi le pompe di calore sono meglio sfruttate in edifici dotati di un buon isolamento, anche se questo non è un requisito obbligatorio: solo sappiate che in assenza di una coibentazione adeguata potreste aver bisogno di una soluzione sovradimensionata e comunque meno efficiente.

Lo stesso discorso vale anche all'estremo opposto. Alcune abitazioni estremamente efficienti, a basso consumo energetico o passive, presentano una perdita di calore molto bassa. Se questa è inferiore a 3 kW, i costi per il riscaldamento potrebbero essere così bassi da rendere l'investimento in una pompa di calore quasi anti-economico. In questo caso, potrebbe essere meglio orientarsi su altre soluzioni.

Infine spendiamo una parola sull'utilizzo corretto di una pompa di calore. In genere è buona norma mantenere la temperatura interna costante, senza variazioni durante il giorno, in modo da avere un risparmio energetico maggiore rispetto all'alternare accensione e spegnimento.

Un'altra accortezza è non utilizzare elementi di controllo come valvole termostatiche e lasciarli completamente aperti, ma regolando la temperatura solo tramite la pompa stessa. In questo modo la pompa non funzionerà inutilmente perché il flusso nelle singole stanze è limitato, ma gestirà in autonomia il riscaldamento.