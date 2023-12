Quando finirà il mercato tutelato e cosa succederà dopo

A partire dal 2007, gli utenti domestici hanno potuto decidere se stipulare un contratto nel mercato libero con un fornitore di loro scelta, ma molti, per diversi motivi, non l'hanno mai fatto. Ora però, dopo numerose proroghe, il Governo ha stabilito un termine per il servizio di maggior tutela. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa novità e cosa succederà agli utenti tutt'ora in questa situazione, ricordandovi anche la "guida-corollario" per passare dal mercato tutelato a quello libero .

Per mercato tutelato (o servizio di maggior tutela) si intende una situazione nella quale gli utenti possono ad accedere alle offerte luce e gas con condizioni economiche e contrattuali fissate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti). In questa condizione il prezzo dell'energia è aggiornato ogni tre mesi sulla base delle variazioni del valore delle materie prime disponibili sul mercato.

Dopo innumerevoli proroghe, l'anno prossimo terminerà il mercato tutelato dell'energia, il che significa che gli utenti domestici non vulnerabili che non l'hanno già fatto dovranno stipulare un contratto nel mercato libero .

Indice

Quando finirà il mercato tutelato

Per quanto riguarda le forniture di elettricità, il termine del mercato tutelato per i clienti non vulnerabili è stabilito al 1° aprile 2024. In questo caso, se non passeranno al mercato libero, i clienti saranno traghettati a un altro tipo di contratto , il cui fornitore verrà determinato in base ad aste locali e che sarà diverso da quello previsto per il gas.

Se volete sapere quando terminerà il mercato tutelato per il gas, la data fissata dal Governo è del 10 gennaio 2024 . Questo cambiamento, che interesserà solo i clienti non vulnerabili che non hanno ancora fatto ingresso nel mercato libero, implicherà una diversa tipologia di contratto, con le modalità che vedremo nel capitolo successivo .

Cominciamo a vediamo in che date terminerà il mercato tutelato, a seconda che si tratti di energia elettrica o di gas , per poi vedere cosa succederà

A luglio 2023 ARERA rilevava come il 69,3% degli utenti domestici per l'energia elettrica e il 66,8% degli utenti domestici per il gas naturale fossero passati al mercato libero, il che significa che un cliente domestico su tre è ancora legato al mercato tutelato.

Ma, come immaginerete, anche questa data non venne rispettata e nel 2020 venne rinviata al 1° gennaio 2023, per poi, nel 2021, slittare nuovamente al 2024.

Dall'introduzione, avrete capito come il mercato tutelato abbia le ore contate. Già nel 2017 si era stabilito che questa soluzione dovesse terminare a luglio 2019, poi nel 2018 è stata rinviata di un anno, a luglio 2020 , per poi essere prorogata nuovamente, nel 2019, a gennaio 2022 .

Cosa succederà dopo

Nel capitolo precedente abbiamo chiarito come siano ancora numerosi gli utenti domestici italiani nel mercato tutelato (6,1 milioni, secondo i dati di ARERA), ma cosa succederà nel 2024, quando questo finirà?

Innanzi tutto, tenete presente che probabilmente da mesi, e fino alla scadenza, gli utenti in mercato tutelato stanno ricevendo e riceveranno dal loro fornitore degli inviti a passare al mercato libero, molto probabilmente con offerte bloccate per 12, 24 o 36 mesi, e che il passaggio al mercato libero è assolutamente gratuito e veloce, oltre a non implicare l'interruzione della fornitura.

In ogni caso, alla fine del mercato tutelato, chi non sarà passato al mercato libero non subirà interruzioni di fornitura, ma, almeno per gli utenti non vulnerabili, ci sarà un cambiamento, in quanto verrà traghettato dolcemente verso il mercato libero.

Come abbiamo visto, il mercato tutelato terminerà con due date diverse a seconda delle forniture di luce o gas, e anche le modalità di transizione saranno differenti. Andiamo a scoprirle, tenendo presente che ARERA ha pubblicato il Portale offerte, l'unico comparatore pubblico che consente agli utenti domestici di scegliere gratuitamente e in modo semplice la migliore offerta per le loro esigenze.

Per il gas

Per quanto riguarda le forniture di gas, gli utenti non vulnerabili (nel capitolo successivo capiremo chi siano invece gli utenti vulnerabili e cosa accadrà loro) che al 10 gennaio 2024 non saranno ancora passati al mercato libero avranno a disposizione quattro scelte.

La prima è passare al mercato libero con un'offerta del fornitore, che dovrà essere la più bassa tra quelle a sua disposizione, in alternativa si può scegliere un'altra offerta dello stesso fornitore, sempre in mercato libero, oppure cambiare fornitore con un'altra offerta.

Infine, se non vengono effettuate scelte, gli utenti si vedranno erogare il servizio dallo stesso fornitore. Questo perché per il gas tutti i fornitori del mercato libero sono in grado di fornire anche contratti in regime di maggior tutela, e non sarà necessario per ARERA stabilire un fornitore (cosa che invece avviene per l'energia elettrica).

In questo caso verrà loro automaticamente applicata un'offerta a prezzo variabile con condizioni economiche uguali a quelle delle offerte PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) stabilite da ARERA, e che prevedono il mantenimento di una fornitura a prezzo variabile a prezzi determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall'Autorità.

Questa situazione sarà solo di passaggio, però, e successivamente si dovrà comunque passare al mercato libero.

Per l'energia elettrica

Per quanto riguarda la luce, i clienti domestici non vulnerabili che, entro il 1° aprile 2024 non avranno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero, avranno le stesse scelte degli utenti gas. Ovvero accettare un'offerta del loro fornitore attuale, che dovrà essere la più conveniente del portafoglio, oppure scegliere un'altra offerta dello stesso fornitore o un'offerta di un altro fornitore.

In caso non dovessero compiere nessuna scelta, però, passeranno automaticamente al servizio a tutele graduali (STG), erogato da fornitori selezionate tramite un concorso che stabilirà un fornitore per ogni zona del Paese. Il territorio verrà infatti diviso in 26 zone e l'Autorità selezionerà tramite asta un fornitore per zona (potrà anche servire più zone contemporaneamente).

La tariffa sarà definita in base alle offerte del fornitore dopo l'esito dell'asta, e l'Authority definirà condizioni economiche uguali per tutta Italia, indipendentemente dall'area e dal fornitore. Sarà una tariffa a prezzo variabile, indicizzata all'andamento dei prezzi all'ingrosso e corrispondente a quelle delle offerte PLACET.

Questo sistema garantirà la continuità della fornitura con uno specifico fornitore e specifiche condizioni economiche.

Anche questa situazione sarà solo di passaggio, e nel giro di tre anni bisognerà comunque passare al mercato libero. In ogni caso, come sta accadendo ora, a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del Servizio a Tutele Graduali, il fornitore di zona dovrà informare il cliente della scadenza e indicare che potrà scegliere un altro fornitore nel mercato libero o presentare un'offerta.

Per i vulnerabili