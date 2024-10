Quanto costa NOW: ecco i prezzi dei pass, le offerte ed eventuali promozioni

Sappi inoltre che NOW è organizzato in maniera leggermente diversa rispetto ai servizi concorrenti. La sua proposta è infatti divisa in pacchetti, chiamati Pass, che possono essere attivati a scelta o combinati.

Ma prima di sottoscrivere un abbonamento, vorrai sapere quanto costa NOW TV : vediamo i prezzi , le offerte ed eventuali promozioni in corso che permettano di risparmiare qualcosa (e magari di provarlo gratuitamente).

Stai cercando un servizio di streaming che ti consenta di accedere a film, serie TV e sport, magari con il meglio del calcio della Serie A ? Allora NOW (ex NOW TV), con i suoi contenuti on-demand e live , l'ampia diversificazione del catalogo e la sua versatilità potrebbe fare al caso tuo.

Quali sono i Pass di NOW

Ci sono due livelli di NOW: la versione base e l'opzione Premium. La versione base include pubblicità nei contenuti on demand e permette la visione su un solo dispositivo alla volta.

Come con Sky è possibile mettere in pausa i contenuti live e riprendere la visione quando si vuole con Pause&Rewind , che permette di tornare indietro fino a 2 ore, mettere in pausa e mandare avanti al momento live.

NOW offre contenuti fino in Full HD a 1080p con 50 FPS, con la possibilità di scaricare i contenuti sul dispositivo mobile per la visione offline.

I Pass di NOW si differenziano per i contenuti, a seconda che siano film, serie TV e show, o sport. Ecco i Pass di NOW, divisi a seconda dei contenuti che offrono:

NOW presenta gli stessi contenuti di Sky, e infatti oltre alle proposte on demand integra i canali live del servizio.

Come dicevamo nell'introduzione, NOW presenta una proposta diversa rispetto a piattaforme come Prime Video , Netflix o Disney+ . La sua offerta infatti è organizzata in pacchetti, o Pass, a seconda dei contenuti, e che gli utenti possono sottoscrivere individualmente o combinati.

Quanto costa l'abbonamento a NOW

Nel momento in cui scriviamo, NOW propone le seguenti offerte che consentono di risparmiare sul costo dei Pass combinati:

In alternativa, NOW propone delle offerte che combinano due o tre Pass, eventualmente anche con l'opzione Premium, a un prezzo inferiore.

Questi sono i Pass, ma quanto costa sottoscrivere un abbonamento? Come abbiamo detto, puoi abbonarti a un singolo Pass o combinarli, sia in fase di sottoscrizione che in un secondo momento.

Promozioni NOW: come avere NOW gratis

Al lancio, NOW proponeva un periodo di prova gratuita di sette giorni.

Ora non è più disponibile, ma nondimeno ci sono ancora delle possibilità per provare la piattaforma gratuitamente.

Scopriamo quali sono, e se ci sono eventuali promozioni per accedere ai contenuti a prezzo scontato, ricordandoti che queste iniziative potrebbero avere una durata limitata nel tempo e quindi non essere attive nel momento in cui leggerai questa guida.

Come avere NOW gratis

A seconda del periodo, sono diversi gli operatori di telefonia che hanno proposto dei codici promo per avere NOW gratuitamente per alcuni mesi.

Tra questi possiamo citare Sky Wifi, Vodafone, WindTre (con WINDAY), Fastweb, Linkem o Eolo. Nel momento in cui scriviamo non sono segnalate iniziative del genere, ma se sei interessato controlla la pagina dedicata del nostro sito: sicuramente lo segnaleremo.

Un'offerta attualmente attiva per avere NOW gratis è il codice promo incluso nella confezione di acquisto della NOW Smart Stick, il dispositivo di streaming che consente di accedere a NOW e ad altre piattaforme.

Come attivare un codice promo

Una volta che sei entrato in possesso di un codice promo, per attivarlo e provare NOW gratuitamente vai nella pagina dedicata all'attivazione dei codici promo, poi digita il codice nel campo apposito e clicca su Attiva codice.

Ora potrai procedere con la registrazione, in caso tu non abbia un account, mentre se invece sei già registrato, accedi al servizio e clicca su My Account in alto.

Poi seleziona Dati account, clicca su Attiva codice e inserisci il codice promo, per poi cliccare su Attiva. Alla fine dei mesi gratuiti, dal mese successivo il Pass si rinnoverà automaticamente al prezzo dell'offerta, se non dai la disdetta entro il giorno precedente il rinnovo.

Promozioni NOW

Al momento le uniche promozioni attive per NOW sono quelle sul sito della piattaforma, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente.

Queste offerte consentono di accedere ai Pass combinati con uno sconto considerevole rispetto alla semplice somma dei prezzi.

Vodafone TV in passato offriva la possibilità di attivare i Pass NOW a prezzi scontati, ma dal 1° luglio 2024 non è più attivabile.