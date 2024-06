Come funziona Recall di Windows

Perché quello che sembra il paradiso per gli smemorati e per chi lavora molto al computer per alcuni esperti è incubo per la privacy e a gran voce, ancora prima della sua uscita si chiede il richiamo (recall, in inglese) di Recall.

Non solo, ma cercheremo di capire come attivarlo ed eventualmente disattivarlo, e andremo a esplorare anche alcune criticità legate alla sicurezza.

Ma cos'è e come funziona Recall esattamente? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere quali sono i requisiti per poterlo usare, e quali sono le sue caratteristiche per sfruttarlo al meglio.

Indice

Cos'è Recall di Windows

Per esempio, potete cercare un contenuto che avete visto in un'app, su un'immagine o un sito Web, oppure nei documenti. Recall però non registra l'audio e non salva video continui, così come non prenderà istantanee di sessioni di navigazione web InPrivate in Microsoft Edge (oltre che finestre private di Google Chrome, Firefox e Opera) e contenuti protetti da DRM.

Per entrare nello specifico, le immagini passano attraverso Azure AI, uno strumento AI di Microsoft che effettua il riconoscimento dei caratteri (OCR, un processo di ricerca di un'immagine e di estrazione delle lettere), e salva i contenuti in un database SQLite. Tutto il processo AI avverrà sfruttando la NPU sul dispositivo, e non condividendo i dati con il cloud.

Lo strumento, che a molti ricorda per certi versi Timeline di Windows, funziona in realtà in maniera molto diversa. In pratica Recall scatta ogni pochi secondi delle istantanee dello schermo, e utilizza l'intelligenza artificiale sul dispositivo (quella dei PC Copilot+, appunto) per analizzare e selezionare quel contenuto .

Immaginate per esempio di voler recuperare cosa avete scritto su un documento o cosa avete visto in un'immagine un mese fa. Lo chiedete a Recall e avrete la risposta. Ma com'è possibile?

Quanta memoria occupa Recall

Una volta attivato (procedura che avviene durante la configurazione iniziale di Windows), in queste condizioni il sistema allocherà per impostazione predefinita 25 GB di spazio , che volendo si possono aumentare dalle impostazioni di Windows.

Con quali dispositivi è compatibile Recall

Lo strumento funziona in modo simile a Recall: continua a effettuare screenshot mentre si usa il computer e li rende ricercabili. Per l'IA, utilizza HuggingFace, e tutto quello che dovete fare è installare Python 3.11 sul computer.

Uno dei più interessanti, nel momento in cui scriviamo, è OpenRecall . Questo progetto non solo è open source e multipiattaforma, ma risolve anche alcuni dei problemi di privacy e sicurezza di cui è vittima lo stesso Recall, come vedremo nel capitolo dedicato .

Per installare Amperage, potete seguire questa guida su GitHub , dove trovate le istruzioni e gli strumenti necessari. Qui invece trovate l'articolo di Albacore , che spiega come è arrivato a far funzionare Recall e la procedura per installarlo.

In caso contrario, potete emularlo con una macchina virtuale seguendo questa guida , ma non è una procedura semplice, richiede 2-3 ore e l'esperienza generale sarà meno che soddisfacente.

In realtà a fine maggio è già emerso un tool chiamato Amperage che consente di eseguire Recall anche su PC non supportati, già da subito. Lo sviluppatore che l'ha creato, Albacore, al momento dichiara che i requisiti per usarlo sono avere installata sul PC Windows 11 versione 24H2 , build 26100.712, e avere un PC con chip ARM , ovvero Qualcomm Snapdragon, Microsoft SQ o Ampere.

Come attivare Recall

Recall verrà abilitato durante il processo di installazione di Windows. Secondo Zac Bowden di Windows Central, una delle voci più autorevoli in materia Windows, la funzione non è abilitata automaticamente e gli utenti potranno decidere di attivarlo o meno.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, si potrà disattivare Recall anche in un secondo momento. Per farlo, bisogna premere i tasti Windows + I e cliccare su Privacy e sicurezza . Poi si deve selezionare la voce Recall e istantanee (supponiamo che si tradurrà così in italiano, ma non ne abbiamo ancora la certezza).

Il download è di diversi gigabyte, ma una volta completata l'installazione iniziale non richiede un account Microsoft per funzionare e può essere usato offline.

Non è chiaro chi abbia ragione, ma lo screenshot sopra di Zac Bowden mostrerebbe la possibilità di abilitare lo strumento in un secondo momento.

Secondo Tom Warren di The Verge, invece, lo strumento è abilitato per impostazione predefinita e non c'è modo di disabilitarlo durante il processo di installazione, a meno che non si selezioni un'opzione che apre il pannello Impostazioni. Il giornalista ha inoltre dichiarato che Microsoft deve ancora decidere se cambiare questo processo di configurazione.

Se l'utente sceglie di non configurare Windows Recall durante l'installazione, può farlo in un secondo momento avviando l'app dal menu Start.

Nel caso invece si voglia solo mettere Recall in pausa , basta cliccare sull'icona Recall nella barra delle applicazioni e selezionare "pausa fino a domani". Per riprendere a usare la funzione prima dell'interruzione programmata, basta tornare qui e interrompere la pausa.

Se si vogliono cancellare le istantanee salvate finora, bisogna cliccare sotto su Cancella istantanee (o snapshot) e poi cliccare su Cancella tutto , mentre per cancellare alcune istantanee basta andare nell'app Recall e scegliere se eliminare istantanee che vanno dall'ora passata o fino al mese scorso. O tutte, in una volta sola.

Nella schermata che si apre bisogna disattivare l'interruttore di fianco a Salva istantanee (ancora, la traduzione potrebbe non essere così, in inglese è Save snapshots).

Come usare Recall

Ma come usare Recall? Una volta attivo, Recall scatterà immagini ogni pochi secondi, e vedrete la sua icona nella barra delle applicazioni.

Per avviare la ricerca, bisogna premere i tasti Windows + J o cliccare sull'icona Recall nella barra delle applicazioni. A questo punto si aprirà la timeline di Recall, una barra divisa in segmenti corrispondenti al salvataggio delle istantanee.

In alto c'è un campo di ricerca, in quanto, visto che Recall registra tutto quello che avviene sul PC, potete cercare di tutto. Se per esempio volete fare la pizza con quella ricetta che avete visto una settimana fa ma non ricordate dove, basta scrivere "pizza al formaggio di capra" nel campo di ricerca e Recall la troverà per voi. Secondo Microsoft, ricerche meno specifiche possono portare a più corrispondenze.

I risultati verranno indicati come corrispondenze di testo e visuali, con le corrispondenze più esatte mostrate in cima. Alcune corrispondenze verranno indicate come esatte, quando almeno uno dei termini o immagini sono rappresentative di un termine di ricerca, o come correlate, quando c'è una correlazione. Ad esempio non trova pizza, ma trova maccheroni o lasagne.

Non solo, ma in caso nell'istantanea siano presenti URL, vi verranno mostrati come link cliccabile, e, se presente, sotto l'istantanea sarà presente un pulsante per passare direttamente al documento o al file contenuto nell'istantanea stessa.

Se si vuole filtrare un'app o siti Web specifici, è sufficiente aggiungerli nella sezione delle Impostazioni di Recall (Impostazioni > Privacy e sicurezza > Recall e istantanee).