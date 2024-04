Come funziona Reddit, il forum / social network del momento

Ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come scaricare video da Reddit .

Vediamo quindi come funziona Reddit , la sua storia , come creare un account , come postare e come creare un subreddit .

Indice

Cos'è Reddit

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, non è facile definire Reddit, una piattaforma con caratteristiche di social media e aggregatore. Cerchiamo di inquadrarlo meglio, oltre a vedere cosa sono i subreddit e come crearli.

Cosa significa Reddit

La parola Reddit deriva da "read it", che sta per "I read it", e in italiano si traduce come "l'ho letto".

Reddi è una piattaforma unica, una comunità online dove gli utenti possono condividere notizie, contenuti interessanti o opinioni. Il sito, estremamente ampio e variegato, è diviso in quelli che si chiamano "subreddit". Questi sono mini-siti, come forum o gruppi dedicati ad argomenti specifici.

Su Redit troverete qualsiasi argomento, perché chiunque può creare un subreddit: basta avere più di 18 anni e iscriversi! Qui si possono scrivere le proprie opinioni o condividere link, immagini o video.

Diversi utenti pubblicano su Reddit notizie e informazioni così importanti che poi vengono riprese dai siti di informazione. Proprio come avviene per alcune anticipazioni pubblicate su X. Il sito è molto usato per le sessioni Ask Me Anything (chiedimi qualsiasi cosa), ovvero domande e risposte.

Il team di sviluppo di Google Home utilizza spesso questo sistema, e nel 2012 anche Barack Obama ne ha tenuto uno per mezz'ora.

Potete leggere le notizie su Reddit anche se non siete iscritti (ovvero siete lurker), ma non potete commentare, votare o scrivere. Per farlo, dovete registrarvi (ovvero diventare redditor).

I redditor: gli utenti di Reddit

Il traffico di Reddit proviene in gran parte dagli Stati Uniti (49%), poi Gran Bretagna (7%), Canada (6,9%) e resto del mondo. Gli utenti di Reddit, al 2023 73,1 milioni (DAU, Daily Active Users) si chiamano redditor e sono in maggioranza maschi. Per quanto riguarda l'età, cono composti per la maggioranza da persone tra 18 e 34 anni (60%).

Cos'è un subreddit

I subreddit sono forum dedicati a un argomento specifico su Reddit, ed è la parte che viene immediatamente dopo www.reddit.com/. I subreddit (chiamati Community) vengono indicati come r/[nome subreddit] e possono trattare qualsiasi tema.

Come potete immaginare, i subreddit sono tantissimi, quasi 140.000, e se ve ne piace uno potete iscrivervi. In questo modo potete votare se vi piace o non vi piace. Il che serve per migliorare o peggiorare la visibilità di un subreddit, come un motore di ricerca in crowdsourcing.

Non solo i subreddit, ma potete anche votare i singoli commenti, aumentandone così la visibilità all'interno del subreddit. Il sistema funziona così bene che molte persone usano Reddit come fonte di informazioni. cercando all'interno dei subreddit informazioni specifiche, si trova spesso la risposta alle domande. E i voti garantiscono che sono sempre più in vista le risposte migliori.

Ogni subreddit ha, come vedremo, le proprie regole fatte rispettare dai moderatori. I subreddit sono considerati attivi se ottengono almeno un minimo di 5 commenti su base giornaliera. Attenzione: i commenti devono essere sempre in tema con il subreddit o verranno cancellati dai moderatori.

Come trovare un subreddit

Per trovare un subreddit, non dovete fare altro che usare la barra di ricerca in cima al sito di Reddit, usando parole chiave esatte.

Come creare un subreddit

Chiunque può creare un subreddit, facilmente e gratuitamente: basta essere iscritti a Reddit! Tuttavia, non potete andare a fare un subreddit in modo casuale perché ogni comunità ha regole specifiche.

Prima di crearne uno nuovo, assicuratevi che non ci sia già un subreddit con la stessa domanda o discussione sullo stesso argomento. Adesso, cliccate a sinistra sull'icona con tre linee orizzontali e selezionate Create a community.

Ora date un titolo, scegliete chi può vederla (tutti o chi volete) e se bisogna essere maggiorenni per vederla.

Poi cliccate su Create your community.

Ad esempio, se volete creare un subreddit sulle zanzariere, potete scrivere reddit/migliorizanzariere. Tenete presente che il nome non può essere cambiato una volta che ne avete scelto uno.

Quando create un subreddit, potete anche selezionare le regole. Ovvero quali tipi di contenuto sono consentiti, se le persone possono collegarsi a siti esterni o se consentire solo di post di testo.

Dovrete anche fornire, oltre al titolo, una descrizione per il subreddit, che deve essere fatta in un certo modo per scopi SEO. In pratica si classificherà anche su Google e sui social media. Le descrizioni di Subreddit possono contenere fino a 500 caratteri.

Una barra laterale subreddit può avere fino a 10240 caratteri e vi permette di entrare più nel dettaglio. Questo appare sulla prima pagina del subreddit e dovrebbe contenere informazioni pertinenti sull'argomento.

Invece di creare un subreddit da zero, potete creare un post all'interno di una community, come r/italy.

Se pubblicate in un subreddit, dovete seguire le sue regole, o il messaggio potrebbe essere cancellato dai moderatori. Per questo vale la pena forse prima leggere questo capitolo.

Per creare un post, cliccate sulla voce "+ Create" in alto a destra, poi scegliete un titolo specifico. Una volta scritto il vostro primo post nel subreddit, chiamato original post, voi diventerete OP (original poster). Se altri utenti risponderanno, il post diventerà una discussione (thread).

Quali sono i subreddit più popolari

Quali sono i subreddit più popolari? Probabilmente potrebbe interessarvi r/italy, dedicato ai contenuti nostrani. Ma se cercate i subreddit in assoluto più popolari, dovete guardare quelli in inglese.

I subreddit più popolari sono r/funny, con 56,6 milioni di utenti iscritti, poi r/AskReddit, con 45 milioni di iscritti. Altri subreddit molto popolari sono r/gaming, con 39,5 milioni di iscritti, r/worldnews (34,9 milioni), r/todayilearned (34,7 milioni).

Qui trovate tutta una serie di statistiche su Reddit aggiornate ogni mese e molto interessanti, provenienti da Statista e Reddit.