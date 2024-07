Tutti dobbiamo bere acqua, ma quale scegliere tra quella in bottiglia da comprare al supermercato e quella del rubinetto? E che dire delle bottiglie di plastica, materiale che si sta cercando sempre più di evitare a causa dell'inquinamento e dell'invasione di microplastiche su tutto il globo? Forse però c'è un'alternativa: un sistema di filtraggio dell'acqua domestico. Più facile a dirsi che a farsi, però, perché ce ne sono di diversi tipi: scopriamo quindi quali sono i sistemi di filtraggio dell'acqua e come funzionano. Ci sono infatti diversi livelli che consentono di migliorare la qualità dell'acqua, che sia attraverso filtri a microfiltrazione, a ultrafiltrazione o a iperfiltrazione. Ma eliminano davvero tutte le sostanze dannose? E fino a che punto? Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul filtraggio dell'acqua, tenendo presente che una migliore capacità filtrante implica un maggiore costo, ed è necessario fare un acquisto consapevole.

Indice

Cos'è un sistema di filtraggio dell'acqua

Il filtraggio è il processo tale per cui le particelle solide in un liquido (o un gas) vengono rimosse mediante l'uso di un mezzo filtrante. Questo consente al fluido di passare, ma trattiene le particelle solide. Ci sono però diversi sistemi di filtraggio: si può utilizzare una barriera fisica, chimica e / o un processo biologico. Ogni sistema, che vedremo nel capitolo successivo, ha efficienza e costi diversi, e tutto sta a capire quale sia il nostro obbiettivo. Partiamo da un dato di fatto: a parte situazioni estreme dovute a problemi di carattere transitorio, l'acqua che arriva nelle case è potabile. Questo significa che possiamo usarla anche per berla e per cucinare, ma non sempre ci piace o è possibile farlo. Se infatti idealmente l'acqua dovrebbe essere inodore e insapore, in alcuni contesti potrebbe avere un odore o un sapore sgradevoli. Oppure non ci fidiamo del Comune e pensiamo che un'acqua filtrata sia più sana? E infine la nostra intenzione è purificare solo l'acqua da bere o tutta quella della casa perché pensiamo che sia troppo "dura" e rovini i nostri elettrodomestici? Nei casi in cui l'acqua è considerata "dura", infatti, potrebbe esserci un elevato contenuto di elementi chimici, nella maggior parte dei casi calcio, magnesio, ferro, manganese e alluminio. Nonostante non crei problemi per la salute, un'acqua dura potrebbe causare più velocemente incrostazioni su rubinetti e lavandini (e presumibilmente in scaldabagni e caldaie), o macchie sui residui di sapone nel bucato. Prima di decidere quindi quale sistema di filtraggio dell'acqua scegliere, è sempre bene quindi porsi queste domande, oltre che fare analizzare l'acqua, perché in alcuni casi un sistema di filtraggio potrebbe essere anche un investimento notevole. Detto questo, andiamo a vedere quali sono i sistemi di filtraggio dell'acqua per poi capire come funzionano.

Quali sono i sistemi di filtraggio dell'acqua

Diversi sistemi di filtraggio dellacqua. Da sinistra: a carboni attivi, a scambio ionico e a osmosi inversa

Sul mercato ci sono diversi sistemi di filtraggio dell'acqua, che vanno dai più semplici ai più complessi. Si possono definire tre sistemi di filtraggio: a microfiltrazione, ultrafiltrazione e iperfiltrazione. Cosa significa? I sistemi a microfiltrazione sono quelli che eliminano particelle o molecole organiche più "grandi" dall'acqua, di dimensioni superiori a 0,05 micron, attraverso filtri a carboni attivi o a scambio ionico. I sistemi a ultrafiltrazione rimuovono sostanze di dimensioni superiori a 0,003 micron, tra cui batteri e altre impurità, mentre i sistemi a iperfiltrazione, ovvero l'osmosi inversa, rappresentano il livello più elevato di filtraggio. In questo caso la capacità di trattenere particelle arriva fino a dimensioni di 0,0001 micron. Ci sono diverse tecnologie per ottenere questi risultati, ma ovviamente dipende dalle vostre necessità. Volete eliminare il sapore sgradevole dell'acqua da bere? Forse potrebbe bastare una caraffa filtrante o un filtro per rubinetto, generalmente a carboni attivi. In alcuni casi, potete pensare anche di installare un filtro composito da collegare direttamente al rubinetto o addirittura un sistema a osmosi inversa. Altri sistemi sono i filtri meccanici, che servono per filtrare particelle tra 0,5 e 5 micron e sono utili in genere per sedimenti o sporco, e spesso sono usati come pre-filtri, e le lampade ultraviolette, che sono usate in genere insieme ad altri filtri, come i carboni attivi, per rimuovere i batteri. Volete invece ridurre il calcare per preservare gli elettrodomestici e le tubature? In questo caso potete pensare ad addolcitori a scambio ionico o anticalcare magnetici. Vediamo come funzionano i diversi sistemi.

Come funzionano i sistemi di filtraggio dell'acqua

Vediamo ora come funzionano i diversi sistemi di filtraggio e a cosa possono servire. Partiamo dal più semplice, il sistema a microfiltrazione, che in genere si trova nelle caraffe filtranti o nei filtri per rubinetto. Questo tipo di filtraggio funziona attraverso delle resine che trattengono prodotti come cloro, sostanze organiche, sedimenti, magnesio e persino arsenico, e migliorano il sapore e, entro certi limiti, la qualità dell'acqua. I carboni attivi funzionano attraverso l'adsorbimento. A differenza dell'assorbimento, che avviene quando un materiale assorbe un altro materiale, l'adsorbimento si verifica quando un materiale si attacca a un altro mentre passa. Il carbone attivo viene creato quando il materiale organico ad alto contenuto di carbonio (come legno, carbone o gusci di cocco) viene riscaldato in modo tale da non bruciare, ma si trasforma invece in carbone. Il carbone viene quindi trattato per creare un materiale poroso che si lega a determinate tossine e impurità, tirandole così fuori dall'acqua che scorre attraverso. Tenete presente che questa soluzione, molto economica, non ha un effetto sulla composizione dell'acqua e soprattutto ha una durata limitata. Dopo un certo periodo, in genere tra uno e tre mesi, i filtri devono essere sostituiti. Un problema poi è che sui carboni attivi possono proliferare batteri e alghe, motivo per cui alcuni dispositivi sono dotati di lampada a raggi ultravioletti. Sebbene non siano sistemi di filtraggio per l'acqua propriamente detti, spesso troviamo associati ai filtri con carboni attivi anche i filtri a scambio ionico, che servono per ridurre la concentrazione di calcare e quindi ridurre la durezza dell'acqua. Come suggerisce il nome, i filtri di scambio ionico sono costituiti da una sostanza che scambierà uno ione con un altro mentre l'acqua scorre attraverso. Ad esempio, lo scambio ionico sostituirà gli ioni calcio o magnesio, che aumentano la durezza dell'acqua, con gli ioni sodio (ma anche il piombo). Questo "ammorbidirà" l'acqua. Una caraffa filtrante può costare tra i 15 e i 50 euro, con i filtri che in genere costano intorno ai 4-6 euro l'uno ma devono essere cambiati più spesso. Un filtro per rubinetto invece costa tra 30 e 60 euro, e i filtri durano mediamente di più (anche fino a quattro mesi). Restando sempre nel campo del filtraggio dell'acqua da bere, passiamo ai sistemi a ultrafiltrazione e a quelli a osmosi inversa. I sistemi a ultrafiltrazione (detti anche con filtro a fibra cava) sfruttano un processo di filtrazione a membrana che utilizza la pressione idrostatica per forzare l'acqua attraverso una membrana semipermeabile.

Sistema a ultrafiltrazione

La dimensione dei pori della membrana di ultrafiltrazione è di solito 103 - 106 Dalton, e trattengono solidi sospesi e soluti ad alto peso molecolare, mentre l'acqua e i soluti a basso peso molecolare passano. Un sistema a ultrafiltrazione può costare tra 300 euro a salire, a seconda delle dimensioni. In genere si mette sotto al lavandino e non si utilizza per tutta la casa. L'osmosi inversa (iperfiltrazione) sfrutta l'effetto inverso dell'osmosi spingendo l'acqua attraverso la membrana usando la pressione. I contaminanti rimangono su un lato del filtro mentre l'acqua pulita viene spinta dall'altro lato. È uno dei pochi filtri che può liberare l'acqua da contaminanti solubili come il fluoruro e il cromo esavalente (oltre ad arsenico, nitrati/nitriti, rame, radio, sale), e se una casa ha un addolcitore d'acqua, un sistema a osmosi inversa rimuoverà anche il sale dall'acqua potabile.

Sistema a osmosi inversa

Mentre una volta si usava un sistema di prefiltraggio con un filtro a carboni attivi, ora si utilizza un unico filtro composito, con le membrane osmotiche (molto delicate e costose) che sono fatte in genere di poliammide. A differenza dell'ultrafiltrazione, non utilizzano una fibra cava. I filtri a osmosi inversa hanno due difetti, oltre al costo elevato (si parte da 700-800 euro per i modelli da lavandino per arrivare tranquillamente anche a 2500-3000 euro). Il primo è lo spreco d'acqua: per ogni litro di acqua prodotta se ne sprecano tra uno e due litri. Il secondo è che rimuovono tutti i sali minerali, producendo acqua demineralizzata tanto che la durezza rischia di finire sotto i limiti di legge: per questo il filtro aggiunge acqua normale per far salire i valori. Ci sono poi i filtri al grafene, in grado di rimuovere un ampio spettro di contaminanti, come metalli pesanti, idrocarburi, solventi, e persino farmaci, PFOS e PFOA. Questi filtri possono essere installati sotto al lavandino della cucina, per esempio, per migliorare la qualità dell'acqua. I filtri al grafene sono costituiti da un materiale chiamato CANAM in genere associato ai filtri a carbone attivi, e il costo per il kit parte da 200 euro, mentre per il singolo filtro si aggira sugli 80 euro. Apriamo una parentesi sulla durezza. In Italia, per misurare la durezza dell'acqua si usano i gradi francesi, e si fa riferimento a una scala in base al contenuto di CaCO3. L'acqua non dovrebbe scendere al di sotto dei 15° F definiti per legge, mentre oltre 30°F l'acqua è considerata dura. Come abbiamo anticipato, per diminuire la durezza si usano gli addolcitori, che non sono propriamente dei sistemi di filtraggio per l'acqua ma spesso vengono utilizzati in combinazione con i sistemi già visti. Nel caso degli addolcitori, però, visto gli effetti di un'acqua molto dura su elettrodomestici e tubature, ha senso installarli all'ingresso della rete idrica di casa, e non solo su un lavandino. Abbiamo già parlato dei filtri a scambio ionico, che utilizzano una resina a scambio ionico e "scambiano" gli ioni calcio con ioni sodio o potassio. Questi sistemi, da installare a monte dell'impianto, costano da 400 euro più installazione in su e richiedono un'aggiunta regolare di sali per rigenerare la resina. In alternativa, si possono utilizzare gli addolcitori magnetici, che utilizzano le variazioni di un campo magnetico per orientare i cristalli di calcite e prevenire la formazione di calcare. Il vantaggio di questo sistema, da montare sulla tubatura a monte dell'impianto, è che non cambia la composizione dell'acqua, ma lo svantaggio è che costa parecchio, anche oltre 1.000 euro e secondo AltroConsumo non funzionano come pubblicizzato. Infine, come addolcitori per gli elettrodomestici si possono utilizzare dosatori molto economici (costano anche 30 euro) da installare direttamente a monte della lavatrice o della lavastoviglie. Questi dispositivi aggiungono polifosfati che prevengono la formazione di calcare.

Come chiedere il bonus per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua

Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, il Governo da anni istituisce il Bonus Acqua Potabile, un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento o addizione di anidride carbonica alimentare, purché siano finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Il bonus relativo al 2024 ha ricevuto una diminuzione dei fondi disponibili da 5 milioni di euro per il 2023 a 1,5 milioni di euro. Per richiedere il bonus acqua potabile, relativo alle spese sostenute nel 2023, è stata concessa una finestra temporale dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024, e chi ha presentato domanda riceverà il 6,45% dell'importo richiesto in quanto le richieste (23 milioni di euro) superano abbondantemente le risorse disponibili. L'importo massimo della spesa su cui calcolare l'agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali. Per le spese relative al 2024 bisognerà aspettare il 2025.