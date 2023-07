Videoclip gratis per i filmati: siti e app consigliati

Esistono diverse piattaforme online specializzate che consentono di accedere a un vasto assortimento di filmati, ognuno di essi disponibile per il download immediato. Tali risorse rappresentano una preziosa alternativa per chi desidera evitare complicazioni legali e assicurarsi di rispettare le normative sul diritto d'autore.

La ricerca di videoclip da utilizzare nei propri filmati destinati a essere pubblicati su piattaforme come YouTube o per essere inclusi in presentazioni di prodotti richiede l'identificazione di fonti autorevoli e affidabili che forniscono materiale libero da diritti d'autore. Questo aspetto è fondamentale per evitare il rischio di violare le leggi sul copyright, il che potrebbe comportare la rimozione del contenuto, controversie legali o azioni legali da parte degli autori dei contenuti utilizzati.

Pexels

Un vantaggio di Pexels è la licenza Creative Commons Zero , che consente agli utenti di utilizzare liberamente e senza attribuzione i video presenti sul sito. Un aspetto interessante riguarda le risorse disponibili per coloro che cercano video per utilizzare la tecnica del green screen su dispositivi mobili. La qualità dei contenuti su Pexels è generalmente molto alta, con video disponibili in diverse risoluzioni, dalla HD al 4K.

L'interfaccia grafica di Pexels è caratterizzata da un design semplice e intuitivo. Sulla piattaforma, i video sono presentati in una cascata con anteprime, permettendo agli utenti di riprodurli premendo il pulsante Play. Pexels offre diverse categorie di video tra cui scegliere, e tra queste, vale la pena dare un'occhiata alla sezione dedicata ai video in time lapse.

MotionElements

MotionElements è uno dei siti più ampiamente utilizzati in Asia per il download di video. La piattaforma offre una vasta selezione di filmati gratuiti che possono essere trovati nella sezione Video stock gratuiti".

Videezy

La maggior parte dei filmati è disponibile gratuitamente e può essere utilizzata sia per scopi privati che commerciali, purché si attribuisca correttamente l'autore del video. La piattaforma Videezy offre una vasta selezione di video di alta qualità , ed è apprezzata per l'accessibilità e la possibilità di utilizzare i video scaricati in progetti sia personali che commerciali. I video gratuiti disponibili sono privi di watermark e consentono agli utenti di attribuire l'autore in modo adeguato. Questa combinazione di caratteristiche rende Videezy un'alternativa affidabile e conveniente per chi cerca contenuti video di alta qualità senza costi aggiuntivi.

Videezy rappresenta un'opzione da prendere in seria considerazione quando si tratta di ottenere video gratuiti per montaggi e sviluppo di campagne di marketing. Questa piattaforma ospita una vasta community di filmati scaricabili senza alcun costo di abbonamento o sottoscrizione. L'ampia libreria di Videezy offre principalmente due tipologie di contenuti: i video gratuiti e quelli contrassegnati come Watermark Pro.

Dareful

Dareful si presenta come una collezione eccellente di filmati in 4K, girati personalmente da Joel Holland, il fondatore e proprietario di questa piattaforma. Nonostante la quantità di clip disponibili potrebbe non essere estesa come in altri siti, la qualità dei filmati è indubbiamente al massimo livello. Ogni video è stato realizzato con attenzione per offrire una risoluzione 4K, garantendo una nitidezza e dettaglio eccezionali.

Per accedere al download dei video su Dareful, gli utenti sono tenuti a creare un account o possono utilizzare le credenziali di Facebook. Una volta registrati, possono esplorare e scaricare i filmati per utilizzarli nei propri progetti creativi. Tutti i video presenti su Dareful sono rilasciati con licenza Creative Commons CC 4.0. Questa licenza consente agli utenti di utilizzare i filmati come meglio credono, inclusi scopi personali e commerciali.