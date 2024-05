I siti di streaming dove guardare il calcio

Dalla Serie A alla Champions League, per passare dai campionati femminili agli incontri della Lega Pro, e persino a quelli dei campionati stranieri: ecco i siti dove non perdersi neanche un incontro!

Siete appassionati di calcio e non volete perdervi neanche una partita della vostra squadra o campionato preferito? Che siate interessati al Campionato di Serie A, alla Champions League o ai campionati femminili, anche internazionali, ci sono diversi siti in grado di soddisfare la vostra brama di pallone. Andiamo a vedere quali sono i siti di streaming per vedere il calcio da PC, televisore, tablet o computer. Scoprirete che non c'è un'unica piattaforma a pagamento, ma anche soluzioni che vi consentono di gustarvi una serie di partite gratis! Certo, se siete interessati al Campionato di Serie A non c'è molto che potete fare per evitare di sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Ma se siete un po' elastici e curiosi, scoprirete che ora come non mai ci sono diverse piattaforme alternative per scoprire altre realtà, e magari vi sorprenderanno! Vediamole tutte.

Indice

Siti streaming calcio: dove vedere il campionato di Serie A

Siete interessati al calcio del Campionato di Serie A maschile? In questo caso, non avete molte alternative. I diritti sono stati comprati da DAZN fino al 2029, con 7 partite in esclusiva per ogni giornata e 3 in co-esclusiva con Sky. Questo significa che potrete vedere in streaming 266 partite su 380 in esclusiva su DAZN e 114 sia su DAZN che su NOW. DAZN

DAZN è la piattaforma dedicata allo sport più importante in Italia, in grado di mettere a disposizione dei suoi abbonati una serie di eventi dedicati al calcio, e non solo. Tre sono gli abbonamenti disponibili, Start, Standard e Plus, che aumenteranno da agosto 2024. Per vedere la Serie A dovete abbonarvi però o al piano Standard o a quello Plus. Il piano Standard costa 359 euro l'anno, 34,99 euro al mese con il pagamento dilazionato (con vincolo di permanenza di un anno) o 40,99 euro al mese senza vincoli. Il piano Plus invece costa 599 euro l'anno o 59,99 euro al mese senza vincoli. Oltre alla serie A TIM, entrambi i piani consentono di vedere, per quanto riguarda il calcio, la Serie BKT, la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, LaLiga, la FA Cup, la Carabao Cup e il meglio della Liga Portugal Betclic. Oltre a questo, c'è anche il calcio femminile con la Serie A eBay, la UEFA Women's Champions League, la Liga F, la Frauen Bundesliga e la Barclays Women's Super League. Se invece vi accontentate solo del calcio femminile, potete abbonarvi al piano Start che costa 99 euro l'anno o 11,99 euro al mese con vincolo di permanenza di un anno. Per vedere DAZN, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, dove vi mostriamo anche come accedervi da Sky e TIMVision. NOW

Un altro modo per vedere le partite del Campionato di Serie A è attraverso NOW, il servizio di streaming di Sky. Abbonandovi al servizio con il Pass Sport (NOW permette infatti di scegliere tra diversi pacchetti a seconda dei propri interessi al momento della sottoscrizione dell'abbonamento), potete accedere a 3 partite su 10 di ogni giornata e, dalla stagione 24/25, a 114 partite a stagione tra cui almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato. Oltre a questo, NOW offre la UEFA Champions League 23/24 con 121 partite su 137 a stagione, Europa League, Conference League e EURO 2024. I prezzi per il Pass Sport di NOW sono, nel momento in cui scriviamo, 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con il vincolo di permanenza di un anno, oppure di 24,99 euro al mese senza vincoli, con i primi 2 mesi in promozione a 14,99 euro al mese.

Dove vedere la Champions League in streaming

Il Campionato di Serie A non vi basta e volete godervi il meglio del calcio europeo? Allora sicuramente vorrete vedere le partite del torneo tra i club più forti del Vecchio Continente: la UEFA Champions League. Vediamo come. NOW Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, gli abbonati a NOW Pass Sport possono accedere a 121 partite su 137 della UEFA Champions League 23/24. Mediaset Infinity

Mediaset Infinity consente di accedere a una serie di contenuti gratuitamente, come film, serie TV ed eventi sportivi. Tra questi, una partita di Champions League il martedì (17 match in totale). Abbonandovi a Infinity+, potrete vedere le altre partite del martedì e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi, in totale 104 match (a cui vanno sommati i 17 di Mediaset Infinity, quindi 121), incluse due delle semifinali e la finale. Infinity+ è il servizio di streaming a pagamento della piattaforma che costa 5,75 euro al mese per 12 mesi, 6,50 euro al mese per sei mesi o 7,99 euro al mese senza vincoli. Prime Video

Un altro modo per vedere la Champions League è, se siete utenti Amazon Prime, tramite Prime Video. La piattaforma di streaming video del gigante dell'eCommerce offre infatti, oltre a migliaia tra film e serie TV, anche una partita del mercoledì della Champions League, in diretta e in esclusiva, senza costi aggiuntivi. Non solo, ma oltre a questo incontro potrete accedere anche agli highlight di tutte le altre partite. Fino alla stagione 2023/2024, Prime Video trasmette in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre alla Supercoppa UEFA. Dal 2024/2025, con il nuovo format della Champions League le partite trasmesse da Amazon Prime Video saranno 18 a stagione. Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell'abbonamento Amazon Prime, che costa 49,90 euro l'anno o 4,99 euro al mese, con la possibilità di disdire quando si vuole. In alternativa, gli utenti iOS possono abbonarsi a Prime Video singolarmente al prezzo di 3.99 euro al mese o 36 euro l'anno. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo su come abbonarsi a Prime Video e, se siete interessati, anche a come vederlo sulla TV.

Siti di streaming calcio gratis

Ma il calcio non sono solo Serie A e Champions League, giusto? Vediamo altre piattaforme che consentono di vedere incontri avvincenti, senza spendere nulla! Mediaset Infinity Ne abbiamo accennato nel capitolo precedente: Mediaset Infinity consente di vedere gratuitamente una partita di Champions League il martedì, per 17 match in totale. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma prima dell'inizio dell'incontro: facile, no? RaiPlay

RaiPlay è la piattaforma della RAI per accedere a un catalogo sterminato di contenuti on-demand e in diretta, che siano film, serie TV, programmi, approfondimenti, sport e molto altro. La piattaforma, molto migliorata negli ultimi anni, vi permette di vedere gratuitamente anche una serie di partite di calcio, oltre alle sintesi, i gol e i commenti sulle partite del Campionato di calcio di Serie A. Tra queste, le partite della Serie A femminile eBay, quelle della Lega Pro, con i tre gironi del campionato italiano di calcio e della Coppa Italia di Serie C, le partite della Nazionale, con qualificazioni, Nations League e amichevoli internazionali, tornei e qualificazioni di Under 17, Under 19 e Under 21, la Nazionale femminile, la Supercoppa femminile, la Viareggio Cup e il Calcio a 5. La7

Anche La7 offre alcune partite di calcio. Dal 14 agosto 2023 ha stretto un accordo biennale con la Saudi Pro League, denominata Roshn Saudi League. Su La7.it si può quindi vedere in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario. TV8 Infine non possiamo non citare TV8, il canale di Sky che consente di vedere gratuitamente una serie di contenuti sportivi, tra cui una partita per turno di Europa League e una di Conference League in alternanza. Per vedere queste partite non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale del canale prima dell'inizio di un incontro e cliccare in alto a sinistra sull'icona con tre linee orizzontali. Ora selezionate Sport e cliccate su Europa League o Conference League. Qui trovate le partite disponibili, mentre a destra potrete vedere i contenuti in streaming in diretta, nella finestra sotto l'icona rossa LIVE. Altre piattaforme Su Sportitalia potete vedere alcune partite di calcio (gratuitamente e no), come il Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, Primera Division Argentina, Copa de la Liga Profesional (in diretta), Campeonato Brasileiro Série A , Campeonato Carioca e Roshn Saudi League. Su OneFootball potete invece vedere alcune partite (tramite app) dei seguenti campionati: Primeira Liga Portoghese, Scottish Premiership, AFC Champions League, Liga MX, J League, Super League Cinese, CONCACAF Champions League, USL Championship, K League 1, Bundesliga Austriaca, Ekstraklasa Polacca, Superligaen Danese, Eliteserien Norvegese, Super Liga Slovacca, Kazakhstan Premier League, Virsliga Lettone, Premiership Nord Irlandese, Lega Islandese e Regionalliga tedesca.