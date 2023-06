La prima tentazione quando si deve inviare un file a qualcuno è utilizzare la propria email. Ma c'è un problema: i servizi di posta elettronica hanno un limite per quanto riguarda le dimensioni sopra 25 MB. Come fare? Niente paura: grazie a questi siti per trasferimento file potete inviare documenti, foto e video, anche di grandi dimensioni, a chiunque, e gratis! Andiamo a scoprire i migliori, sia per trasferire direttamente i file che per caricarli su un servizio di archiviazione, oltre a ricordarvi come trasferire file di grandi dimensioni.

Indice

Siti per trasferimento file pesanti

Le piattaforme di trasferimento file online sono ormai diventate una parte insostituibile della nostra vita, per condividere documenti, foto o video con amici, parenti o anche per lavoro. Qui trovate i migliori siti di condivisione, gratuiti e dotati di servizi di sicurezza per la condivisione di file. WeTransfer

WeTransfer è uno dei servizi di condivisione di file di grandi dimensioni più popolari sulla piazza. L'account gratuito permette di inviare file fino a 2 GB, e si può usare senza creare account, ma semplicemente tramite verifica del proprio indirizzo di posta elettronica. Usarlo è semplicissimo. Andate al sito di WeTransfer e, se dovesse apparire una finestra che vi chiede di effettuare l'accesso, cliccate sulla scritta in basso I just want to send files. Questo se non volete creare un account (comunque gratuito) e volete inviare solo file. Successivamente, accettate i termini di utilizzo del servizio cliccando su I agree sulla sinistra. Si aprirà una finestra molto semplice, sempre sulla sinistra. In alto, cliccate sul pulsante "+" in corrispondenza di Upload files (Carica file) e scegliete i file o le cartelle da trasferire utilizzando il gestore di file del vostro computer. Subito sotto, nel campo Email to, inserite l'indirizzo email del destinatario a cui inviare il file. Se volete inserire più destinatari, separate gli indirizzi da uno spazio o una virgola, poi premete il tasto Invio. In corrispondenza del campo Your email, inserite il vostro indirizzo di posta elettronica. Ora potete scrivere un Titolo (alla voce Title, se non lo fate sarà il nome del primo file o cartella che caricate) e un eventuale messaggio (voce Message) e, quando siete pronti, cliccate sul pulsante Transfer (Trasferisci) in basso. Riceverete un'email con un codice di verifica, inseritelo nel campo che appare a schermo e i file verranno caricati. I file saranno disponibili per una settimana, e verrete avvisati con una email sia quando sono stati inviati che quando verranno scaricati dal destinatario (o dai destinatari). Se vi registrate, non dovrete inserire il codice di verifica, e in più potrete vedere la cronologia dei vostri trasferimenti Per chi necessita di più spazio, c'è l'account Pro a 10 euro al mese che porta il limite a 200 GB per trasferimento con 1 TB di spazio o quello Premium a 19 euro al mese con invii e spazio illimitato. Wormhole

Wormhole è un altro sito per condividere file molto usato. Il servizio è molto semplice e consente di condividere in modo sicuro file fino a 10 GB di dimensioni utilizzando la crittografia end-to-end e i collegamenti che scadono automaticamente. Usarlo è facilissimo. Andate sul sito ufficiale e cliccate su Seleziona i file da inviare. Scegliete se inviare file o cartelle e si aprirà una finestra del vostro gestore file, che vi permetterà di cliccare sui contenuti da inviare. In alternativa, potete trascinare i contenuti nella finestra del sito. Il sito cambierà con una gradevole animazione (come un vero e proprio buco nero!), il tempo di caricare i documenti e vi mostrerà un link, che potrete copiare tramite il comodo pulsante per condividerlo con chi volete. Cliccando in basso su Ottieni anteprima del file vedrete quello che vedrà chi cliccherà su quel link, con il pulsante per scaricare il file e la possibilità di ricondividerlo. Il link condiviso scade dopo 24 ore o 100 download. Swiss Transfer

SwissTransfer è un servizio che consente di trasferire file fino a 50 GB gratuitamente e senza registrazione, e li conserva sui suoi server per 30 giorni. Anche questo sito funziona in modo molto semplice. Andate sulla pagina del servizio e cliccate su Accetto per accettare i termini del servizio. Successivamente, cliccate sul pulsante "+" per aggiungere i file (non cartelle). Si apre la finestra del gestore file del computer e potrete selezionarli. Ora potete scegliere se inviare un link via email o ottenere un link da condividere. Nel primo caso, nel campo Inviare file a, inserite l'indirizzo email del destinatario (o dei destinatari, separati con uno spazio). Sotto scrivete il vostro indirizzo email e, oltre, se volete un messaggio. Quando siete pronti, cliccate su Trasferire. In alternativa, potete inviare il link direttamente. In questo caso, cliccate sulla voce link e se volete scrivete un messaggio. Per mettere una password, cliccate su Opzioni avanzate e, oltre a scegliere la data di scadenza del link e il limite di download, potete proteggere i file con una password. Mettete la spunta di fianco a Proteggere con una password, scrivete la password nel campo sottostante e cliccate su Trasferire. Attendete che il file venga caricato, e quando pronto cliccate sul pulsante di fianco al link per copiarlo negli appunti del dispositivo. Send-Anywhere

Gestito da Rakuten Drive, tramite Rakuten Symphony Korea, Send Anywhere è un sito di trasferimento file con pubblicità che permette di inviare file di dimensioni fino a 10 GB gratuitamente. Il servizio è molto popolare e offre anche l'omonima app di trasferimento file tra dispositivi. Potete caricare un file, proteggerlo con una password a sei cifre o creare un account per generare un link condivisibile o inviare un'email. Per usarlo, recatevi sulla pagina del servizio e cliccate sul tasto "+" per scegliere i file da trasferire. Ora potete scegliere se inviare il file via link da condividere o via email, ma per farlo dovrete creare un account Rakuten. Potete farlo o con la vostra email o con un account Google o Facebook. Una volta effettuato l'accesso, potete scegliere quale servizio sfruttare. Nel caso dell'invio via link, una volta caricati i file non dovete fare altro che copiare il link che vi verrà mostrato. Se volete condividere i file via email, dovete inserire l'email del destinatario o dei destinatari, un eventuale messaggio e cliccate su Transfer. Se avete bisogno di trasferire file ancora più grandi, un piano Rakuten Drive Pro consente di trasferire file di dimensioni fino a 50 GB (per un totale di 1 TB) al costo di 7,99 dollari al mese. SendBig

SendBig è un altro servizio di trasferimento file gratuito e senza registrazione molto usato. Il sito consente di condividere file di dimensioni fino a 30 GB gratuitamente ed è molto semplice da usare. Andate sulla pagina del servizio e in alto a sinistra cliccate sul riquadro o, se dovete inviare una cartella, cliccate su Or select a folder. Selezionate il file o la cartella da inviare attraverso il gestore file del vostro computer e cliccate su Apri. Ora il servizio metterà a vostra disposizione il link, che potrete condividere immediatamente se volete, se preferite non inviare un'email. In alternativa, scrivete nei campi sottostanti la vostra email e l'email del destinatario (o destinatari, fino a 15). Volendo inserite un messaggio e poi cliccate su Invia una email. Se volete ottenere di più, ovvero impostare la password dei file, scegliere la data di scadenza, caricamenti sospesi/ripristinabili, rinviare il tempo di invio fino a 3 giorni, numero massimo di download e altro, potete iscrivervi al servizio Pro. Chi invece ha bisogno di più spazio e date di scadenza più lunghe, fino a 30 giorni, c'è il servizio SendBig Max, che consente di caricare file fino a 15 GB per un totale di 100 GB.

Alternative per trasferimento file