Come funziona Skrill?

Skrill è una piattaforma che offre la possibilità di effettuare transazioni in diverse valute. Scopriamo subito come funziona questo servizio.

Indice

Cos’è Skrill?

Alcune operazioni prevedono delle commissioni . Per maggiori informazioni, potete consultare il sito web ufficiale .

Skrill, come scaricare l’app

Per utilizzare Skrill, è necessario scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo mobile oppure accedere al servizio tramite il sito web ufficiale.

Creare un account Skrill

Ecco come creare un account Skrill .

Come creare un account Skrill, un portafoglio online per effettuare transazioni, dal computer: il pulsante "Registrati" nel sito web ufficiale.

Il sito web ufficiale di Skrill: tutte le informazioni richieste per creare un account, ovvero il nome e il cognome (1), il paese (2), la valuta (3, un'unità di scambio), l'indirizzo e-mail (4) e la password (5, una sequenza segreta di caratteri utilizzata per accedere al servizio).

Per proseguire, fate click su " Registrati ".

Il pulsante "Registrati" su Skrill, un servizio di pagamento online per inviare e ricevere denaro online.

Per inviare e ricevere denaro, dovrete inoltre:

Inviare denaro con Skrill

Come accedere a Skrill, un portafoglio per effettuare transazioni online: tutte le informazioni che permettono di effettuare l'accesso, ovvero l'indirizzo e-mail (1) e la password (2), e il pulsante "Accedi" (3).

Il sito web di Skrill, la piattaforma online per inviare e ricevere denaro: la funzione "Invia istantaneamente a chiunque su Skrill" e il pulsante "Inizia".

Nel campo dedicato, inserite il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario e l'importo da inviare. Con Skrill, è possibile anche allegare un messaggio per il destinatario. In seguito, potete procedere con l'invio del denaro.

Skrill, trasferire denaro a un conto bancario all'estero

Come accedere a Skrill, un portafoglio per effettuare transazioni online: tutte le informazioni che permettono di effettuare l'accesso, ovvero l'indirizzo e-mail (1) e la password (2), e il pulsante "Accedi" (3).

Il sito web di Skrill, la piattaforma online per inviare e ricevere denaro: la funzione "Trasferimento di denaro internazionale" e la voce "Inizia".

Come trasferire denaro direttamente a un conto bancario o un portafoglio mobile: la voce "Trasferimento di denaro Skrill" (1), l'importo da inviare e la valuta (2), lo stato dove vive il destinatario (3), l'opzione "Consegna a" (4), "Paga con" (5) e il pulsante "Avanti" (6).

Skrill, come prelevare denaro

Per prelevare denaro , è necessario prima accedere al proprio account, premendo "Accedi".

Come accedere a Skrill, un portafoglio per effettuare transazioni online: tutte le informazioni che permettono di effettuare l'accesso, ovvero l'indirizzo e-mail (1) e la password (2), e il pulsante "Accedi" (3).

Skrill, la piattaforma online per inviare e ricevere denaro, in un computer: la funzione "Trasferimento di denaro internazionale" e il pulsante "Inizia".

Come richiedere la carta fisica Skrill

La carta fisica Skrill è una carta di debito prepagata che permette ai titolari di un account Skrill di accedere ai fondi del loro portafoglio elettronico e di utilizzarli per effettuare acquisti presso esercenti fisici e per prelevare contanti da sportelli automatici (ATM). Per richiedere la carta, collegatevi al sito web ufficiale e premete "Accedi", il pulsante posizionato nella parte alta.