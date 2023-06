Andiamo a scoprire cosa fare in queste situazioni, o anche cosa fare in caso non carichi al 100% , oltre a ricordarvi come funziona la ricarica rapida .

In alcune situazioni infatti l'operazione lascia il dispositivo inerte, come se non lo avessimo collegato all'alimentazione, e noi a chiederci cosa possa essere successo. Fortunatamente, il più delle volte si tratta di problemi banali, come un caricatore non adatto, un cavo difettoso o persino sporcizia che si è accumulata nella porta.

Una delle azioni più comuni, e purtroppo frequenti, che compiamo con il nostro telefono è attaccarlo a una fonte di energia quando è scarico, ma come fare se lo smartphone non carica ?

Cosa fare se lo smartphone non carica

Se il vostro telefono non carica, potrebbero esserci diversi motivi, più meno di facile soluzione, e collegati ai tre attori in gioco in questa situazione: caricatore, cavo e smartphone. Andiamo a scoprirli tutti.

Controllate il caricatore

La causa più semplice per cui uno smartphone potrebbe non caricare, o si carica in maniera eccessivamente lenta, è legata al caricatore.

Ultimamente, alcuni produttori di smartphone hanno preso l'abitudine di non inserire il caricatore nella batteria, ed è possibile, se ne abbiamo uno in casa, che questo non fornisca sufficiente energia. Mediamente infatti un cellulare richiede almeno 5 watt per caricarsi, quindi qualsiasi cosa al di sotto potrebbe non bastare. Se per esempio sul caricatore trovate un output di 5V=1,5A, la potenza è 7.5W (5 moltiplicato 1,5), quindi dovrebbe essere sufficiente, altrimenti no.

Un altro motivo potrebbe essere una porta difettosa del caricabatterie. Se questo possiede più porte, provate a cambiarla, altrimenti sostituite caricabatterie, il che permetterebbe di escludere anche un caricabatterie difettoso. In questo caso, provate a collegare il telefono a un laptop (non a una tastiera), magari provando due porte per escludere problemi di questo tipo, o a un altro caricabatterie o hub USB.

Controllate il cavo

A differenza del caricabatteria, per il momento tutti i produttori di smartphone includono nella confezione di vendita un cavo USB ufficiale, e se possibile dovete usare sempre quello per ricaricare il telefono. A volte, però, non è possibile, e se i suggerimenti elencati sopra non funzionano, il problema potrebbe risiedere nel secondo elemento della nostra "catena", il cavo appunto.

Per prima cosa, assicuratevi non ci siano danni evidenti. Purtroppo i cavi non sono eterni, ed è facile che portandoli sempre con noi si pieghino o deformino, senza contare l'attacco da eventuali animali domestici che sembrano esserne particolarmente attratti.

Anche se non ci sono problemi evidenti, provate a usare una combinazione di diversi cavi e caricatori per eliminarli come fonte dei vostri guai. Per assicurarvi che caricatore e cavo funzionino, provateli con un dispositivo diverso, e se il telefono inizia a caricarsi e poi si ferma, il problema potrebbe risiedere proprio nei cavi.

Per quanto riguarda i cavi, trovare quello giusto potrebbe non essere così semplice, in quanto, soprattutto nel caso sia di tipo USB-C, cavo e dispositivo devono essere di tipo USB-C PD (Power Delivery) per poter effettuare quello che in gergo si chiama "stretta di mano", processo che se non va a buon fine può portare a problemi. Nel caso abbiate un dispositivo Apple, poi, dovete considerare i prodotti certificati, ovvero identificati dal marchio Made for iPhone.

Provate con un caricatore wireless (se compatibile)

Negli ultimi tempi, è diventato sempre più comune per gli smartphone utilizzare un'alternativa alla ricarica via rapida: la ricarica Wireless.

Se pensate che il problema sia legato alla ricarica via cavo e avete un dispositivo compatibile con la ricarica wireless, provate a usarla per caricarlo. Assicuratevi di rimuovere prima eventuali cover e di spostare il retro del dispositivo sul caricabatterie wireless, assicurandovi di allineare le bobine di ricarica per stabilire la connessione più forte possibile.

Sugli iPhone, grazie ai magneti MagSafe dispositivo e caricatore si allineeranno automaticamente.

Alcuni smartphone, come per esempio dispositivi selezionati Samsung, sono dotati della tecnologia Wireless PowerShare, che consente di caricare il dispositivo utilizzando un altro dispositivo abilitato Qi senza la necessità di un caricabatterie. Se sapete che un telefono a vostra disposizione supporta questa tecnologia, potete provare ad appoggiarlo al dispositivo dotato della funzione.

Se questo sistema funziona, potrebbe essere un problema hardware, se invece non potete caricarlo, è possibile che sia software. ma andiamo comunque ad analizzare i vari casi.

Riavviate il dispositivo

Se tutte le soluzioni finora provate non hanno sortito l'effetto sperato (e soprattutto se avete visto che almeno in una combinazione riescono a caricare un altro dispositivo), vuol dire che l'anello "debole" di questa sfortunata catena è il vostro telefono.

Questo significa che se non riuscite a caricarlo, la "colpa" è molto probabilmente sua, ma a che livello? Il problema potrebbe essere di tipo software o hardware e per avere una risposta bisogna andare per esclusione, proprio come fatto finora.

Per escludere una problematica di tipo software, la cosa più semplice da fare è il vecchio metodo conosciuto a tutti in informatica: riavviare il telefono. Per farlo, su Android premete e tenete premuto il tasto di accensione e il tasto volume giù finché il telefono non si riavvia. Il processo è chiamato soft reboot e se il telefono ha ancora energia residua, ne reimposterà la memoria temporanea e vi aiuterà a determinare se il problema è legato al software.