Come impaginare libri con i software

Avete scritto un libro e avete intenzione di stamparlo? Prima di quesa fase, come probabilmente già saprete, dovrete pensare all'impaginazione. Se non siete sicuri di cosa si tratti, l'impaginazione di un libro è la fase in cui si organizzare il testo e gli altri eventuali elementi all'interno delle pagine prima della stampa. È in questo momento che si decide, ad esempio, la dimensione dei caratteri, l'interlinea, i margini e la formattazione dei titoli, sottotitoli, note a piè di pagina e numeri di pagina. Lo scopo, oltre a rendere il libro piacevole alla lettura, è anche quello di rispettare determinati canoni che possono essere richiesti da chi stampa, in base alla dimensione del testo o alle linee guida visive. Se non sapete come procedere allora dovete sapere che ci sono dei software specifici che vi aiutano con questa procedura. Se non sapete quali sono e stavate cercando informazioni in merito, sappiate che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare quali sono.

Se vi abbiamo incuriosito abbastanza e siete ancora qui, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. A seguire troverete i nomi di alcuni programmi per impaginare libri che vi saranno utili. Vi consigliamo, inoltre, di provarli subito, proprio mentre ve ne parliamo. In questo modo riuscirete subito a capire se fanno al caso vostro e qual è quello che preferite. In men che non si dica riuscirete a impaginare il vostro libro e poterlo mandare così in stampa. Che ne dite, siete pronti per iniziare?