Come funzionano Spotify Family e Duo e quali vantaggi hanno

C'è però un modo per risparmiare sull'abbonamento, almeno se in casa ci siano altre persone interessate a usare il servizio: Spotify Family e Duo . Scopriamo cosa sono questi piani e i vantaggi che offrono .

Come saprai, puoi tranquillamente usare Spotify gratis, per ascoltare la musica . Ma se non vuoi interruzioni pubblicitarie o essere obbligato all'ascolto casuale dei brani, devi per forza abbonarti a Spotify Premium .

Indice

Quali sono i piani di Spotify

Se ti stai chiedendo come avviene il controllo della residenza, sappi che avviene attraverso i servizi di localizzazione . Da termini di utilizzo, Spotify controlla tramite il GPS (per i dispositivi mobili) e l'indirizzo IP che tutti i membri trascorrano la maggioranza del tempo a quell'indirizzo.

La buona notizia è che è possibile provare Spotify Premium gratuitamente. La piattaforma infatti offre in genere almeno 30 giorni di prova gratuita, che in alcuni casi possono arrivare anche a 3 mesi .

Non solo, ma offre anche una qualità audio migliore (fino a 320 Kbps contro 128 Kbps), e permette il download per ascoltare le proprie canzoni preferite offline.

Su tutte la presenza di pubblicità e l'ascolto dei brani solo in ordine casuale , almeno nell'app per dispositivi mobili.

I vantaggi di Spotify Family

Spotify Premium Family è la versione di Spotify destinata alle famiglie con fino a sei membri che vivono allo stesso indirizzo.

Caratteristiche di Spotify Premium Family

Spotify Premium Family ha le stesse caratteristiche di Spotify Premium per quanto riguarda l'assenza di pubblicità, la possibilità di scegliere l'ordine di ascolto con skip illimitati, e la qualità musicale.

La differenza di questo abbonamento rispetto a Premium Individual è che è possibile condividerlo tra sei persone, ovvero il titolare dell'abbonamento e altre cinque.

Queste persone non devono necessariamente appartenere alla stessa famiglia, ma possono essere anche amici. Basta che abitino nella stessa casa. Quindi quando si uniscono a un piano devono indicare lo stesso indirizzo del gestore del piano.

Bisogna tenere presente che i membri di Premium Family hanno account separati, con il proprio username e password, ma tutti con funzionalità Premium e i propri consigli.

C'è però un gestore del piano, ovvero colui che ha attivato l'abbonamento e lo paga, e che può aggiungere o rimuovere i membri.

Quali sono i vantaggi di Spotify Premium Family

Spotify Premium Family ha tutti i vantaggi di Spotify Premium Individual, ovvero l'assenza di pubblicità, la possibilità di scegliere l'ordine delle canzoni e l'ascolto offline, oltre alla qualità più elevata dell'audio.

Il vantaggio principale di Spotify Premium Family è il prezzo. Se un piano Premium Individual costa 10,99 euro al mese, con Premium Family si può avere lo stesso piano, per altre cinque persone, al prezzo di 17,99 euro al mese.

Questo vuol dire che si può risparmiare anche fino a 47,95 euro al mese.

Un altro vantaggio di Spotify Family è che il gestore del piano può impostare filtri relativi ai contenuti espliciti per i membri. Questo significa che se un genitore non vuole che i figli ascoltino certi contenuti, con Spotify Premium Family può farlo molto semplicemente.

Come attivare Spotify Premium Familly

Ma come attivare Spotify Premium Family? Semplicissimo, da browser vai alla pagina del tuo account ed effettua l'accesso con il tuo account.

Per farlo, clicca su Continua con Google / Facebook / Apple, se ti sei iscritto usando uno di questi account, oppure inserisci email e password.

In alternativa, se non hai un account Spotify clicca in basso su iscriviti a Spotify (al che potrai sfruttare una prova gratuita di Spotify Family). Adesso puoi scegliere se iscriverti usando uno dei tuoi account Google, Facebook o Apple, o utilizzare la tua email e creare una password.

Una volta arrivato alla pagina, clicca su Gestisci il tuo abbonamento, poi seleziona Cambia piano (se hai Premium) o Passa a Premium (se hai Spotify Free).

Scorri verso il basso e seleziona Premium Family, al che dovrai inserire il tuo indirizzo. Inserisci il tuo metodo di pagamento, scegliendo tra carta di credito / debito e PayPal e clicca su Acquista Premium Family.

In alternativa, puoi farlo anche da app desktop o app per Android (non da iPhone): nel primo caso, clicca in alto a destra su Esplora Premium, mentre nel secondo clicca in basso a destra su Premium.

Seleziona Passa a Premium Family e si aprirà la pagina Web che abbiamo appena visto. È possibile passare a Family da qualsiasi altro piano.