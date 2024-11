A cosa serve e quanto costa Spotify Premium?

La risposta non è così semplice, e tutto dipende in ultima analisi dalla tua volontà (o possibilità) di pagare un abbonamento mensile. Nondimeno, ci sono diversi vantaggi per sottoscrivere un piano a pagamento . Andiamo a scoprirli, in modo da decidere se vuoi unirti ai 246 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Indice

Cos'è Spotify Premium

Per le persone che abitano nella stessa casa ci sono Premium Duo e Premium Family . Premium Duo è pensato per due persone , mentre Premium Family è destinato per un gruppo di fino a sei persone. Non è necessario che siano parenti: basta che vivano insieme.

Spotify è un servizio di streaming musicale che consente di riprodurre musica, podcast e (per il momento solo in alcuni Paesi ma non in Italia) audiolibri.

Quanto costa Spotify Premium

Hai a disposizione diversi metodi di pagamento per abbonarti a Spotify Premium. Spotify infatti accetta le carte di credito e di debito dei circuiti Visa e MarsterCard, oltre ad American Express e PostePay. È inoltre accettato anche PayPal come metodo di pagamento.

Vantaggi di Spotify Premium

Ora che abbiamo visto cos'è Spotify Premium, quali sono i diversi piani e quanto costano, scopriamo quali sono i vantaggi che comporta sottoscrivere uno dei piani disponibili.

Caratteristiche di Spotify Free

Come abbiamo anticipato, Spotify Free presenta alcune limitazioni. La notizia positiva è che è possibile accedere a tutto il catalogo di Spotify anche senza pagare un abbonamento e inserire un metodo di pagamento.

Nondimeno, la versione gratuita include delle interruzioni pubblicitarie, quantificabili in 30 secondi ogni 15 minuti di riproduzione.

Un'altra limitazione è che, almeno da app per dispositivi mobili, non si può scegliere l'ordine di riproduzione, ma solo l'ascolto casuale con la possibilità di saltare sei volte la traccia (skip) ogni ora. Su app desktop e da Web invece non c'è questa limitazione.

Inoltre con il piano gratuito non si possono scaricare i brani musicali sul dispositivo (telefono, tablet o computer da app dedicata) per l'ascolto offline (i podcast sì).

Altre limitazioni sono che Spotify Free non consente di accedere al proprio account all'estero per più di 14 giorni (dopodiché dovrai cambiare le impostazioni del Paese), e la qualità audio è inferiore. Il lettore Web permette infatti di ascoltare in AAC a 128 kbit/s, mentre da desktop, telefono e tablet si va da 24 kbit/s a 160 kbit/s a seconda della qualità impostata (Bassa, Normale o Alta).

Vantaggi di Spotify Premium

Abbonandosi a Spotify Premium, si hanno una serie di vantaggi, ovvero:

Nessuna pubblicità

Possibilità di scaricare i brani musicali e ascoltarli offline

i brani musicali e ascoltarli offline Riproduzione dei brani in qualsiasi ordine

Qualità audio maggiore

maggiore Ascolto con gli amici in tempo reale

in tempo reale Organizzazione della coda di ascolto

di ascolto Ascoltare i brani all'estero

(Premium Family): controlli parentali

(non ancora in Italia): DJ AI

Assenza di pubblicità

L'assenza di pubblicità in Spotify Premium è uno dei vantaggi maggiori che potrebbero spingerti a sottoscrivere un abbonamento.

Le interruzioni sono piuttosto frequenti e fastidiose.

Certo, è proprio il fatto che ci siano a consentire di ascoltare Spotify gratuitamente, ma se non sei un utente occasionale e usi spesso Spotify, difficilmente potrai sopportarle.

Possibilità di saltare i brani e scegliere l'ordine

Ecco un altro motivo estremamente valido per pagare Spotify Premium: la possibilità di scegliere l'ordine di esecuzione o riascoltare (mettere in loop) una canzone quante volte vuoi.

Soprattutto, con Spotify Premium puoi ascoltare un album per intero, nell'ordine corretto. Questo vale solo per i dispositivi mobili, dove per gli utenti Spotify Free è disponibile solo la modalità shuffle, e non per chi ascolta da app desktop o web.

Qualità audio migliore

Spotify Premium offre una qualità audio migliore di Spotify Free, almeno per la musica. Gli abbonati a pagamento, hanno accesso alle seguenti opzioni:

Lettore web : AAC 256 kbit/s

: AAC 256 kbit/s App desktop o per dispositivi mobili: Bassa: circa 24 kbit/s Normale: circa 96 kbit/s Alta: circa 160 kbit/s Molto alta: circa 320 kbit/s

desktop o per dispositivi mobili:

La qualità dei podcast è uguale per tutti, circa 96 kbit/s sui dispositivi e 128 kbit/s tramite il lettore web.

Impostando la qualità su bassa, si arriverà invece a circa 24 kbit/s.

Se ti stai chiedendo che fine ha fatto l'audio lossless, sappi che Spotify ha promesso che dovrebbe arrivare entro il 2024 con un piano a sé stante.

Ascolto offline

Un altro grande vantaggio di Spotify Premium è la possibilità di scaricare i contenuti sul dispositivo (computer, telefono e tablet, da app dedicata) per l'ascolto offline.

Con Spotify Premium puoi scaricare fino a 10.000 canzoni in modo da poterle ascoltare quando non sei connesso a Internet o vuoi risparmiare sui dati, per esempio all'estero.

Tieni presente che devi scaricare ogni playlist o podcast individualmente, e Spotify rimuoverà i download se non sei stato online per almeno 30 giorni. Inoltre è possibile attivare questa funzione su un massimo di cinque dispositivi associati allo stesso account.

Ascolta Spotify all'estero

Stai viaggiando all'estero? Con Spotify Premium non c'è il limite dei 14 giorni di Spotify Free, e puoi ascoltare i tuoi brani preferiti quanto vuoi, senza limite di tempo.

Controlli parentali (Premium Family)

Il gestore dell'account di Spotify Family può impostare filtri relativi ai contenuti espliciti per i membri. Questo significa che se un genitore non vuole che i figli ascoltino certi contenuti, con Spotify Premium Family può farlo molto semplicemente.

Funzioni AI (ancora non in Italia)

Nell'ultimo anno, Spotify ha investito moltissimo nell'intelligenza artificiale. Nel 2023 ha lanciato negli Stati Uniti per gli utenti Premium (per poi espanderla in altri 50 Paesi) AI DJ, uno strumento di intelligenza artificiale che crea quelle che sembrano vere e proprie trasmissioni radiofoniche personalizzate, con tanto di speaker AI.

La funzione analizza le tue abitudini di ascolto, le preferenze e l'ora del giorno, e cura una playlist adatta, con tanto di voce a corredo che commenta l'ascolto.