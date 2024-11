Come ascoltare musica nel browser con Spotify Web

Spotify offre un'app per tantissimi dispositivi diversi, ma non per tutti, e può capitare di non sapere come accedere al popolare servizio di streaming musicale. Oppure stai usando un telefono o computer di lavoro e non puoi scaricarci sopra l'app della piattaforma?

Qualunque sia la tua situazione, sappi che c'è Spotify Web: vediamo quindi come utilizzare Spotify nel browser per poter ascoltare le nostre playlist e podcast preferiti in qualsiasi momento della giornata.

Grazie al lettore Web della piattaforma di streaming musicale, potrai infatti accedere alla tua musica da qualsiasi dispositivo, e nel caso tu abbia un account gratuito avrai anche meno restrizioni!