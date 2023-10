StandBy su iOS 17: cos'è, come funziona e iPhone compatibili

Andiamo ad approfondire questo aspetto, oltre a vedere cosa fare se si spegne o non funziona, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come creare e modificare Poster di contatto su iOS 17 .

Quando l'iPhone è in carica e posizionato orizzontalmente, infatti, diventa una vera e propria sveglia da comodino, in grado di mostrarvi un'immagine, dei widget o semplicemente l'ora. Ma attenzione, non solo è disponibile solo sugli iPhone aggiornati a iOS 17 , ma anche tra questi ci sono diversi livelli di funzionalità, come la possibilità di lasciarla sempre attiva.

Che ne direste di usare il vostro iPhone come smart display , con l'ora sempre in vista o le notifiche e le informazioni sempre più importanti a portata di mano? E non stiamo parlando di una semplice schermata di blocco, ma di una nuova funzione di iOS 17 chiamata StandBy : vediamo cos'è, come funziona e quali sono gli iPhone compatibili .

Indice

Cos'è StandBy su iOS 17

Se tenete il vostro telefono vicino al letto o davanti a voi sulla scrivania, adorerete la nuova funzione di iOS 17, StandBy, che trasforma sostanzialmente il vostro iPhone in uno smart display su cui potete mostrare le informazioni che ritenete più utili, sia quando vi riposate, lavorate o state compiendo altre azioni.

Quando il vostro iPhone è in modalità StandBy, infatti, visualizzerà i widget che avete scelto, l'ora attuale, le condizioni meteo, il calendario, le foto, i controlli musicali, i promemoria e altro ancora.

E se avete in casa dei dispositivi intelligenti compatibili con HomeKit, potete attivare Siri per gestirli a distanza, oppure potete ottenere aggiornamenti tramite le Attività in tempo reale, tra le alte funzionalità.

Ma come ottenere questa funzione? Tutto quello di cui avete bisogno è installare iOS 17, attivare StandBy e porre il telefono orizzontalmente su un supporto, con ricarica wireless o via cavo abilitata.

In un istante vedrete che la solita schermata di blocco si trasformerà, per diventare una finestra interattiva dalla grafica raffinata che vorrete sempre avere davanti a voi! E inoltre StandBy si adatta alla luminosità dell'ambiente, il che gli consente di notte di utilizzare una modalità apposita con un tono rosso.

Ma questa funzione non è disponibile per tutti. Prima di tutto dovete avere un iPhone supportato da iOS 17, e in secondo luogo StandBy funzionerà diversamente a seconda del dispositivo: su iPhone 14 Pro / Pro Max e iPhone 15 / 15 Pro Max, infatti, potrete sfruttare le caratteristiche del display Super Retina XDR per attivare la modalità Always On.

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutti i dettagli di StandBy, su quali telefoni è disponibile, come attivarla e personalizzarla, oltre a vedere cosa fare in caso non funzioni.