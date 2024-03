Come funzionano le storie Instagram, per coinvolgere il pubblico

Sapete che le storie di Instagram sono uno dei modi migliori per aumentare il coinvolgimento del vostro pubblico? Scoprite tutti i segreti per farle al meglio, oltre che per monitorare le statistiche di visualizzazione

Le storie di Instagram vi consentono di condividere i vostri pensieri, brevi video o foto scattate durante il giorno. Ma con una particolarità: non restano visibili per sempre, bensì scompaiono dopo un certo periodo di tempo. Andiamo a vedere quindi cosa sono e come funzionano le storie di Instagram, questo eccezionale strumento di condivisione. Che Instagram ha lanciato nel 2016 riprendendo un'idea di Snapchat. Con le storie infatti si possono condividere momenti della giornata senza doverli tenere sul profilo. Le storie di Instagram sono così potenti perché aumentano fedeltà e coinvolgimento grazie alla loro immediatezza. Inoltre umanizzano un marchio e fanno si che i follower tornino a visitare il vostro account. Ecco perché sono così usate dai brand di tutto il mondo. E grazie agli strumenti messi a disposizione da Instagram, come la possibilità aggiungere musica, scritte o altro, sono ancora più uniche. Cerchiamo quindi di capire come sfruttare al meglio questo strumento. Per farle, ma anche per scoprire chi le visualizza o vedere quelle altrui.

Indice

Cosa sono le storie Instagram

Le storie di Instagram sono una funzionalità della piattaforma social lanciata nel 2016 che consente di condividere contenuti. La particolarità è che a differenza dei post questi contenuti non sono visibili per sempre come i post. Quanto durano le storie di Instagram Le storie di Instagram restano infatti visibili agli altri utenti per 24 ore, scaduti i quali solo chi le ha create potrà vederle. Altre caratteristiche delle storie sono che durano massimo 60 secondi e sono pubblicate separatamente dal feed. Inoltre ogni storia può essere arricchita con foto, sticker, scritte, video, effetti o musica. Come funzionano le storie di Instagram Quando pubblicate una storia di Instagram, quindi, potete aggiungere diversi contenuti. Tra questi sticker, disegni, effetti e molto altro. Se il vostro account è pubblico, la storia sarà visibile a chiunque. Se invece l'account è privato, sarà visibile solo a chi vi segue. Gli spettatori hanno la possibilità di rispondere direttamente alla vostra storia tramite messaggio diretto (DM). In alternativa possono metter Mi piace o condividerla con i loro follower. Avete comunque la possibilità di disabilitare le risposte nelle impostazioni dell'app, e potete anche vedere chi l'ha vista. Per farlo, basta aprirla e scorrendo verso l'alto sullo schermo.

Come vedere le storie Instagram

Vedere le storie di Instagram è semplicissimo, in quanto appaiono nella parte superiore dello schermo nell'app mobile di Instagram. Per vederle, aprite l'app, che sia su Android o iOS, e andate nella schermata iniziale (icona casa in basso a sinistra). In alto vedrete una serie di icone circolari: ognuna di queste rappresenta le storie attive pubblicate dagli utenti che seguite. A sinistra vedrete invece la vostra storia. Ogni cerchio sarà caratterizzato da un gradiente, che denota come l'utente in questione abbia recentemente pubblicato una storia. Per vedere una storia, toccate un'icona tra quelle disponibili. Si aprirà una schermata a tutto schermo, con il video che verrà riprodotto automaticamente. Alla fine della riproduzione, passerà alla storia dell'utente successivo. Potete scorrere a destra o sinistra per passare alle storie precedenti o successive.

Come vedere le storie Instagram in anonimo

In alternativa, potete vedere le storie su Instagram in modo anonimo. Per farlo, potete sfruttare due trucchi. Il più semplice è vedere l'anteprima delle storie successive. Toccate l'icona di una storia in alto nella Home di Instagram, poi tenete premuto il dito vicino al bordo destro della storia. Adesso scorrete verso sinistra per vedere la storia successiva, ma senza farla apparire del tutto. In alternativa, potete vedere le storie in anonimo mettendo il telefono in modalità aereo. Per farlo, aprite Instagram e aspettare che le storie vengano caricate. Mettete il telefono in modalità aereo e toccate le storie per vederle.

Come fare le storie Instagram

Se volete sapere come pubblicare una storia su Instagram, la procedura è molto semplice. Avviate l'app Instagram e toccare in basso a sinistra l'icona a forma di casa. Come fare una storia di Instagram In alto a sinistra toccate la vostra icona con il "+" in basso a destra e la scritta La tua storia. Ora nella pagina Aggiungi una storia potete scattare una foto o registrare un video, oppure aggiungere immagini dalla galleria. Nel primo caso, toccate l'icona a forma di fotocamera in alto a sinistra e si aprirà l'inquadratura della fotocamera. In basso potete scegliere gli effetti, mentre a sinistra potete effettuare altre selezioni. Altrimenti toccate un'immagine tra quelle disponibili. Una volta aggiunta l'immagine o il video, potete effettuare delle modifiche con gli strumenti in alto. Potete aggiungere testo, sticker, musica o effetti.

Come aggiungere un testo Per aggiungere un testo, toccate l'icona Aa in alto, poi potete scegliere colore (in alto), dimensioni (a sinistra), stile (in basso), effetti e allineamento. Scrivete il contenuto, poi toccate Fine in alto a destra. Come aggiungere sticker Se volete aggiungere sticker, toccate l'icona a forma di fumetto con la faccina in alto. Scegliete il contenuto tra quelli disponibili, che includono strumenti per aggiungere luoghi, menzioni e tag. Potete anche aggiungere avatar, brani musicali, hashtag, gif, link e countdown, o stimolare interazioni con altri utenti. In questo caso potete inserire quiz, domande o sondaggi. Come aggiungere effetti Potete aggiungere effetti toccando l'icona con le stelline in alto e in basso scorrendo verso sinistra le icone disponibili. Toccate Fine. Come pubblicare una storia di Instagram Infine, toccate in basso se preferite impostare una storia solo agli amici più stretti o a tutti. Nel primo caso sono amici selezionati da voi, nel secondo tutti i follower. Per pubblicare la storia, toccate l'icona con la freccia in basso a destra e sarà visibile per 24 ore.

Come vedere chi visualizza la propria storia Instagram

Adesso che avete pubblicato la vostra storia su Instagram, sarà visibile agli altri utenti. Potrete analizzare i dati statistici di coinvolgimento usando gli strumenti integrati. Come vedere le visualizzazioni da app Per farlo, toccate l'immagine del vostro profilo in alto a sinistra nella schermata iniziale. Poi scorrete tra le storie pubblicate (anche quelle scadute) e selezionate quella di cui volete vedere i dati. Cliccate sul pulsante Visualizzazioni e si aprirà l'elenco di tutti gli utenti che hanno guardato la storia. Come vedere le visualizzazioni da Web Se volete vedere chi ha visualizzato la vostra storia Instagram da Web, andate sul sito del servizio ed effettuate l'accesso. Poi cliccate sulla schermata del profilo e cliccate sulla vostra foto. Si apriranno le Storie, con le visualizzazioni. Cliccandoci sopra, avrete l'elenco degli utenti che hanno visto la storia.

Come aggiungere musica alle storie Instagram

Se volete aggiungere musica a una storia di Instagram, avviate l'app e toccate in alto a sinistra l'icona La tua storia. Poi scegliete se registrare un video / scattare una foto o cercare un contenuto già disponibile in galleria. A questo punto arriverete nella schermata con i vari strumenti. In alto toccate l'icona a forma di nota musicale e arriverete a un elenco di brani da cui scegliere. Potete ascoltare un'anteprima del brano toccando a destra del nome della canzone l'icona "Play". Poi toccate un brano per aggiungerlo. In alternativa, dalla schermata di modifica della storia toccate in alto l'icona della faccina (sticker) e selezionate l'adesivo Musica. Poi scegliete il brano.

Come aggiungere foto alle storie Instagram

Se volete aggiungere una foto a una storia di Instagram, dovete semplicemente scattare o scegliere un'immagine. Se invece volete fare una storia con più foto, dalla schermata iniziale di creazione delle storie toccate la fotocamera. Poi a sinistra selezionate l'icona Layout e scegliete un layout per comporre le immagini toccando la griglia a sinistra. Poi scegliete la nuova griglia, poi scattate le foto o sceglietele dalla galleria. Un altro modo per aggiungere più foto è dalla schermata dopo aver aggiunto una foto toccare l'icona Sticker in alto. Qui selezionate l'icona con la galleria e scegliete una foto per mettere un'immagine dentro l'altra. Infine, potete aggiungere più foto dalla schermata di selezione delle immagini toccando in alto a destra Seleziona. Selezionate le foto e poi toccate l'icona con la freccia in basso a destra. Scegliete se aggiungere testi o altro e pubblicate la storia: le foto verranno mostrate in sequenza come una presentazione.

Come aggiungere video alle storie Instagram

Se invece volete fare una storia di Instagram con un video, i passaggi sono gli stessi già visti per le foto. Per farlo, potete andare nella schermata iniziale delle storie. Qui potete scegliere un video da pubblicare dalla galleria, oppure toccate in alto a sinistra l'icona della fotocamera. Nella schermata che vedete, scegliete in basso un effetto, poi toccate e tenete premuto l'icona tonda in basso. Potete registrare un video. In alternativa, scorrete dalla schermata iniziale di Instagram verso destra e selezionate un video. Infine, potete registrare un video senza tenere premuto. Per farlo, dalla schermata di registrazione toccate a sinistra la freccia verso il basso e selezionate la voce Senza tenere premuto. Come per le foto, potete aggiungere scritte, sticker, musiche o altro. Infine, pubblicate il contenuto toccando l'icona con la freccia in basso a destra.

Come nascondere le storie Instagram

Se non volete che qualcuno veda la vostra storia, potete nasconderla. Per farlo, avviate l'app Instagram e toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra. Poi toccate le tre linee in alto a destra e selezionate Impostazioni e privacy. A questo punto, toccate la voce Nascondi storia e video in diretta, sotto la sezione Chi può vedere i tuoi contenuti. In alto, toccate la voce Nascondi storia e video in diretta a e selezionate i contatti a cui nascondere la stiria.

Come condividere le storie Instagram

Se lo desiderate, potete condividere le storie di Instagram create dagli altri utenti. Questa operazione si può effettuare semplicemente da Instagram, ma potete usare anche funzioni di terze parti. Per condividere una storia di Instagram, andate sulla storia e toccate sull'icona a forma di aeroplano di carta in basso a destra. Poi selezionate le persone con cui condividere la storia. In alternativa, se volete inviarla utilizzando una piattaforma di messaggistica diversa, toccate l'icona a forma di aeroplanino di carta. Poi scorrete in basso e scegliete un servizio a scelta tra WhatsApp, X, Facebook, Messaggi e Messenger, ma potete anche scegliere Condividi con e selezionare l'app o il contatto che preferite.

Domande e risposte

Quanto tempo rimangono le storie su Instagram? Le storie di Instagram durano 24 ore, allo scadere delle quali non sono più visibili.