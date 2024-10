Su quanti dispositivi si può usare NOW e come funziona lo streaming?

Ti sei abbonato a una delle offerte di NOW (ex NOW TV) e ora vuoi iniziare a vedere i suoi contenuti dal tuo TV, tablet o computer? La piattaforma di streaming è infatti estremamente versatile e semplice da usare, ma ci sono alcuni particolari che faresti bene a conoscere. Scopriamo quindi come funziona lo streaming di NOW TV su vari dispositivi. Vedremo su quali e quanti dispositivi contemporaneamente si può accedere ai film, alle serie TV e agli eventi sportivi (tra cui il calcio della Serie A) proposti dal servizio. Oltre ovviamente a capire come vederli, a seconda che vogliate farlo dal vostro salotto di casa, in mobilità o dalla casa delle vacanze.

Indice

NOW: i dettagli sui dispositivi

NOW è la piattaforma di streaming di Sky la cui offerta è divisa in Pass, pacchetti che si possono sottoscrivere singolarmente o combinati. A ogni Pass corrisponde una tipologia di contenuto, come il Pass Cinema, per i film, il Pass Entertainment, per serie TV e show, e il Pass Sport, per gli sport. Una volta effettuata la registrazione e attivato un abbonamento, puoi iniziare la visione. Con NOW si possono vedere contenuti fino in Full HD, e come su Sky, si possono mettere in pausa i programmi live per la visione in differita, usando Play&Rewind. Vediamo ora le caratteristiche relative ai dispositivi. Su quanti dispositivi si può vedere contemporaneamente NOW NOW offre due tipologie di piani: la versione base e l'opzione Premium, da 5 euro al mese (al netto di offerte in cui è inclusa). La versione base di NOW consente la visione su un solo dispositivo alla volta, oltre a includere pubblicità nei contenuti on-demand e offrire l'audio solo stereo. Per chi invece attiva l'opzione Premium si aprono le porte della visione in contemporanea su due dispositivi, nessuna interruzione nei contenuti on-demand e l'audio immersivo con Dolby Digital 5.1. Quindi se ti stai chiedendo come vedere NOW su due schermi non devi fare altro che attivare l'opzione Premium ed effettuare l'accesso sui due dispositivi contemporaneamente. Quanti dispositivi si possono associare Ma quanti dispositivi puoi associare al tuo account? Con NOW puoi associare fino a un massimo di 6 dispositivi, che potrai gestire e sostituire secondo necessità tutte le volte che vuoi. Dispositivi supportati Ecco l'elenco dei dispositivi supportati: Smart TV : Smart TV Samsung dal 2015, Smart TV LG con WebOS e successivi, Smart TV Sony BRAVIA (Android 8 e successivi), TV con GoogleTV con sistema operativo Android 8.0 e successivi, Smart TV Hisense con VIDAA U6 e successivi

Come vedere NOW su TV

Vuoi sapere come vedere i contenuti di NOW da TV? Se sei dotato di una smart TV supportata, puoi installare l'app dall'app store di riferimento del tuo produttore. Installa l'app Nel caso di uno smart TV Samsung, premi il tasto a forma di casa sul telecomando e scorri a sinistra, poi clicca sull'icona con quattro pallini, Apps. Nella schermata che si apre, sposta il cursore in alto a sinistra, sull'icona a forma di lente d'ingrandimento, e digita NOW, poi clicca sul risultato. Clicca su Installa e l'app sarà installata. Su smart TV LG, premi il tasto a forma di casa sul telecomando, poi clicca sull'icona con quattro quadratini, Apps. Adesso seleziona in alto l'icona a forma di lente d'ingrandimento e cerca NOW. Cliccaci sopra, poi clicca su Installa. Come accedere Adesso avvia NOW e clicca su Accedi, poi potrai scegliere la modalità di accesso: tramite codice QR da inquadrare con un telefono (su cui bisogna effettuare l'accesso tramite email e password)

di accesso da inserire nel campo apposito sul sito nowtv.it/tv tramite email e password cliccando sul pulsante Accedi con il telecomando Come vedere NOW Una volta effettuato l'accesso, arriverai alla schermata iniziale del servizio, dove potrai scegliere i contenuti da vedere. Clicca in alto sul Pass a cui sei iscritto, Cinema, Entertainment, Sport e Canali live, e seleziona la categoria di tuo interesse. Qui troverai la lista dei canali Sky visibili in diretta, sotto In onda, oppure le ultime uscite sotto Novità, o i migliori film sotto I più visti. Cliccando su Generi, puoi scorrere i generi disponibili, per esempio dei film, oppure scorrendo verso il basso puoi trovare diverse sezioni e aree tematiche. Cliccando sull'immagine di copertina di un contenuto, ne avvierai la riproduzione se si tratta di un contenuto in diretta, mentre se si tratta di un contenuto on-demand arriverai alla sua scheda. Da qui potrai cliccare sul pulsante Preferiti, che aggiunge il contenuto ai tuoi Preferiti, che troverai cliccando su MyTV in alto a destra e poi selezionando Preferiti. In MyTV troverai anche i contenuti di cui hai iniziato la visione ed eventualmente l'hai interrotta. Dalla scheda di un contenuto, puoi avviarne la riproduzione cliccando su Inizia. L'interfaccia di riproduzione di NOW è molto simile a quella di altri servizi, con il pulsante per avviare o mettere in pausa la riproduzione, la barra di avanzamento, il pulsante per riprodurre i contenuti a schermo intero (o ridurli a finestra) e l'icona a forma di fumetto per scegliere la lingua dell'audio e dei sottotitoli (di quel contenuto). Tutti i canali live di NOW, come i canali live Sport, hanno la funzione Pause&Rewind, che consente di: Tornare indietro sul tuo evento fino alle 2 ore precedenti​​

Come vedere NOW su telefono e tablet

Preferisci vedere NOW dal tuo telefono o tablet? In questo caso devi installare l'app sul tuo dispositivo, che sia iPhone / iPad o Android, ed effettuare l'accesso con il tuo account. Inserisci email e password, e ti ritroverai davanti alla schermata iniziale dell'app. Come da TV, potrai toccare in alto il tuo Pass, poi sotto In onda troverai la lista dei canali Sky visibili in diretta. Se tocchi Novità, accederai alle ultime uscite, oppure puoi scegliere tra I più visti o Generi. Tocca una locandina per accedere ai dettagli, se si tratta di un contenuto on-demand (da cui poi avviare la riproduzione toccando Inizia), o per avviare immediatamente la riproduzione, se si tratta di un contenuto live. I comandi di riproduzione sono gli stessi visti in altri contesti, con il pulsante per avviare o mettere in pausa, la barra di avanzamento, quello per riprodurre i contenuti a schermo intero (o ridurli a finestra) e l'icona a forma di fumetto per scegliere la lingua dell'audio e dei sottotitoli (di quel contenuto).

Come vedere NOW su PC

Se invece vuoi sapere come vedere NOW da computer, che sia PC Windows o Mac, sappi che come abbiamo anticipato nei precedenti capitoli puoi operare solo da browser. Come effettuare l'accesso Apri quindi l'app di tua scelta (che sia Chrome, Edge, Safari, Opera o altro) e vai sul sito del servizio. A questo punto, se non lo hai già fatto, effettua l'accesso cliccando in alto a destra sull'icona a forma di omino stilizzato. Seleziona il pulsante Accedi e nella finestra che si apre inserisci i tuoi dati di accesso, email e password. Clicca nuovamente su Accedi. Come vedere i contenuti Arriverai alla schermata iniziale del servizio, dove potrai scegliere i contenuti da vedere come abbiamo visto da TV o dispositivi mobili. La schermata iniziale e il player di NOW sono infatti gli stessi indipendentemente dal dipositovo: in alto puoi cliccare sul Pass a cui sei iscritto, Cinema, Entertainment, Sport e Canali live. Adesso seleziona la categoria di tuo interesse, e potrai scegliere tra i canali in diretta di Sky (sotto In onda), o i contenuti on-demand che troverai sotto Novità o I più visti. Oppure clicca su Generi per esplorare i generi di film o serie TV, oltre a diverse aree tematiche o sezioni. Cliccando sull'immagine di copertina di un contenuto, potrai accedere allo stesso, se si tratta di un contenuto in diretta, o ai suoi dettagli, se è un contenuto on-demand. Qui clicca su Inizia per avviare la riproduzione o su Preferiti per aggiungerlo ai tuoi Preferiti. L'interfaccia di visione è la stessa che abbiamo visto in precedenza, mentre per accedere ai preferiti clicca in alto a destra su MyTV e poi seleziona Preferiti. In MyTV troverai anche i contenuti di cui hai iniziato la visione ed eventualmente l'hai interrotta.

Come vedere NOW su altri dispositivi

Come abbiamo visto, NOW consente la visione anche da altri dispositivi, utili per esempio se non sei dotato di una smart TV ma di un televisore "vecchio tipo" o di un monitor. Tra questi, troviamo i dispositivi di streaming, tra cui anche la NOW Smart Stick, oltre a Fire Stick, Apple TV e Chromecast con Google TV (o anche Google TV Streamer). Oltre ovviamente alle console, PlayStation e Xbox. Per vedere NOW da questi dispositivi, la procedura è la stessa che abbiamo visto nel capitolo relativo alla TV: installa l'app dedicata dallo store di appartenenza, effettua l'accesso con il tuo account e avvia la riproduzione. Installa l'app Per installare l'app NOW, dipende dal tuo dispositivo. Su Fire Stick, per esempio, premi il tasto Apps sul telecomando (in fondo a sinistra) e poi clicca sull'icona a forma di lente d'ingrandimento. Scrivi NOW e poi clicca sull'icona con la freccia verso il basso, a sinistra. Su PlayStation, dalla Home seleziona Tutte le app, poi scegli NOW e clicca su Scarica. Su Xbox, accedi al Microsoft Store e passa alla sezione Intrattenimento di App. Seleziona NOW e clicca su Installa. Come accedere a NOW Come da TV, ci sono tre modi per accedere a NOW: avvia l'app e clicca su Accedi, poi potrai scegliere se accedere tramite codice QR, codice di accesso o direttamente cliccando sul pulsante Accedi con il telecomando e poi inserendo email e password. Come vedere NOW A questo punto, la schermata iniziale sarà esattamente la stessa che abbiamo visto sugli altri dispositivi, Potrai selezionare il Pass, la categoria, i canali live o selezionare le schede e le aree tematiche dei contenuti on-demand.