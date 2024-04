Suno AI è una nuova piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per creare canzoni gratis. Se volete improvvisarvi cantautori o nuove stelle del pop, con questo strumento potete tirare fuori dal nulla dei pezzi orecchiabili e credibili, personalizzando lo stile del cantato e il genere musicale. In questa guida vi sveleremo tutti i segreti di Suno AI e vi daremo qualche dritta per creare velocemente un brano secondo le vostre preferenze.

Indice

Cos'è Suno AI

Suno AI è uno degli strumenti più avanzati per la creazione di canzoni tramite intelligenza artificiale generativa. La start-up che lo ha sviluppato è nata nel 2022 ed ha già avviato collaborazioni importanti, ad esempio quella con Microsoft per l'integrazione in Copilot. Nel corso degli anni sono state rilasciate diverse versioni del modello di AI su cui si basa Suno. In questo momento siamo arrivati alla v3, la terza iterazione, che consente di ottenere risultati di altissimo livello.

Il sito web di Suno AI è una piattaforma molto completa che consente non solo la creazione di canzoni, ma anche la gestione della propria libreria, la condivisione dei brani e la scoperta dei pezzi realizzati dagli altri utenti.

Come creare canzone

Per creare una canzone con Suno AI basta andare sul sito web a questo indirizzo e seguire pochi semplici passi.

Cliccare sul tasto " Sign up " in basso sulla barra a sinistra;

" in basso sulla barra a sinistra; Accedere al proprio account tramite le credenziali Google, Microsoft o Discord;

Premere sul pulsante " Create " nella barra a sinistra;

" nella barra a sinistra; Inserire una descrizione nella casella di testo " Song Description ";

"; Eventualmente, attivare l'interruttore " Instrumental " se volete un brano solo strumentale;

" se volete un brano solo strumentale; Premere sul pulsante "Create" in basso. A questo punto l'AI inizierà ad analizzare la descrizione per creare un testo e un arrangiamento musicale. Basteranno pochi secondi per veder spuntare due brani nella finestra sulla destra: avranno entrambi lo stesso testo ma l'arrangiamento sarà diverso. Potete premere il pulsante play sulla copertina del brano per far partire la riproduzione, oppure cliccare sul titolo per aprire la pagina dedicata, in cui è possibile leggere il testo e le altre informazioni.

Attenzione ad utilizzare le parole giuste per la descrizione. Potete scrivere il prompt direttamente in italiano, usando termini discorsivi e specificando anche il genere (rock, pop, swing, jazz, rap, ecc.) e il mood (allegro, malinconico, arrabbiato, ecc.) della canzone. Non è consigliato scrivere il nome di artisti e band oppure di altre canzoni, per creare nuovi brani ispirati a pezzi famosi. Se volete un testo in lingua italiana, vi consigliamo di specificarlo nella descrizione, altrimenti di default i testi sono in inglese.

Comandi avanzati

Per creare canzoni personalizzate e avere più controllo su testo e musica è possibile usare i comandi avanzati di Suno AI, che lasciano molta più libertà creativa all'utente. Nella sezione di creazione dei brani, basta attivare l'interruttore "Custom Mode" sulla parte alta e saranno sbloccati ulteriori campi di testo. In questo modo potete inserire un testo personalizzato, uno stile musicale e un titolo per la canzone da creare.

Inoltre, potete anche premere sui pulsanti "Make Random Lyrics" e "Use Random Style" per farvi suggerire un testo e uno stile casuale dall'AI. Potete anche ottimizzare il riconoscimento delle parti di testo inserendo dei tag specifichi tra parentesi quadre. [Verse]

[Pre-Chorus]

[Chorus]

[Bridge]

[Intro]

[Interlude]

[Outro]

[End] All'interno delle parentesi quadre si possono inserire altri tag particolari per dare un mood o uno stile preciso alla parte richiesta, come ad esempio [Rapped Verse] oppure [Happy Chorus]. Scrivendo la descrizione nel riquadro "Style of Music" si può intervenire anche sullo stile della voce, scegliendo il genere (male, female), il mood o altri parametri. Se volete scoprire tutte le possibilità offerte da Suno AI, vi consigliamo di dare un'occhiata alla wiki dedicata a questo indirizzo.

Come modificare canzone

Una volta creata una canzone con Suno AI, è possibile intervenire per modificarla e soprattutto per allungarla. Per farlo basta aprire il menu cliccando sul pulsante con i tre puntini vicino al nome o alla copertina della canzone, selezionare la voce "Extend".

A questo punto si aprirà una nuova schermata in cui sarà possibile selezionare il punto preciso della canzone (espresso in minuti e secondi) da cui far partire la modifica. Bisogna necessariamente aggiungere delle informazioni nella casella del testo o dello stile per attivare il processo. Fatta la scelta, potete premere sul pulsante "Continue" in basso e attendere che l'AI faccia il suo lavoro. Saranno prodotti altri due nuovi brani, derivati dalla traccia di partenza, che possono essere anche molto diversi rispetto al pezzo originale.

Nei brani derivati da una modifica di altre canzoni è indicato il brano di partenza grazie all'etichetta "Extended from..." e al link al brano originario. Se la modifica vi piace, potete anche unire le diverse parti della canzone selezionando la voce "Get Whole Song": sarà dunque creato uno brano indicato dall'etichetta "Full Song".

Come condividere canzone

Finita la creazione e l'eventuale modifica, Suno AI vi permette di scaricare la canzone prodotta oppure condividerla direttamente tramite link. Cliccando il tasto con i tre puntini si apre il menu, nel quale trovate la voce download: potete decidere se scaricare solo l'audio o anche il video della canzone, nel quale c'è semplicemente la copertina come fermo immagine.

Per la condivisione è invece sufficiente copiare il link della canzone stessa. Di default, le impostazioni di condivisione permettono l'ascolto della canzone solo agli utenti che hanno il link diretto, ma è possibile anche rendere il brano pubblico selezionando l'apposita voce nel menu. Tutti i brani pubblici sono visibili da tutti sul proprio profilo utente. Potete anche personalizzare il vostro profilo cambiando avatar e nome visualizzato.

Libreria

All'interno della sezione libreria, accessibile dal pulsante "Library" sulla barra a sinistra, è possibile accedere al catalogo completo di tutti i brani che abbiamo prodotto noi, oppure quelli prodotti da altri utenti e che ci sono piaciuti. Inoltre, si possono anche creare e organizzare vere e proprie playlist, inserendo brani di qualsiasi utente a patto che siano pubblici.

Dalla libreria è possibile anche cancellare le canzoni che non vogliamo più nella nostra sezione. Per farlo, basta aprire il menu con i tre puntini e selezionare "Move to trash". I brani non vengono eliminati del tutto ma finiscono nel cestino, accessibile dall'apposita icona in alto a destra sulla libreria. Per eliminare definitivamente una canzone o una playlist è necessario andare nel cestino, aprire il menu e cliccare su "Delete Permanently".

Explore

All'interno della piattaforma di Suno AI è accessibile anche la sezione Explore, che permette di ascoltare canzoni in maniera del tutto casuale tra tutte quelle create sulla piattaforma.

Accedendo alla schermata Explore è sufficiente scegliere un genere musicale dalla lista scorrevole a destra o cliccare sul dado nel riquadro a centro pagina. Immediatamente sarà mandata in riproduzione una canzone, indicata da uno specifico titolo. Con i pulsanti nel riquadro di riproduzione potrete scorrere tra 5 diverse versioni della canzone. Cliccando sul titolo invece si può andare sulla pagina del brano e salvarlo se lo si desidera.

Prezzo