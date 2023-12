Taglio, pettinatura, colore per i capelli: come provare online un nuovo look

Come esplorare nuovi tagli, colori dei capelli e pettinature tramite i siti e le app disponibili online in maniera gratuita

Il punto di riferimento per effettuare tagli, modifiche di colore o cambiamenti di pettinatura sono i parrucchieri di fiducia. Ma il risultato desiderato non è sempre garantito, influenzato sia dalle competenze professionali del parrucchiere che dalle indicazioni poco chiare fornite dalle clienti in merito ai tagli o ai colori desiderati. Per evitare queste situazioni è disponibile una soluzione tecnologica: l'utilizzo di servizi online. Esistono diversi siti web gratuiti che offrono la possibilità di sperimentare virtualmente tagli, pettinature e colori dei capelli direttamente online. L'unica richiesta è il consenso all'accesso della webcam. In alternativa, per chi preferisce, è possibile caricare una propria foto in primo piano. Ecco allora una selezione dei siti disponibili per esplorare virtualmente tagli, pettinature e colori dei capelli online, offrendo un'alternativa tecnologica per evitare inconvenienti nei saloni di bellezza tradizionali.

EasyHairStyler Virtual Makeover

Il primo consiglio per esplorare nuovi tagli, colori dei capelli e pettinature tramite un approccio online è rivolgersi a EasyHairStyler Virtual Makeover. Pur presentando un nome forse meno intuitivo, la piattaforma si distingue per la sua facilità d'uso, posizionandosi in cima al settore. Tra le numerose funzioni offerte, si include la possibilità di sperimentare tagli specifici di attrici famose o modelle, nonché di testare lenti a contatto e trucchi presenti in un vasto catalogo virtuale. Il servizio è gratuito, ma l'accesso completo a tutte le opzioni di acconciature richiede una registrazione preliminare. La registrazione consente un'esperienza più completa e personalizzata nell'esplorare le diverse opzioni disponibili. Con EasyHairStyler Virtual Makeover, l'utente può avvalersi di un approccio tecnologico per definire il proprio look desiderato.

L'Oréal Professionnel Virtual Hair

Il servizio L'Oréal Professionnel Virtual Hair è un'altra opzione per esplorare diverse acconciature e colori online. Uno dei suoi vantaggi è la possibilità di visualizzare le modifiche in tempo reale, utilizzando sia la webcam (previa autorizzazione), sia il fotomontaggio applicato dal sito alla foto caricata dall'utente. La funzione Live Try-on, accessibile tramite il tasto dedicato, consente l'esperienza di prova in tempo reale tramite la webcam. In alternativa è possibile utilizzare la funzione Upload photo per caricare una propria immagine e applicare i cambiamenti. Il servizio L'Oréal Professionnel Virtual Hair è accessibile non solo da desktop ma anche da dispositivi mobile, proponendo così un'ampia flessibilità di utilizzo. La piattaforma si pone come uno strumento tecnologico per sperimentare e definire un nuovo look online in modo accurato e personalizzato.

Matrix 3D Virtual Hair Color Try On

Per sperimentare un nuovo colore di capelli, un'altra strada percorribile è rivolgersi a Matrix 3D Virtual Hair Color Try On, il portale ufficiale del rinomato brand Matrix specializzato in prodotti per capelli. Questa piattaforma offre la possibilità di visualizzare l'effetto della nuova tinta sia in modalità live, attraverso l'utilizzo della webcam, sia mediante l'upload di una propria foto sul sito. L'accesso al servizio non richiede registrazione né pagamenti. Ma l'autorizzazione all'utilizzo della webcam è essenziale per avviare la modalità Live, garantendo così un'esperienza interattiva e in tempo reale nella sperimentazione del nuovo look online. Matrix 3D Virtual Hair Color Try On si presenta come una risorsa tecnologica gratuita per coloro che desiderano esplorare opzioni di colore per i capelli in modo pratico e personalizzato.

Stylecaster Makeover

Nell'elenco dei migliori siti per esplorare opzioni di colore e tagli dei capelli ispirati alle celebrità di fama mondiale rientra Stylecaster Makeover. Questo servizio gratuito non richiede alcuna registrazione, consentendo agli utenti di sperimentare prodotti di cosmesi per creare look su misura. Al termine dell'esperienza, è possibile scaricare l'immagine risultante per archiviarla nella memoria interna del computer o condividerla sui social media o via e-mail. Per utilizzare il servizio, basta collegarsi alla homepage e selezionare Upload Your Own Photo in alto a sinistra, scegliendo la modella di riferimento per l'ispirazione desiderata. Stylecaster Makeover si presenta come una risorsa tecnologica semplice e accessibile, offrendo un approccio personalizzato alla creazione di nuovi look online ispirati alle celebrità.

The Hairstyler

Infine, un'altra opzione per esplorare nuovi look, pettinature e scoprire il colore dei capelli più adatto prima di andare dal parrucchiere di fiducia è The Hairstyler. Questo servizio gratuito offerto dal portale web permette di sperimentare oltre 13.000 modelli di acconciature, selezionando tra più di 800 attrici e modelle provenienti da tutto il mondo. Come gli altri siti e app indicati, il funzionamento del sito è intuitivo. L'utente può caricare una propria foto tramite Upload Photo o catturare un'immagine in tempo reale con la webcam attraverso il pulsante Capture Photo. Poi basta selezionare l'acconciatura desiderata tra le oltre 800 proposte e il risultato sarà visualizzato in pochi istanti. Questo approfondimento su come sperimentare tagli di capelli, pettinature e colori online giunge così alla conclusione. Ciascun sito descritto in questa guida offre la possibilità di esplorare diverse acconciature in qualsiasi momento della giornata, senza richiedere alcun costo.