Come funziona Tap to Pay, per accettare pagamenti contactless con lo smartphone

Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere quali sono i requisiti , i servizi compatibili e se ci sia qualcosa di simile anche per Android. Con Tap to Pay avrete la versatilità di una soluzione di pagamento sempre disponibile e portatile, accoppiata alla sicurezza e privacy di iPhone, la stessa utilizzata per Apple Pay .

Stiamo parlando di Tap to Pay per iPhone, una funzione lanciata da Apple nel 2022 negli Stati Uniti e dal 29 maggio 2024 disponibile anche in Italia. Ma come funziona Tap to Pay ?

Indice

Cos'è Tap to Pay

è una funzione di iOS lanciata nel 2022 negli Stati Uniti e che consente agli esercenti ditramite carte di credito, debito e prepagate contactless sul propriodi fatto eliminando la necessità di un POS.

Lo strumento consente infatti ai clienti di effettuare pagamenti sicuri con chip EMV contactless o dispositivi abilitati NFC come smartphone e dispositivi indossabili.

I dispositivi accettati sono quindi carte di debito e di credito compatibili con NFC, wallet come Apple Pay, Google Pay, PayPal, Android Pay e Samsung Pay, e i dispositivi indossabili come smartwatch e anelli smart.

In questo modo gli esercenti potrebbero in teoria fare a meno del POS, un dispositivo che a volte presenta problemi di connessione e soprattutto presenta dei costi aggiuntivi per l'attività. Nondimeno, bisogna notare che questa soluzione consente di accettare solo metodi di pagamento contactless e non, quindi, carte non dotate di chip EMV.

In sostanza, Tap to Pay offre alcuni vantaggi come la flessibilità e la possibilità di utilizzarlo in ogni contesto. Di contro, accetta solo pagamenti contactless e potrebbe essere poco igienico, perché i clienti in alcuni devono digitare il PIN della carta sul vostro telefono.

Dal punto di vista dei clienti, fondamentalmente non cambia nulla, in quanto dovranno come sempre avvicinare il loro metodo di pagamento, che sia una carta contactless, un telefono o uno smartwatch all'iPhone dell'esercente.

Per quanto riguarda la sicurezza, Apple ha dichiarato che con Tap to Pay su iPhone i dati di pagamento dei clienti sono protetti dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay.

Tutte le transazioni effettuate tramite Tap to Pay su iPhone sono criptate e processate usando il Secure Element, e, come con Apple Pay, Apple non sa cosa viene acquistato né chi lo sta acquistando. Quando viene elaborato un pagamento, Apple non memorizza i numeri della carta o le informazioni sulla transazione sul dispositivo o sui suoi server.

Con Tap to Pay, quindi, l'iPhone sta diventando sempre più il centro della nostra vita, non solo come metodo per effettuare e ricevere pagamenti, ma anche per gestire le carte d'imbarco e i biglietti per i mezzi di trasporto fino alla nostra identità tramite IT Wallet.