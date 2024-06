Cosa scegliere tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo? Un confronto tra i servizi di telepedaggio

Andiamo a confrontare Telepass, UnipolMove e MooneyGo per questi aspetti, in modo da fare una scelta ragionata e scoprire se un altro operatore di telepedaggio possa realmente fare al caso nostro e non farci pentire della decisione.

Alternative significa concorrenza, e visto che dal 1° luglio 2024 gli utenti Telepass subiranno importanti aumenti, saranno in molti a guardarsi attorno per vedere se possono risparmiare qualcosa. Ma è davvero così? E questa decisione comporta delle rinunce in termini di funzionalità, servizi o disponibilità di fruire dello strumento, magari in altri Paesi?

Se fino a poco fa l'unica possibilità per saltare le code ai caselli e pagare il pedaggio in maniera automatica senza fermarsi era abonarsi a Telepass , da qualche tempo sono apparsi sul mercato nuovi attori come UnipolMove e MooneyGo.

Indice

Numero dispositivi e quante targhe si possono associare

Con UnipolMove si ha a disposizione un dispositivo associabile a una sola targa, che però si può cambiare in qualsiasi momento. Se si vuole un secondo dispositivo , si può aggiungere al contratto al costo di 1 euro al mese per l'abbonamento (0,50 euro al giorno per la tariffa Pay per Use).

Con Telepass si ha a disposizione un dispositivo associabile a due targhe (anche per i contratti Pay per use dal 1° luglio 2024), ma grazie all'opzione Twin da 2,88 euro al mese si può ottenerne un secondo. Anche questo può essere associato ad altre due targhe, e in più offre su queste ultime l'assistenza stradale gratuita tutti i giorni, 24 ore su 24.

tre opzioni per il telepedaggio e risparmiare tempo al casello. Quale scegliere? Partiamo da un aspetto importante: quanti dispositivi si hanno a disposizione e quante targhe si possono associare per ogni contratto.

Servizi: cosa offrono i vari operatori di telepedaggio

Ormai i dispositivi di telepedaggio non servono solo per pagare l'autostrada ai caselli, ma servono anche per effettuare una serie di pagamenti in modo del tutto automatico, come parcheggi, Area C e molto altro.

Da questo punto di vista è inutile nascondersi: Telepass è il più ricco, ma non è detto che tutte le sue funzioni vi servano. Tutti e tre i dispositivi consentono il pagamento di pedaggi, parcheggi convenzionati e Area C di Milano, ma Telepass offre molte più opzioni a seconda del piano.

Il piano Base include il pagamento per l'Area C di Milano, l'accesso a parcheggi convenzionati, memo per le scadenze del veicolo, i traghetti sullo stretto di Messina (in collaborazione con "Caronte and Tourist"), le vignette elettroniche per pedaggio autostradale estero in Slovenia, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca e le strisce blu (dal 1 luglio 2024).

Per chi sottoscrive il piano Plus o Telepass Pay X, inoltre si ha accesso a ulteriori servizi come ricarica elettrica, servizi di sharing, pagamento del bollo auto e modo, accesso a biglietti per trasporti pubblici (ATM, Itabus, aereo, treno), taxi, lavaggio auto, PagoPA, Venezia Pass.

UnipolMove offre il pagamento di pedaggi, parcheggi convenzionati, pagamenti per l'Area C di Milano, il pagamento dei taxi, pagamento del bollo auto e moto, oltre a servizi aggiuntivi come la revisione del veicolo e il bollo auto.

Interessante la proposta di MooneyGo, che mette a disposizione, oltre al telepedaggio, ai pagamenti per Area C Milano e ai parcheggi convenzionati, il pagamento del trasporto pubblico (oltre a treni e bus), servizi di mobilità come taxi e servizi di sharing, il pagamento dei traghetti sullo stretto di Messina e le strisce blu.