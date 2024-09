Thread border router: cos'è, a cosa serve e come funziona

Uno dei vantaggi principali di Matter è la possibilità di far funzionare i dispositivi della casa intelligente con qualsiasi ecosistema (Apple HomeKit, Google Home o Samsung SmartThings, ad esempio). Di fatto eliminando i protocolli proprietari e le loro barriere. Ma perché questo funzioni come previsto dallo standard, dovrai usare Thread, uno dei protocolli su cui si basa Matter (oltre al Wi-Fi), e che per funzionare necessita di un cosiddetto border router. Vediamo quindi cos'è un Thread border router e a cosa serve, perché questa tecnologia, per quanto innovativa, potrebbe spaventare i neofiti. Thread è infatti solo una delle reti su cui possono funzionare i dispositivi domestici intelligenti Matter, ma offre numerosi vantaggi. Prima di tutto perché è aperto e royalty free, e poi perché funziona a bassa potenza e ha una bassissima latenza, il che consente di accendere una lampadina praticamente in tempo reale. Ecco perché vorrete usarlo per gestire i dispositivi della vostra casa smart: scopriamo come grazie al border router.

Indice

Cos'è un Thread border router

Matter è uno standard per la casa intelligente lanciato nel 2022, che consente di far funzionare tra loro diversi dispositivi smart ed ecosistemi. Questo permette quindi di avere una singola app o un assistente per controllare diversi prodotti, senza preoccuparsi della marca o di altro. Basta il bollino della certificazione Matter. Per funzionare, Matter si può basare su due protocolli: Wi-Fi (o Ethernet), oppure Thread. Il secondo consente di sfruttare le potenzialità dello standard, ma per funzionare ha bisogno di un dispositivo apposito. Cos'è Thread Thread è uno standard di connettività che consente ai dispositivi domestici intelligenti di parlare tra loro rapidamente e senza latenza. Pensala così: se Matter è la lingua che i dispositivi domestici intelligenti parlano, Thread è la rete che usano per comunicare. Vantaggi di Thread Il vantaggio di Thread è che invece di connettere ogni singolo dispositivo con il router Internet o il telefono, permette a ciascuno di parlare con gli altri. Questo fa sì che la connessione Internet non è necessaria: tutto può funzionare in locale nella rete mesh Thread, che non dipende da un hub e se un dispositivo si disconnette continua a funzionare. Ma ovviamente se vuoi controllare i dispositivi da remoto dovrai implementarla. Inoltre Thread è indipendente dall'applicazione, e offre ai produttori la flessibilità di scegliere uno (o più) livelli di app per connettere i dispositivi su più reti. Cos'è un Thread border router Per usare Thread, avrai bisogno di un dispositivo che permetta di collegare i dispositivi Thread con la rete Wi-Fi, il border router. Thread infatti consente ai dispositivi di comunicare tra loro, anche se sono di diversi produttori, ma se vuoi gestirli dal tuo telefono, ad esempio, devi poter collegare la rete Thread alla rete Wi-Fi. Il border router, letteralmente router "di confine", si trova letteralmente al confine tra le due reti, instradando i messaggi. Com'è fatto un Thread border router Ma com'è fatto un Thread border router? Qui arriva il bello: un border router non è come un classico router che usiamo per connetterci a Internet. Può essere infatti uno speaker intelligente, come un Homepod o un Echo di 4° generazione, o uno smart display come un Echo Show 10 di 3° generazione.

A cosa serve un Thread border router

Un Thread border router è quindi un dispositivo Matter in grado di comunicare direttamente con i dispositivi Thread e collegarli con il resto della rete. Questo consente di incorporare dispositivi compatibili con Matter a bassissima potenza come sensori per porte, rilevatori di movimento e altri dispositivi. Non solo, ma se fino alla versione 1.3 di Thread i border router Thread nella stessa casa non potevano comunicare, con la versione 1.4 arrivata a settembre 2024 i border router sono interoperabili, e i produttori possono finalmente collegare i dispositivi direttamente a Internet.

Le funzioni di un bourder router Ecco le funzioni di un border router: Connettività Thread che unisce le partizioni Thread sui link basati su IP

che unisce le partizioni Thread sui link basati su IP Connettività IP bidirezionale tra reti Thread e Wi-Fi / Ethernet.

bidirezionale tra reti Thread e Wi-Fi / Ethernet. Rilevamento di servizi bidirezionali tramite mDNS (su un link Wi-Fi / Ethernet) e SRP (su una rete Thread).

tramite mDNS (su un link Wi-Fi / Ethernet) e SRP (su una rete Thread). Thread esterno per la commissione (ad esempio, un cellulare) per l'autenticazione e l'associazione di un dispositivo Thread alla rete Thread Esempio pratico Facciamo un esempio: in genere usiamo il nostro cellulare per gestire i dispositivi della casa intelligente, come accendere le lampadine o avviare la riproduzione musicale. Difficilmente un telefono sarà dotato di connettività Thread (in casa Apple, per esempio, solo iPhone 15 Pro e Pro Max aggiornati da iOS 18 in poi, oltre a tutti i modelli iPhone 16, lo sono). Ecco perché c'è bisogno di un tramite, chiamato bridge o ponte, che consente di gestire dal telefono tutti i dispositivi Thread.

Che vantaggi ha un Thread border router?

Thread è quindi un protocollo di rete sicuro e a bassa potenza, che oltre a essere affidabile offre tempi di risposta rapidi e una copertura estesa per migliorare la gestione della casa intelligente. I vantaggi di Thread, come abbiamo già descritto, sono: Bassa latenza per tempi di risposta rapidi

Bassa potenza

Sicuro

Rete mesh basata su IP per condividere la stessa rete tra diversi prodotti ed ecosistemi

Resilienza: se un dispositivo si disconnette, la rete continua a funzionare

Non c'è bisogno di un hub dedicato (anche se in effetti c'è bisogno di un border router) Ma quali sono i vantaggi di un Thread border router? Questo dispositivo consente ai dispositivi Thread di connettersi alla rete locale, ma il grande vantaggio è che molto probabilmente non dovrai comprare un dispositivo dedicato. Un Thread border router può essere infatti integrato in una serie di dispositivi domestici intelligenti alimentati, come router Wi-Fi, altoparlanti intelligenti, smart display e altro. Ti basta controllare le specifiche del tuo dispositivo. Un altro vantaggio è che puoi avere più Thread border router in casa, e se uno viene eliminato, un altro lo sostituirà e la rete mesh si riconfigurerà automaticamente. Inoltre un Thread border router evita il congestionamento della rete Wi-Fi, in quanto tutti i dispositivi sono collegati alla rete tramite il border router, non singolarmente.

Differenza tra un Thread border router e un Controller Matter

Per controllare una rete Matter, che funzioni tramite Wi-Fi / Ethernet o Thread, c'è sempre bisogno di un dispositivo chiamato controller Matter. Per la gestione di una rete Matter su Thread, come abbiamo visto, è però necessario un dispositivo chiamato Thread border router. Cos'è un Controller Matter Un Controller Matter deve essere un dispositivo che è sempre in casa, sempre alimentato e con una connessione Wi-Fi o Ethernet alla rete domestica. Hai bisogno di un Controller Matter per la piattaforma di casa intelligente che prevedi di utilizzare: un HomePod o Apple TV per Apple Casa, un Google Nest Hub per Google Home, un dispositivo Amazon per Alexa. Avrai anche bisogno dell'app per smartphone o tablet di quella piattaforma: questi agiscono come commissario (commissioner) Matter, collegando il dispositivo Matter a un Matter Controller Che differenza c'è tra controller Matter e Thread border router Qual è la differenza? Un Controller Matter è un dispositivo che serve da punto di accesso centrale per il controllo dei dispositivi Matter: quindi ha lo stesso scopo di un Thread bourder router. In effetti un Controller Matter può essere anche un Thread border router, ma non è detto che lo sia: è necessario che abbia l'hardware compatibile con Thread. Per esempio, Echo Pop è un Controller Matter ma non un Thread border router, mentre Echo (4° gen) è sia un Controller Matter che un Thread border router. Ecco perché per supportare questa funzionalità non basta un aggiornamento software, ma il dispositivo deve anche integrare dei componenti precisi. Un Thread border router è però anche un Controller Matter, integrando le due funzioni in un unico dispositivo. Che differenza c'è tra Thread border router e Matter Bridge Un Matter Bridge è un dispositivo che consente di connettere un dispositivo compatibile con una rete a un'altra, in questo caso Matter. Quindi un Thread border router è un tipo di Matter Bridge, con la caratteristica di connettersi a una rete Thread. In alcuni casi questi dispositivi non sono Controller Matter o Thread border router, in altri sì: dipende dal tipo di dispositivo.

Esempi di Thread border router

Matter afferma che non c'è bisogno di un hub, e anche se tecnicamente è così, come abbiamo visto nella pratica c'è bisogno di un dispositivo che connetta i dispositivi Thread con il Wi-Fi della rete di casa. Probabilmente ti starai chiedendo se sia necessario acquistare un nuovo hub per la tua rete domestica, ma non è detto. Abbiamo già spiegato come i Thread border router siano dispositivi di uso comune, non router a sé stanti. Ecco un elenco dei Thread border router in commercio e delle piattaforme a loro collegati. Apple HomeKit Apple HomePod Mini

Apple HomePod (2a gen)

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet (2022) Google Home Nest Hub (2a gen)

Nest Hub Max

Google TV Streamer 4K

Google Nest Wifi Pro

Google Nest Wifi Samsung SmartThings Aeotec SmartThings Smart Home Hub

Samsung SmartThings Station

Samsung SmartThings Dongle

Samsung SmartThings v3 Hub

Smart TV CU8000 e CU7000 (2023 e successive)

MicroLED TV MNA89MS1BA (2023 e successive)

Smart Monitor M80C (2023 e successivi)

Samsung Soundbar HW-Q990C (2023 e successive)

TV NEO QLED 8K e 4K (2023 e successive)

Frigorifero Samsung Bespoke Family Hub (solo modelli US e coreani: RF29CB9900QKAA, RF23CB9900QKAA, RF85C9581APW) Amazon Alexa Echo Hub

Echo (4a gen)

Eero Pro 6E, Pro 6, 6 Plus, 6, (PoE 6 e PoE Gateway)

Echo Show 8 (3a gen)

Eero Max 7 Altre piattaforme Aqara Hub M3

Homey Pro

Hubitat Elevation C8

Home Assistant Green con Home Assistant Connect ZBT-1