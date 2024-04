Nelle ipotesi più semplici, è sufficiente riavviare lo smartphone o disconnettersi dal proprio account social per risolvere il problema; in altre circostanze, invece, è necessario compiere qualche operazione in più. Vediamo, quindi, cosa fare se TikTok non funziona .

Avviate l'app ma TikTok non funziona : sarà mica un problema dello smartphone o del social network? O forse di tutt'e due? Al di là della causa, i malfunzionamenti sono tutt'altro che infrequenti, e questo vale per qualunque applicazione installata sul cellulare: un improvviso calo della rete dati, una inattività dei server di TikTok , un rallentamento del dispositivo.

TikTok Down

La prima cosa da fare se TikTok non funziona è andare sul sito Downdetector e verificare il funzionamento dei server della piattaforma, ipotesi quest'ultima meglio definita come "TikTok Down". Se non riuscite ad accedere su TikTok o i video di TikTok non caricano, è probabile che la causa del problema siano proprio i server, poiché inattivi o in manutenzione.

Aprite, dunque, un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, e via discorrendo) e cliccate sul link che vi abbiamo riportato sopra. Se altri utenti segnalano problematiche simili alla vostra, ebbene trattasi di malfunzionamento generalizzato, per il quale occorrerà attendere il completo ripristino della normalità. Non c'è altro da fare, purtroppo.