Tinder: la guida definitiva per trovare il tuo match perfetto nel 2024

Non solo, ma cercheremo di capire cosa ne pensano gli utenti, e se conviene passare a uno dei piani a pagamento per avere più "match". Dalla creazione del proprio account con il selfie perfetto, al gesto per mettere "mi piace" o "non mi piace", scopriremo le potenzialità dell'app. E se sia possibile usarla senza iscriversi .

Grazie a un'interfaccia semplice, trovare la persona giusta è diventato un gioco incredibilmente coinvolgente. Vediamo quindi cos'è e come usare Tinder , dall'installazione dell'app al suo utilizzo, oltre a scoprire i trucchi per sfruttarla al meglio.

Cupido non ha più le sembianze di un incrocio di sguardi o di una parola, ma di un algoritmo e di uno "swipe". E se i siti di incontri online sono in circolazione da decenni, l'avvento di Tinder ha cambiato completamente il fenomeno.

Indice

Cos'è Tinder e come funziona

Fondata nel 2012, Tinder è un'app di incontri in grado di "abbinarvi virtualmente" a persone nella vostra zona e in tutto il mondo.

Disponibile per iPhone e Android, l'app vi consente non solo di trovare l'anima gemella, ma anche una semplice amicizia.

A differenza dei siti di incontri vecchio stile, Tinder non richiede di rispondere a lunghi questionari per trovare una corrispondenza. E neanche di impostare profili elaborati. Potete effettivamente installare l'app o accedere alla piattaforma da web, scattarvi un selfie e iniziare a usarlo in pochi minuti.

Ma la grande novità di Tinder è il sistema per abbinare le persone, tramite i cosiddetti "swipe". Gli utenti infatti scorrono verso sinistra o verso destra un mazzo di carte virtuale contenente le foto di persone suggerite dall'algoritmo.

Scorrendo verso sinistra si indica "non mi piace", mentre scorrendo verso destra si indica "mi piace". Se anche l'altro utente compie la stessa operazione, si ha un match, e si può iniziare a chattare. A partire dal 2021, Tinder ha registrato circa 1,6 miliardi di "swipe" al giorno e ha concretizzato circa un milione di appuntamenti di persona a settimana.

Altre caratteristiche di Tinder sono la chat video, chiamata Face to Face, o i Super Like, per far sapere a un utente che vi piace davvero molto. I Boost consentono di mettere in evidenza il profilo nella vostra zona per 30 minuti, con 10 volte la possibilità di ottenere un match.

Altre funzioni sono le Occasioni d'oro, per ottenere i match più interessanti, o Passport, per mettere like al di fuori della vostra città. Ci sono anche le Connessioni comuni, per vedere se un match condivide un amico comune.

Infine per la sicurezza Tinder prevede il pulsante antipanico, per fornire assistenza di emergenza e il Traveler alert. Questa è una funzione per aiutare i membri della comunità LGBTQ+ di possibili problemi quando viaggiano in certi Paesi.

Tinder è accessibile sia da app, come vedremo nel prossimo capitolo, che da web. Il funzionamento è grossomodo lo stesso.

Tinder offre quattro livelli di piano: Gratis, Plus, Gold e Platinum. Livelli successivi a quello gratuito aumentano la possibilità di match, oltre a consentire di essere più in vista, mettere like o persino vedere chi vi ha messo un like.

I prezzi per i piani a pagamento sono (da web, da app hanno costi superiori, qui trovate indicate tutte le differenze):

Plus : 1,51 euro a settimana per sei mesi / 4,12 euro a settimana per un mese / 5,82 euro a settimana

: 1,51 euro a settimana per sei mesi / 4,12 euro a settimana per un mese / 5,82 euro a settimana Gold: 2,52 euro a settimana per sei mesi / 5,04 euro a settimana per un mese / 10,30 euro a settimana

2,52 euro a settimana per sei mesi / 5,04 euro a settimana per un mese / 10,30 euro a settimana Platinum: 3,02 euro a settimana per sei mesi / 6,05 euro a settimana per un mese / 12,09 euro a settimana

Infine c'è Tinder Select dedicata a CEO, top model e tipi "iper-attraenti e ricchi", ma dovete essere invitati da Tinder o candidarvi sul sito web. Tinder Select costa 499 dollari al mese (quasi 6.000 dollari all'anno)

Su Tinder Select ci sono una serie di vantaggi.

Tra questi il fatto che si possono inviare messaggi a una persona per due settimane anche senza match. Inoltre è possibile vedere i profili più ricercati e farsi vedere (modalità Select). C'è anche la funzione Salta la fila, che consente alle persone a cui lasciate un like di vedere il profilo non sfocato nella schermata dei like ricevuti. Questo anche se non hanno un abbonamento a Tinder Gold o Platinum. Inoltre, il profilo verrà sempre mostrato fra i primi per 7 giorni dal momento in cui si mette like. Qualche ulteriori informazione generica sul funzionamento di Tinder la trovate nella guida dedicata.