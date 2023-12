Avete comprato da poco un iPad e lo state utilizzando spesso, ogni giorno, magari per lavoro? Se è così, probabilmente, vi servirà avere tutta una serie di file a disposizione, in modo da poterli consultare e modificare. Se vi trovate qui è perché non sapete come fare a trasferire documenti su iPad e siete alla ricerca di informazioni in rete. Bene, in questo caso, dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire troverete delle indicazioni utili per trasferire documenti iPad. Inoltre, per evitare di commettere errori sarà meglio eseguire i vari passaggi mentre ve li illustriamo. In questo modo riuscirete subito nell'intento e potrete avere i documenti che vi servono sul vostro iPad in men che non si dica. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Trasferire documenti iPad da Mac

Siete curiosi di sapere come trasferire documenti su iPad da Mac? Vediamo come procedere utilizzando questi due tipi di dispositivi di Apple. La prima cosa da fare è collegarli tra loro tramite il cavo apposito. Fatto ciò, sarà il momento di fare clic sull'icona con la faccina sorridente, ovvero il Finder, che troverete in basso a sinistra del Mac e su Posizioni dall'iPad. Premete sulla scheda File per poter visualizzare tutte le app presenti sull'iPad e poi selezionare l'icona con la freccia in corrispondenza dell'applicazione che vi interessa. Così facendo potrete vedere i possibili documenti da trasferire. Per il passaggio da iPad a Mac trascinate il file in questione sulla Scrivania o in una cartella del PC. Se, invece, vi interessa il passaggio inverso trascinate il documento dal Mac all'app di destinazione dell'iPad.

Trasferire file iPad da chiavetta USB

Altro metodo che potete utilizzare per trasferire documenti su iPad è quello che prevede l'uso di una chiavetta USB. Vediamo come procedere. Dunque, assicuratevi di aver caricato sulla chiavetta il file che volete avere sull'iPad. In base alla porta del vostro iPad la procedura può cambiare. Andiamo subito a vedere i vari casi. Se avete una chiavetta USB-C e un iPad con porta USB-C allora non vi resta che procedere con il collegamento. Se la vostra chiavetta è di tipo USB-A, allora vi servirà un adattatore USB-C a USB-A da collegare al tablet per poter trasferire il documento che vi serve. Lo stesso discorso vale se avete un iPad con porta Lightning, cioè dovrete procurarvi un adattatore specifico. Una volta collegata la chiavetta al tablet dovrete fare clic sull'icona con la cartella azzurra, l'app File. In Posizione selezionate la chiavetta USB collegata, così vedrete i file contenuti al suo interno.Trovate il documento da trasferire e fate un clic prolungato. Premete su Sposta dalla finestra che appare e indicate la destinazione.

Trasferire documenti iPad con iTunes

Il prossimo metodo che andremo a vedere per trasferire documenti iPad prevede l'uso di iTunes. Dunque, prima di tutto assicuratevi di avere scaricato questo programma sul vostro computer. Poi, collegate l'iPad al PC tramite il cavo Lightning/USB-C e vedrete che iTunes si avvierà in maniera automatica. Se questo collegamento sta avvenendo per la prima volta, allora dovrete fare clic su Autorizza, per dare l'ok alla comunicazione tra i due dispositivi che state utilizzando. Poi, nella schermata successiva di iTunes, dovrete fare tap sulla voce Continua. Sempre su iTunes dovrete poi selezionare l'icona con il tablet, presente nella parte superiore a sinistra. Cliccate su Condivisione file e indicate quale applicazione utilizzare per il trasferimento dei file (tra quelle supportate, ad esempio Excel, Word, PowerPoint, ecc.). Ora dovrete trascinare i file che vi interessano dal desktop del PC all'elenco dei Documenti di (nome dell'app). Al contrario, dalla lista dei file al computer per l'operazione inversa.