Come trasferire foto da iPhone a PC nel modo più semplice

Avete un sacco di foto sul vostro iPhone e volete trasferirle sul computer per poterle vedere su uno schermo di dimensioni maggiori? Sappiate che la procedura è molto semplice, e avete diverse opzioni a vostra opzioni, sia che usiate un Mac o un PC Windows. Oltre alla possibilità di collegare l'iPhone al computer via cavo, ci sono anche numerosi strumenti che sfruttano la connessione wireless. Sia integrati che di terze parti, come i servizi di archiviazione su cloud. Vediamo quindi come sfruttarli per trasferire le foto da iPhone a PC. Il Mac è ovviamente il computer che offre il maggior numero di possibilità per importare le foto da iPhone. Nondimeno, anche Windows offre diverse soluzioni: scopriamo come usarle per importare foto e video direttamente dal telefono della mela.

Indice

Il modo più semplice per trasferire foto da iPhone a PC Windows: Importa foto e video

Vi sembrerà strano, ma il modo più semplice per trasferire le foto da un iPhone a un PC Windows è collegarlo tramite cavo USB. Un tempo lo strumento ufficiale era iTunes, ma da febbraio 2024 Apple ha scisso l'app in tre. Ora infatti ci sono Dispositivi Apple (l'app che utilizzeremo per trasferire foto e documenti), Apple Music e Apple TV. iTunes sarà l'app dedicata ad audiolibri e podcast. Dispositivi Apple non funziona benissimo, ma potete provare a usarla. Per farlo, installatela e collegate telefono e computer con un cavo USB. Poi sbloccate il telefono e cliccate su Autorizza, andate sul computer e cliccate anche lì su Autorizza. Se avete attivato Foto di iCloud, dovete disattivarlo. A questo punto però dovrete scaricare le versioni originali a piena risoluzione delle tue foto sull'iPhone prima di importarle sul PC. Una volta completata questa procedura cliccate su Foto a sinistra e importate le foto nel computer. Questa però è un processo piuttosto lungo, e poi perché bisognerebbe rinunciare a Foto di iCloud? Inoltre Dispositivi Apple a volte funziona e a volte no (l'esperienza del sotto scritto è due computer no e uno sì, senza apparente motivo). Il computer Windows è infatti in grado di riconoscere l'iPhone come dispositivo di archiviazione e importare foto e video. Collegate quindi l'iPhone al computer con il cavo, sbloccate il telefono e cliccate su Consenti per consentire il collegamento. Dovreste vedere in basso a sinistra l'Autoplay di Windows. Questa finestra dovrebbe chiedervi se volete importare foto e video dal dispositivo collegato: cliccate sull'opzione e selezionate Sì.

In caso questo non succeda, premete i tasti Windows + E per aprire Esplora File e cliccate a sinistra su Questo PC. Sotto, cliccate con il tasto destro del mouse sul nome dell'iPhone e selezionate la voce Importa immagini e video. Adesso si aprirà una finestra che vi consente di importare foto e video dal telefono. Selezionate la voce Rivedi, organizza e raggruppa gli elementi da importare, poi cliccate su Avanti. Attendete che il computer rilevi i contenuti sul telefono, poi selezionate gli elementi da trasferire. Se volete trasferirli tutti, cliccate su Seleziona tutto. Ora cliccate in basso a destra su Importa e alla fine troverete tutte le foto sul telefono nella cartella Immagini di Windows, in una cartella avente come nome la data dell'importazione, con il formato aaaa-mm-gg, ma potete cambiare la cartella e altre impostazioni cliccando su Impostazioni di importazione in basso a sinistra nella finestra di importazione. In alternativa, potete usare l'app Foto di Windows. Per usarla, collegate l'iPhone al PC tramite cavo USB, poi premete il tasto Windows e scrivete Foto. Cliccate sull'app Foto e in alto a destra cliccate su Importa. Apparirà una finestra: selezionate Apple iPhone, poi il computer elencherà foto e video nella memoria del telefono (potrebbe richiedere del tempo). Selezionate i contenuti da scaricare sul computer (se volete trasferirli tutto cliccate su Seleziona tutto) e cliccate in alto su Aggiungi [numero] elementi.

Come importare le foto tramite iCloud

Un modo molto semplice per trasferire le foto da iPhone a un PC Windows senza cavo è usare iCloud, il servizio di archiviazione online di Apple. Il vostro iPhone infatti vi consente di salvare su cloud tutte le foto e video che scattate. Usando l'app iCloud per Windows, potete sincronizzarle sul PC. Tenete presente che iCloud di Apple vi offre gratuitamente solo 5 GB di spazio, mentre per avere 50 GB bisogna pagare 0,99 euro al mese. I piani successivi sono da 2,99 euro al mese per 200 GB o da 9,99 euro al mese per 2 TB. Oppure ci sono i piani Apple One, che includono altri servizi della mela. Per attivare il backup delle foto su iCloud, sbloccate il vostro iPhone e andate nelle Impostazioni. Poi toccate il vostro nome in alto e selezionate iCloud, per poi toccare Foto. Adesso attivate l'interruttore di fianco a Sincronizza questo iPhone. Una volta che le foto sono state sincronizzate, potete trasferirle sul computer. Per farlo, avviate iCloud sul PC dopo averlo scaricato ed effettuate l'accesso con il vostro iD Apple. Poi cliccate in alto su Foto e attivate la sincronizzazione sul dispositivo usando l'interruttore in alto. Una volta che le foto sono state sincronizzate, potete trasferirle sul computer. Per farlo, avviatesul PC dopo averlo scaricato ed effettuate l'accesso con il vostro. Poi cliccate in alto sue attivate la sincronizzazione sul dispositivo usando l'interruttore in alto. Ora potete sincronizzare le foto anche usando l'app Foto di Windows. Dopo averla aperta, a sinistra vedrete la voce iCloud Photos: scegliete le foto da trasferire. Adesso cliccate in alto sull'icona con tre puntini e selezionate Sposta / Copia, poi Copia nella cartella. Scegliete la cartella in cui copiare le foto sul PC e cliccate su Copia. In alternativa, potete usare il sito di iCloud per scaricare le foto sul computer. Per farlo, andate sulla pagina ed effettuate l'accesso con il vostro ID Apple. Poi cliccate su Foto e selezionate le foto da scaricare, infine cliccate in alto sull'icona a forma di nuvola con la freccia verso il basso. Indicate la cartella in cui scaricare le foto e cliccate su Fatto.

Altri servizi cloud

iCloud è comodo perché è già preinstallato sugli iPhone, ma la stessa procedura può essere effettuata anche usando altri servizi cloud. Per esempio, potete usare Google Foto, Google Drive, OneDrive o Dropbox. La procedura cambia da servizio a servizio, ma è simile a quanto visto sopra per iCloud. Quello che dovete fare è installare su iPhone l'app del servizio su cui volete caricare le foto. Successivamente, attivate il backup delle foto. Per Google Foto, si tratta semplicemente di attivare l'impostazione relativa. Con Google Drive, OneDrive e Dropbox potete anche creare una cartella e caricarci sopra foto e video dalla galleria del telefono. Una volta che i contenuti sono sui server del servizio, potete scaricarli sul computer. La procedura è molto semplice e potrete scegliere se scaricare il client desktop, oppure scaricare le foto dal sito. Nel primo caso, avrete sempre sincronizzate le foto sul telefono anche sul computer, mentre nel secondo dovrete scaricarle di volta in volta.

Un'alternativa universale: i siti di trasferimento file

Se non dovete trasferire un'intera libreria di foto da iPhone al computer, potete usare altri strumenti. Si tratta dei siti di trasferimento file, oppure di app specifiche. I siti di trasferimento file sono molto comodi. Snapdrop è un servizio che vi consente di trasferire foto o file tramite le rete Wi-Fi, per cui iPhone e PC devono essere connessi alla stessa rete. Per usarlo, andate sia sul PC che sull'iPhone sul sito di Snapdrop da browser. Qui vedrete in basso il nome del dispositivo e nella schermata quello dell'altro (saranno dei nomi fittizi). Ora sull'iPhone toccate il nome del PC e selezionate Libreria foto. Cliccate sulle foto da trasferire e in alto cliccate su Aggiungi. Passate al PC e toccate Save, poi toccate Download. Se non volete che vi venga richiesta conferma a ogni download, deselezionate la voce Ask to save each file before downloading. Tenete presente che le foto saranno salvate nella cartella Download del PC. In alternativa a Snapdrop, potete usare ShareDrop, che funziona allo stesso modo. Altri siti che potete usare per trasferire le foto sono quelli che vi consentono di trasferire file di grandi dimensioni. Questa opzione è comoda per video o contenuti pesanti. Oppure potete usare app come Send Anywhere: scaricatela sull'iPhone e sul PC (o usate il sito web), poi avviatela su entrambi i dispositivi. Adesso da telefono cliccate su Invia e toccate il tasto centrale per selezionare i file da inviare. Verrà mostrato un codice: andate sul PC e cliccate su Ricevi e digitate il codice. Cliccate sul tasto di fianco con la freccia verso il basso per scaricare i file.

Sul Mac ci sono tre comode soluzioni

Se invece possedete un Mac, oltre al trasferimento via cavo e senza cavo con le modalità che abbiamo visto, avete tre comode alternative. Tenete presente che se usate il cavo USB per trasferire le foto dovrete sincronizzarle con il Finder o con iTunes (per i Mac con macOS Mojave e precedenti) e non potrete usare Foto di iCloud, proprio come abbiamo visto nel capitolo dedicato. In questo caso, è meglio usare l'app Foto sul Mac, che sincronizzerà le foto che scattate sull'iPhone in tempo reale. Per attivare la sincronizzazione con il Mac, aprite le impostazioni del Mac cliccando in alto a sinistra sull'icona della mela. Poi selezionate Impostazioni di sistema e cliccate sul vostro nome in alto. Adesso cliccate su iCloud e selezionate Foto, infine attivate l'interruttore di fianco a Sincronizza questo Mac. Adesso se avviate Foto dal Mac troverete tutte le foto scattate sull'iPhone. Una comoda alternativa è AirDrop, che vi consente di trasferire alcune foto e video dall'iPhone al Mac. Per usarlo, selezionate una o più foto o video sull'iPhone dall'app Foto, poi toccate in basso a sinistra l'icona di condivisione (il quadrato con la freccia verso l'alto). Ora toccate AirDrop e il Mac o, se lo vedete, direttamente il Mac, subito sopra. Le foto saranno salvate nella cartella Download. Infine, c'è un modo ancora più veloce (per una foto alla volta) per trasferire le foto da iPhone a Mac senza cavo: copiandoli. Il trucco sfrutta Universal Clipboard di Apple: per usarlo, seguite questa guida.