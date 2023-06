Quali sono le app che pagano per fare sport

Un numero sempre crescente di individui in tutto il mondo trova proprio nelle app il loro incentivo. Queste applicazioni non solo monitorano l'attività fisica , ma premiano gli utenti che riescono a superare determinate soglie, come ad esempio i 10.000 passi giornalieri o più. Alcune app, come StepBet: Get Active and Stay Fit, incoraggiano addirittura le persone a scommettere i loro risparmi sul numero di passi che riusciranno a compiere nelle settimane successive. Questo potrebbe sembrare un'esagerazione, ma se il risultato è mantenere una buona forma fisica, persino una scommessa può rivelarsi benefica.

Oggi siamo tutti consapevoli dell'importanza di mantenere un buono stato di forma per preservare la salute. Non c'è bisogno che i medici ci ricordino quotidianamente di compiere almeno 10.000 passi al giorno per adottare uno stile di vita salutare. Tuttavia, per molte persone, l'attività fisica rappresenta un'impresa faticosa, quindi è necessario trovare degli incentivi che spingano a fare uno sforzo extra ogni giorno.

Healthy Virtuoso

La gamification si riferisce all'utilizzo di elementi legati ai giochi o alla competizione al fine di raggiungere obiettivi virtuosi di diversa natura. Nel caso di Healthy Virtuoso , l'idea è quella di partecipare a sfide con una o più persone per determinare chi riesce a adottare uno stile di vita più sano, ottenendo nel contempo premi come ricompensa. Rispetto ad altre app simili, Healthy Virtuoso va oltre il semplice conteggio dei passi effettuati in un determinato periodo di tempo. Consente anche di confrontarsi in altre attività sportive come il ciclismo, o in attività apparentemente più tranquille come lo yoga. Per ottenere questi premi non è sufficiente accumulare monete virtuali nel tempo, ma anche partecipare a sfide con altri utenti .

WeWard

A differenza di altre app simili che offrono solo prodotti come ricompensa, WeWard consente di ricevere bonifici sul proprio conto corrente, che possono raggiungere anche i 150 euro. Ottenere anche solo 15 euro richiede 3.000 Ward, la valuta dell'app, e guadagnarli camminando non è semplice. Ad esempio, 10.000 passi al giorno valgono solo 10 Ward, quindi per raggiungere i 3.000 Ward, corrispondenti a 2.400.000 passi, potrebbe volerci quasi un anno. Ci sono molte altre modalità per aumentare il saldo del portafoglio. Le Sfide e la sezione Esplora offrono la possibilità di guadagnare premi visitando luoghi di interesse storico-artistico nelle vicinanze. Effettuando acquisti presso determinati negozi è possibile ottenere ulteriori bonus e cashback.

WinWalk

WinWalk utilizza un proprio pedometro integrato. Mentre si cammina, l'app permette di guadagnare una moneta virtuale ogni cento passi, che possono essere convertite in voucher utilizzabili per prodotti digitali nella sezione Negozio o per scommettere nella speciale Lotteria. Per partecipare alla Lotteria, è necessario acquistare un biglietto al costo di 30 monete virtuali, anche se le possibilità di vincita, secondo l'app stessa, sono inferiori all'1%. Per conteggiare le monete guadagnate camminando, è necessario sincronizzare l'app ogni giorno prima di mezzanotte. È possibile guadagnare monete anche partecipando alle sezioni Missioni e Sondaggi, gestite da aziende partner dell'app.

Dal punto di vista grafico, WinWalk potrebbe non essere tra le app più ben realizzate nel settore, ma offre una vasta gamma di contenuti, come si può constatare dalla pagina dei premi che include buoni regalo di brand come Amazon, Decathlon, Carrefour e Ikea.

Stepbet: Get Active and Stay Fit

StepBet: Get Active and Stay Fit si differenzia dalle altre app che premiano con qualche euro coloro che si impegnano a camminare ogni giorno, alzando la posta in gioco. In questa app è necessario mettere in gioco i propri denari, e non una piccola cifra: la quota media per partecipare alle attività proposte dall'app è di 40 dollari, insieme ad altri concorrenti.

Una volta creato il gruppo di partecipanti, coloro che raggiungono gli obiettivi alla fine del percorso possono dividere il montepremi. Esistono sfide aperte a tutti e sfide riservate agli abbonati, coloro che hanno scelto di passare alla versione Pro dell'app al prezzo di 60 euro all'anno. La maggior parte delle sfide, comprese quelle per i non abbonati, ha una durata di 6 settimane, un periodo sufficiente per tornare in forma se si rispetta l'impegno preso. Durante la sfida, è necessario svolgere 2 Power days a settimana, in cui si cammina il 50% in più rispetto alla media degli ultimi mesi, e 4 Active days, in cui si cammina il 20% in più.