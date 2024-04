Tutto quello che devi sapere per tutelarti dalla legge "anti-pezzotto"

Gli abbonamenti per la TV in streaming sono tanti, e sempre più spesso si sente parlare di amici e parenti che provano ad aggirare il problema dell'onerosità di servizi come Now o DAZN procurandosi un cosiddetto pezzotto. Tutti furbi, sì, peccato che il pezzotto sia reato. Al di là di tutte le proteste e le lamentele che potrebbero sorgere sui prezzi, spesso molto alti, delle piattaforme in abbonamento, è importante tutelarsi dalla legge anti-pezzotto scegliendo di non utilizzarlo e adottando alcune buone abitudini di visione e, soprattutto, gestione dei costi. Il rischio? Forse già lo sai, ma usare dispositivi o siti web illegali per vedere, ad esempio, una partita di calcio, è reato. Con le nuove leggi, verranno inasprite le sanzioni soprattutto per chi diffonde materiale protetto da copyright.

Indice

Il nuovo disegno di legge anti-pezzotto

Il Senato ha recentemente approvato un nuovo disegno di legge dedicato alla pirateria online, ovvero a quella pratica di procurarsi i contenuti online senza pagare il dovuto, affidandosi a strumenti di dubbia legalità (e con dubbia si intende illegale, punto) o siti web pieni di banner pubblicitari che permettono di vedere contenuti altrimenti non disponibili senza pagamento. La legge è stata chiamata "anti-pezzotto", parola volgare utilizzata per indicare tutti quei dispositivi o siti web illegali che trasmettono prodotti coperti da paywall. L'obiettivo di questa nuova proposta è quello di combattere con più forza, più vigore e punizioni più aspre la pirateria online, facendo sì che sanzioni e pene diventino un deterrente abbastanza convincente da far desistere gli utenti e anche i fornitori del servizio. Non solo pene e sanzioni pecuniarie, ma anche l'obiettivo di bloccare tempestivamente i siti illeciti o gli strumenti fraudolenti, così da rimuovere il problema alla radice. In altre parole, questo disegno di legge ha portato la lotta alla pirateria tra le priorità del Governo, ed è giusto sapere in che modo questo può cambiare le abitudini di chi sfrutta il vasto mondo dell'Internet per aggirare qualche abbonamento.

Cos’è il Piracy Shield?

L'anti-pezzotto ha anche un nome più istituzionale: il Piracy Shield. La piattaforma è una specie di centro di comunicazione che include numerosi soggetti coinvolti. I titolari dei diritti degli eventi sportivi dovranno segnalare, grazie alle indicazioni, i siti che verranno selezionati per il blocco delle trasmissioni. In pratica chi detiene i diritti di un determinato prodotto video deve farsi carico della denuncia di una trasmissione pirata. Questi intermediari si rivolgeranno alla piattaforma, che diffonderà un'allerta distribuita ai provider. Saranno i provider a oscurare determinati siti web, entro 30 minuti dalla segnalazione. Un grosso passo avanti verso la "legalità", che agisce in tempo reale sulle trasmissioni illegalmente trasmesse. Allo stato attuale, però, ci sono già stati alcuni problemi per cui il piracy shield ha colpito siti web perfettamente legali. Si lavorerà in futuro per gestire meglio queste criticità.

Cosa cambia per gli utenti con la nuova legge?

Di fatto, niente. Le multe contro la pirateria esistono ormai da molti anni, ed è cosa ben nota che tutte le persone colte a possedere o guardare contenuti illegali rischiano multe dai 150 fino ai 1.032 euro. I controlli si stanno intensificando e le Forze dell'Ordine possono raggiungere l'utente finale, per multarlo, facendo breccia nei server illegali. Nel dubbio, se possiedi un dispositivo per guardare illegalmente alcuni contenuti e non vuoi rischiare sanzioni anche importanti, sbarazzatene il prima possibile. Le multe, infatti, aumenteranno fino a 5mila euro per gli spettatori che riproducono "quantità notevoli di opere o materiali protetti". Si tratta di una definizione non chiarissima e poco misurabile su cui si spera verrà fatta luce col tempo. Particolarmente colpiti, con multe fino a 15mila euro e detenzione fino a 3 anni, coloro che trasmettono illegalmente i contenuti in streaming.

Come evitare la pirateria senza rinunciare ai contenuti

La legge è chiara e sempre più aspra. Ecco qualche consiglio per evitare di incorrere nelle multe senza necessariamente rinunciare ai propri programmi preferiti. Partita imperdibile? Organizza una serata di visione collettiva a casa di una persona con l'abbonamento, e valuta di ammortizzare le spese partecipando all'abbonamento o magari portando libagioni per la serata.

Attiva solo le piattaforme di streaming dove trovi davvero qualcosa che ti interessa guardare. Non avere paura a disabilitare l'abbonamento nel momento in cui non c'è più niente da vedere. Ciclicamente, potresti riattivare abbonamenti a turno per metterti in pari con le serie che desideri guardare.

Abbonamenti condivisi. Nel limite del fattibile, come per esempio accade su Disney+, puoi decidere di condividere l'account con altre persone per ammortizzare i prezzi.

Tieni sotto controllo la FOMO (fear of missing out). Le serie e i film non scappano: mantenere pochi abbonamenti attivi di permette di recuperare quello che non hai visto e, soprattutto, di tenere sotto controllo i costi degli abbonamenti e ottimizzare la visione dei contenuti. Una volta che li hai esauriti, puoi sempre riattivare l'abbonamento in un secondo momento.