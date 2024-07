Cos'è l'ultrafiltrazione dell'acqua e cosa elimina?

Se avete deciso di utilizzare un sistema di filtraggio dell'acqua di casa, perché non volete più comprare l'acqua in bottiglia ma quella che esce dal rubinetto ha un cattivo sapore od odore, forse potreste prenderne in considerazione l'ultrafiltrazione. A "metà strada" tra i sistemi di filtraggio a microfiltrazione e l'osmosi inversa, questo sistema consente di eliminare dall'acqua impurità di dimensioni molto piccole, come i batteri e i sedimenti. Scopriamo quindi cos'è l'ultrafiltrazione dell'acqua e come funziona per capire se sia la soluzione adatta alle vostre esigenze. Perché l'ultrafiltrazione è un sistema economico e amico dell'ambiente, in quanto non spreca acqua e utilizza la pressione dell'acqua domestica per spingerla attraverso una membrana semipermeabile e rimuovere eventuali contaminanti. A differenza dell'osmosi inversa, però mantiene i minerali in soluzione. Andiamo a vedere tutti i dettagli, vantaggi e svantaggi e il costo di installazione di un depuratore di questo tipo.

Indice

Quali sono i sistemi di filtraggio dell'acqua

Sul mercato ci sono diversi sistemi di filtraggio dell'acqua, e se tutti servono a migliorare la qualità dell'acqua che beviamo o usiamo per cucinare, ognuno ha caratteristiche e scopi diversi. Magari vogliamo eliminare un cattivo odore o sapore, o perché dopo aver fatto analizzare l'acqua di casa abbiamo visto valori che non ci danno fiducia, benché considerati sicuri. Oppure si ha un'attività commerciale, e si vuole offrire ai propri clienti un'acqua che non alteri il gusto del tè e dei cibi cucinati, per esempio. Insomma, sono diversi i motivi per cui si vuole filtrare l'acqua, ma sono tre le categorie che possiamo definire per il filtraggio dell'acqua: microfiltrazione, ultrafiltrazione e iperfiltrazione. Nel primo caso, non si andranno a modificare le caratteristiche dell'acqua, ma si elimineranno particelle superiori a 0,5 micron. È il caso dei filtri a carboni attivi che si trovano nelle caraffe e nei filtri per rubinetto, per esempio. All'altro capo dello spettro c'è invece l'osmosi inversa, che applica quella che viene chiamata iperfiltrazione ed è in grado di trattenere particelle fino a dimensioni di 0,001 micron e la maggior parte dei minerali sciolti nell'acqua. Se invece si necessita di una capacità filtrante non così esasperata, si può optare per l'ultrafiltrazione, che elimina sostanze di dimensioni superiori a 0,01 micron, tra cui batteri e altre impurità.

Cos'è l'ultrafiltrazione dell'acqua

L'ultrafiltrazione è un processo di purificazione dell'acqua in cui il liquido viene fatto passare attraverso una membrana semipermeabile attraverso l'applicazione di una pressione. I solidi sospesi e i soluti ad alto peso molecolare rimangono su un lato della membrana, il lato di retenzione, mentre l'acqua e i soluti a basso peso molecolare filtrano attraverso la membrana fino al lato permeato. Questo sistema di filtraggio può rimuovere la maggior parte delle molecole e dei virus organici, così come una serie di sali. La sua popolarità è dovuta al fatto che è in grado di produrre acqua di qualità, rimuovendo il 90-100% degli agenti patogeni, i depuratori sono di piccole dimensioni e non immette sostanze chimiche nel flusso. L'ultrafiltrazione è stata descritta per la prima volta alla fine del XIX secolo, ma le sue applicazioni pratiche come processo di separazione sono arrivate solo nel 1963, sulla scia della scoperta della membrana a osmosi inversa negli anni '50. La moderna tecnologia delle membrane è iniziata alla fine degli anni '90, quando si iniziò a utilizzare la membrana polimerica e nuovi metodi di produzione che hanno consentito di rendere l'ultrafiltrazione un processo efficiente. Ci sono due tipi di ultrafiltrazione, che sostanzialmente funzionano allo stesso modo: uno da utilizzare sotto al lavandino e serve per filtrare l'acqua da bere, ed è il sistema più utilizzato, in genere con un rubinetto separato per non "sprecare" l'acqua filtrata per lavarsi le mani, ad esempio. Il secondo invece prevede l'applicazione del depuratore nel punto di ingresso dell'acqua nell'impianto, e prevede il filtraggio di tutta l'acqua che scorre in casa. Questo sistema può servire per ridurre la concentrazione di tannino (tipicamente causato da sostanze organiche come le foglie di tè, per esempio) e la sospensione colloidale (si riferisce a una soluzione di particolato altamente sospesa che non si deposita e rimane dispersa).

Cosa elimina l'ultrafiltrazione dell'acqua

Un sistema di ultrafiltrazione si libererà di qualsiasi particolato in sospensione più grande di 0,01 micron, quindi solidi inorganici, oltre a microrganismi (batteri e alghe). Un sistema di ultrafiltrazione inoltre può eliminare cattivi odori e sapori sgradevoli dovuti a cloro, benzene o altro e consente di ridurre anche parzialmente cloruro, rame, piombo e mercurio. Detto questo, l'ultrafiltrazione non modifica le caratteristiche dell'acqua in quanto non può estrarre i minerali in soluzione come può fare un sistema a osmosi inversa. Questo perché non ha effetti sul residuo fisso (il parametro, espresso in mg/L, che si usa per classificare le acque potabili e che indica la quantità di sostanza solida inorganica perfettamente secca che rimane dopo aver fatto evaporare il liquido in una capsula di platino).

Come funziona l'ultrafiltrazione dell'acqua

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, l'ultrafiltrazione utilizza la pressione dell'acqua domestica per spingere l'acqua da purificare attraverso una membrana semipermeabile in modo eliminare le particelle più grandi della dimensione dei pori della membrana nell'acqua. La membrana di ultrafiltrazione utilizzata durante il processo di filtrazione è una fibra cava con pori di dimensioni comprese tra 0,01 e 0,1 micron: quando l'acqua entra, le particelle più grandi della dimensione dei pori sono trattenute sulla superficie interna della membrana, mentre l'acqua e i soluti che sono più piccoli della dimensione dei pori passano attraverso e vengono veicolati nella parte filtrata. La membrana di ultrafiltrazione ha un'elevata resistenza chimica agli ossidanti e al cloro, ma non rimuove tutti i minerali in soluzione, il che deve essere tenuto in considerazione a seconda delle necessità personali. In alcuni casi, i depuratori a ultrafiltrazione sono utilizzati in combinazione con altri filtri, come quelli a carboni attivi, per trattenere anche le particelle più grandi. Un tipico sistema a ultrafiltrazione verrà posizionato quindi sotto al lavello, con un flusso in ingresso e uno in uscita, a cui verrà collegato un rubinetto dedicato. Il vantaggio dell'ultrafiltrazione è, come vedremo nel capitolo dedicato, che non produce acqua di scarto come l'osmosi inversa, quindi non ci sono sprechi. A differenza dell'osmosi inversa, inoltre, che invece rimuove la maggior parte dei sali e il residuo fisso in soluzione, un sistema di ultrafiltrazione funziona anche a bassa pressione, senza la necessità di una pompa per aumentare il flusso d'acqua.

Quanto costa un impianto di ultrafiltrazione dell'acqua

Un depuratore a ultrafiltrazione è quindi un sistema semplice, anche da installare, in quanto è in genere di dimensioni contenute e si può posizionare sotto al lavandino. Il sistema si collega al tubo dell'acqua di mandata in modo che questa scorra attraverso i filtri e la membrana di ultrafiltrazione, per poi uscire verso un rubinetto, in genere dedicato. Ma quanto costa? I prezzi si aggirano intorno ai 300 euro a salire, a seconda delle caratteristiche. Alcuni depuratori sono combinati, e utilizzano filtri a carbone per eliminare le impurità più grandi prima di far scorrere l'acqua nella membrana del sistema a ultrafiltrazione. Quelli più complessi utilizzano filtri a tre stadi, anche con rilascio di ioni d'argento per eliminare i batteri. In questo caso i prezzi possono arrivare anche al migliaio di euro. In genere i sistemi con maggiori capacità e velocità di erogazione dell'acqua costano di più. Per questo può essere utile stabilire il proprio consumo d'acqua, che dipende anche dal numero di appartenenti al nucleo famigliare. Per quanto riguarda la manutenzione, dipende dal prodotto specifico. In ogni caso, a differenza dei sistemi a osmosi inversa può essere fatta in autonomia. Nel tempo, infatti, sporco e sostanze inquinanti si accumulano sulla superficie della membrana di ultrafiltrazione, compromettendone l'efficienza. Grazie all'utilizzo di opportuni prodotti come detergenti alcalini per rimuovere i contaminanti organici e soluzioni di acido citrico per rimuovere quelli inorganici, è possibile allungarne la vita, che va cinque a dieci anni (dipende dal prodotto in questione).

Vantaggi e svantaggi dell'ultrafiltrazione dell'acqua

L'ultrafiltrazione è quindi un sistema di filtraggio relativamente semplice ed economico, che consente di migliorare la qualità o anche solo il sapore dell'acqua senza grossi sforzi. Vediamo i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione. Vantaggi Uno dei principali vantaggi dell'ultrafiltrazione è che non altera le caratteristiche minerali dell'acqua, garantendo al contempo un'elevata capacità di filtraggio. In secondo luogo, non è necessario immettere sostanze chimiche nel flusso dell'acqua, che siano disinfettanti o composti per la regolazione del pH. C'è un altro vantaggio. La manutenzione, a differenza di quella dei sistemi a osmosi inversa, è molto semplice. Non solo, ma in caso di filtro sporco, non avrete acqua impura, in quanto al massimo verrà ridotta la portata dell'acqua in arrivo: basta pulire il filtro per tornare ad avere l'efficienza iniziale. Rispetto alle soluzioni a osmosi inversa, inoltre, i sistemi a ultrafiltrazione non sprecano acqua: tutta l'acqua in ingresso viene filtrata e arriva al rubinetto. Per questo motivo è una soluzione più sostenibile. Svantaggi Gli svantaggi sono legati alle caratteristiche del sistema. Un depuratore a ultrafiltrazione, come abbiamo già specificato più volte, non è in grado di eliminare gli inquinanti in soluzione, perché passeranno attraverso la membrana insieme all'acqua. Inoltre le membrane sono molto resistenti, quindi c'è un limitato rischio che si rompano e rilascino acqua non filtrata, ma non è inesistente. A differenza di un sistema a osmosi inversa, non c'è un avviso per questo tipo di problema, per quanto rarissimo perché la pressione dell'acqua è bassa e non aumentata tramite una pompa.