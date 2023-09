Come usare l'app File su iPhone e iPad: trucchi e consigli

Sin dal suo esordio ufficiale, l' app File su iPad e iPad ha raccolto ampi consensi, diventando ben presto uno dei programmi più utilizzati dagli utenti della "mela". Oltre a fungere da vero e proprio gestore di file e cartelle, questa applicazione nasconde alcune utili funzioni pensate soprattutto per la produttività. Ecco le migliori, o comunque le più diffuse.

Indice

Come scansionare documenti con l’app File su iPhone e iPad

Ma come si fa a scansionare documenti su iPhone e iPad con l'app File ? È molto semplice:

In un simile scenario, l'appena citato programma, peraltro oggetto della nostra guida, rende tale procedura ancora più semplice, memorizzando il documento direttamente nell'app File e senza dovere, quindi, passare necessariamente dal tasto Condividi dell'applicazione Note di Apple.

Infatti, l'app Note consente la scansione di uno o più documenti all'interno della stessa app: tramite il tasto Condividi , l'utente può poi trasferire il documento così scansionato in una cartella o in un percorso dell'app File .

L' app File su iPhone e iPad permette, innanzitutto, di scansionare i documenti . È vero che Note è una delle migliori app per questo scopo, ma Apple non ha voluto creare un doppione all'interno del suo sistema operativo: semplicemente, l'azienda di Cupertino ha pensato a due utilizzi diversi.

Come modificare PDF con l’app File su iPhone e iPad

A questo proposito, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su come firmare documenti con iPhone .

Vediamo, quindi, come modificare PDF con l'app File su iPhone e iPad :

A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come trasformare un PDF in un documento , scenario quest'ultimo assai diffuso nell'uso quotidiano.

Eppure, è possibile modificare PDF con l'app File di iOS . Pur non offrendo funzionalità al pari di una applicazione dedicata allo scopo, questo programma riesce comunque ad accontentare la maggior parte degli utenti, soprattutto quando si tratta di modificare o firmare un documento PDF archiviato nell' app File .

Tra le app da scaricare su iPhone e iPad figura spesso la presenza di un editor PDF , programma in effetti assai utile per un uso produttivo oppure semplicemente scolastico o universitario.

Come comprimere file con l’app File su iPhone e iPad

Tra le migliori funzioni dell'app File citiamo senz'altro la compressione e di file archiviati nella memoria locale o su iCloud. Alla stessa maniera, tale programma consente di decomprimere i file.

Perciò, se avete necessità di condividere molti file tramite email o con un altro utente, è di fondamentale importanza eseguire prima una compressione degli stessi. Ecco come:

Aprite l'app File Inserite i file da comprimere in una cartella Premete sui puntini di sospensione nell'angolo in alto a destra Selezionate tutti i file cliccando dapprima su Seleziona e poi su Seleziona tutto Fate tap su Altro nel menu in basso a destra Pigiate su Comprimi

L'app creerà in automatico un file in formato .zip nella stessa cartella. A questo punto, è possibile modificare il percorso o condividere tale file così creato utilizzando il tasto Condividi.

Come aprire file zip su iPhone e iPad

Allo stesso modo, vediamo come decomprimere file su iOS. Questa funzione è assai utile per aprire file zip su iPhone e iPad, magari ricevuti via mail.