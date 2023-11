Come vedere la cronologia richieste di Google Assistant

Vi ritrovate a utilizzare spesso Google Assistant e ora siete curiosi di prendere visione della cronologia delle vostre ricerche? Magari state cercando un dato o un'informazione in particolare, che vi può essere utile in questo momento e che, però, non ricordate. Se non sapete come si fa e state cercando dei consigli in merito, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come procedere per farlo.

Se vi abbiamo incuriosito e sietr ancora qui a leggere, allora ritagliatevi un po' di tempo per questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi subito a seguire troverete le istruzioni per vedere nel dettaglio la cronologia richieste Google Assistant. Vi consigliamo di seguire la procedura un passo dopo l'altro, proprio mentre leggete, in modo tale da riuscire subito nell'intento e per evitare di commettere degli errori e di dover ripetete tutto dall'inizio.

Che ne dite, siete pronti per iniziare? Nel giro di poco potrete vedere la cronologia delle richieste che avete fatto a Google Asssitant.