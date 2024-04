Vinted: come usarlo per vendere e comprare vestiti

Vinted è la piattaforma perfetta per ricavare un po' di denaro dai capi che non indossate mai: ecco come usarla per iniziare a vendere in pochi minuti

Non esistono solo Amazon o Shein: negli ultimi anni hanno preso sempre più piede piattaforme per la compravendita di oggetti usati. Vinted è una delle più popolari al mondo, che vi consente non solo di acquistare, ma anche di vendere vecchi vestiti e accessori. Vediamo quindi come usare Vinted per vendere e comprare vestiti di seconda mano. Se infatti amate i vestiti vintage e vi piace interagire con le persone, su Vinted troverete la risposta ai vostri desideri. La piattaforma vi permette di entrare in una community da oltre 80 milioni di amanti della moda second-hand. Potete interagire con venditori e acquirenti, fare offerte e rilasciare recensioni. Scopriamo come usarla al meglio per comprare una giacca che desideriamo da tempo o vendere i pantaloni che non mettiamo mai. E vedrete come in poco tempo potrete fare affari d'oro e recuperare qualche euro. Non solo, ma anche divertendovi e promuovendo un tipo di moda più sostenibile, per dare nuova vita ai vecchi capi invece di buttarli.

Indice

Cos'è Vinted

Vinted è una piattaforma digitale che collega acquirenti e venditori per scambiare prodotti usati, principalmente d'abbigliamento. Creata nel 2008 in Lituania da due amici, la società vanta ora più di 80 milioni di utenti in più di 20 Paesi. La piattaforma collega acquirenti e venditori consentendo agli utenti di acquistare e vendere oggetti comodamente da casa propria. Senza il fastidio di dover andare fisicamente in un negozio o in un mercato delle pulci e in tutta sicurezza. Su Vinted gli utenti possono trovare una varietà di articoli, che vanno dall'abbigliamento quotidiano alle etichette firmate, il tutto a prezzi incredibilmente accessibili.

Come funziona Vinted

Il funzionamento di Vinted è estremamente semplice: avete due strumenti a disposizione per accedere al servizio, un sito o un'app. Da acquirenti esplorate il catalogo di prodotti, che includono capi d'abbigliamento, accessori ma anche scarpe e persino console. Se comprate un prodotto, pagherete le spese di spedizione, più la protezione acquisti. Come venditori, invece, potete impostare il prezzo che volete, ma gli acquirenti possono anche fare un'offerta. Se accettate il loro prezzo, dovrete solo aspettare il pagamento. Tenete presente che anche se accettate l'offerta, l'acquirente è tenuto ad acquistare il prodotto. Può ancora ritirarsi dalla transazione se vuole. Una volta che il compratore ha scelto che tipo di spedizione vuole, Vinted fornirà al venditore un'etichetta prepagata. Una volta che l'acquirente ha ricevuto la sua merce, sarà in grado di contrassegnare il suo articolo come ricevuto. A questo punto, il venditore può ritirare i fondi dalla vendita sul suo conto bancario.

Come registrarsi a Vinted

La prima operazione da compiere per usare Vinted, sia per gli acquirenti che per i potenziali venditori, è la registrazione. Vediamo come fare. Se preferite registrarvi a Vinted da telefono, installate l'app sul vostro dispositivo Android o iPhone. Poi avviatela e toccate il pulsante Iscriviti a Vinted. Se invece preferite usare il computer, potrete iscrivervi da sito andando sulla pagina ufficiale della piattaforma. Poi cliccate su Iscriviti/Accedi in alto a destra. Adesso scegliete se usare il vostro account Facebook, Google o Apple (da iPhone e sito). Se invece preferite usare l'email, toccate la voce Oppure accedi (o iscriviti) con e-mail in basso. Nel caso utilizziate un account social, non dovete fare altro che toccare il pulsante relativo e accedere con i vostri dati. Per la registrazione tramite email, invece, toccate Nessuna delle precedenti, inserite il vostro nome utente, email e password. Ora mettete la spunta alla seconda voce, per accettare i termini di servizio, e toccate Iscriviti. Vi verrà inviato un messaggio di posta elettronica e dovrete aprirlo, per poi toccare il pulsante Conferma. Questa operazione confermerà l'indirizzo email e potrete accedere alla piattaforma.

Come vendere su Vinted

Vendere su Vinted è semplicissimo. Sappiate che non ci sono commissioni per i venditori: dovete solo scattare delle foto a un articolo, descriverlo e fissare il prezzo. Caricate le foto Da app toccate l'icona "+ Vendi" in basso, mentre da sito cliccate in alto a destra sul pulsante Vendi subito. A questo punto caricate fino a 20 foto, da tutte le angolazioni, meglio se con una luce naturale. Cercate di rendere il vostro articolo attraente. Tra queste, è molto importante includere la foto dell'etichetta, per dimostrare l'autenticità di un articolo, oltre a loghi cuciti. Altre foto da aggiungere sono una vista frontale, una posteriore, il tiretto della cerniera lampo, una cucitura e la ricevuta di acquisto. Siate sinceri e precisi Dopo aver aggiunto le foto, dai all'annuncio un titolo e una descrizione. Assicuratevi che contenga tutte le informazioni pertinenti di cui un acquirente avrà bisogno quando guarda l'articolo. A seconda della categoria indicata, potrete scegliere opzioni diverse, come Brand, Taglia, Misure, Colori o altro. È molto importante essere il più chiari possibile e onesti, soprattutto per quanto riguarda le condizioni dell'articolo. Su Vinted troverete cinque possibilità: Nuovo con cartellino, Nuovo senza cartellino, Ottime, Buone e Discrete. Una volta inserite tutte queste informazioni, inserite il prezzo. Potete cliccare su Vedi articoli simili già venduti, che vi permette di vedere i prezzi di articoli simili già elencati. Selezionate una dimensione per il pacco e cliccate su Carica per mettere in vendita l'articolo. Volete avere più chance? Boost e Armadio in evidenza Se volete aumentare la visibilità dei vostri prodotti, potete usare i boost, che fanno risaltare i vostri articoli nella ricerca. Il costo dipende dalla durata (3 o 7 giorni) e dal costo dell'articolo. In alternativa, Armadio in evidenza vi permette di aumentare la visibilità di tutto l'armadio. Il costo è di 6,95 euro IVA inclusa, ma dovete avere almeno 5 annunci visibili nell'armadio.

Come spedire i pacchi con Vinted

Avete venduto un articolo? In questo caso riceverete una notifica e dovrete spedirlo. Contrattare può essere un modo per vendere Sappiate che a volte potreste ricevere una proposta di acquisto e potreste iniziare una contrattazione. Questa situazione è vantaggiosa per entrambi, perché l'acquirente si sentirà di aver fatto un buon affare e voi avrete venduto il capo. Per questo, potrebbe essere necessario tenerne conto nel prezzo di vendita. Oltre a valutare che il compratore pagherà spedizione e commissione Vinted. Preparate il pacco e spedite Se il capo è stato acquistato, impacchettatelo e stampate l'etichetta di spedizione prepagata che vi è stata inviata. Vinted consiglia sempre di dare un tocco personale all'imballaggio, in modo che il cliente sia piacevolmente sorpreso. Per completare questa procedura, andate nella sezione I miei acquisti, cliccate sull'ordine e selezionate Spedisci. Ora selezionate il metodo di spedizione. Come abbiamo detto, è l'acquirente a pagare la spedizione e a decidere come dovete spedire l'articolo. Su Vinted sono disponibili sei opzioni di spedizione al momento: UPS, Poste Italiane, InPost, BRT-fermopoint, alfred24 e GLS. GLS è disponibile solo con il servizio di Verifica dell'articolo, un servizio per i prodotti griffati. In alternativa, potete proporre agli acquirenti una spedizione personalizzata. Ma solo per articoli che non potrebbero essere spediti altrimenti. Adesso andate al punto di consegna entro 5 giorni lavorativi. Una volta affidato il pacco, potrete controllare lo stato di spedizione attraverso il tracking. Se invece volete annullare l'ordine, dovete seguire questa procedura. Come ricevere i soldi Quando l'acquirente riceverà il pacco, cliccherà su Tutto a posto e voi riceverete i soldi. Nel caso non clicchi su Tutto a posto, la transazione verrà comunque completata come positiva entro due giorni dalla consegna. Voi riceverete i soldi sul Saldo Vinted, che potete usare per acquistare sulla piattaforma o trasferire il denaro sul vostro conto corrente. Se siete soddisfatti della compravendita, sia voi che l'acquirente potete lasciare una recensione.

Come si acquista su Vinted

Acquistare su Vinted è facile e divertente, e si può fare, ovviamente, da app o sito. La procedura è simile, indipendentemente dallo strumento utilizzato. La Protezione acquisti Tenete presente che è chi acquista che paga le spese di spedizione, otre alla Protezione acquisti. Questa è una commissione applicata da Vinted. Per ordini che costano meno di 500 euro, pagherete 0,70 euro più il 5% del prezzo dell'articolo. Per gli ordini di più di 500 euro, viene applicata una tariffa del 2% del prezzo dell'articolo. I prezzi si intendono IVA inclusa. La scheda di un prodotto Quando arrivate nella schermata iniziale dell'app potete scorrere tra i prodotti in evidenza. In alternativa, potete cliccare sulle categorie per restringere il campo, come uomo, donna, bambini, e poi usare i filtri disponibili. Infine, potete effettuare una ricerca usando il campo di testo in alto. Una volta arrivati all'elenco di prodotti di vostro interesse, troverete le varie schede e cliccandoci sopra potrete vedere maggiori dettagli. La pagina di un prodotto offre infatti le foto dell'articolo, la sua descrizione, il prezzo e le condizioni. Qui troverete anche il costo completo della Protezione acquisti, e l'armadio del venditore, ovvero i suoi altri articoli. Acquistare o contrattare? Infine qui vi verranno mostrate le recensioni del venditore e potrete mandargli un messaggio per avere ulteriori informazioni. Se vi piace il prodotto ma pensate che valga meno, potete fare un'offerta cliccando su Fai un'offerta. Ora potete iniziare la contrattazione con il venditore. Nel caso abbiate deciso di acquistarlo, cliccate su Acquista. Se invece non siete convinti, ma volete guardarlo con calma in un momento successivo, cliccate su Aggiungi ai preferiti. Infine, se pensate che un venditore proponga spesso capi interessanti, potete cliccare su Segui per diventare un suo follower.

Come avviene la consegna con Vinted

Come abbiamo anticipato, è l'acquirente a decidere il tipo di spedizione. Al momento del pagamento, vedrà infatti tutte le opzioni di spedizione, i prezzi e il costo totale della spedizione. Questo dipende dalle dimensioni del pacco e da dove si trovano l'acquirente e il venditore. L'acquirente può scegliere tra spedizione a domicilio o il ritiro, come avviene con InPost. Dopo aver confermato l'ordine, il venditore riceverà una comunicazione e le istruzioni per la spedizione. Il compratore riceverà un avviso quando l'articolo è stato spedito e tracciare la spedizione. Vinted avvisa che potrebbero volerci fino a 48 ore prima che le informazioni sul tracciamento siano disponibili sulla piattaforma. Il venditore ha 5 giorni lavorativi per spedire l'articolo. Se non rispetta questa scadenza Vinted annullerà l'ordine e rimborserà il compratore. Tenete presente che il pagamento al venditore avverrà solo quando il pacco sarà arrivato nelle vostre mani.

Come fare i resi con Vinted

Non siete soddisfatti del vostro acquisto? Anche su Vinted potete effettuare un reso. La procedura è semplicissima, ma i costi sono a carico dell'acquirente. Inoltre non potete restituire articoli che non vi piacciono, ma solo difettati o diversi dalla descrizione. Avete due giorni dalla consegna per richiedere un reso. Se invece avete acquistato da un utente Pro, godete del diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Per farlo, cliccate su Ho un problema sulla schermata della conversazione. Successivamente, completate i passaggi sulla pagina per inviare la richiesta. Il pagamento al venditore viene trattenuto finché non viene trovata una soluzione.

Domande e risposte

Come funziona Vinted per chi compra? Per comprare un articolo su Vinted, cliccate su un prodotto e scegliete se mandare un messaggio per chiedere informazioni, fare un'offerta cliccando su Fai un'offerta o acquistare direttamente cliccando su Acquista. Scegliete il metodo di spedizione, pagate l'articolo e vi arriverà a casa entro i tempi indicati.