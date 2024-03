Cos'è Vishing e come difendersi

Avete sentito parlare del Vishing, ma non sapete esattamente di cosa si tratta? Se state cercando delle informazioni in merito, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare che cos'è. Come già saprete il digitale offre tanti vantaggi e molte opportunità, ma al tempo stesso nasconde dei rischi per la privacy e per la sicurezza. Il Vishing è una pratica utilizzata dagli hacker per ottenere dei dati sensibili. Non vi preoccupate, esistono dei modi per difendersi e in questa guida che abbiamo scritto proprio per voi troverete degli accorgimenti utili per evitare di cadere in questo tipo di situazioni.

Se volete saperne di più sul Vishing e come fare per potervi difendere da questa minaccia, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura dei prossimi paragrafi. Fate particolare attenzione alle informazioni a seguire, in modo tale da comprendere bene questo fenomeno.

Potrete capire se state rischiando di trovarvi in una situazione simile e saprete così eventualmente evitarla senza rischi. Che ne dite, siete pronti per cominciare?