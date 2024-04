Visura catastale e planimetria: come farla gratis e online

Questo accesso facilitato si rivela vantaggioso anche per valutare la possibilità di accedere a incentivi governativi, come quelli per la ristrutturazione edilizia o per l'installazione di sistemi a energie rinnovabili, supportati da iniziative come il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Questi documenti sono spesso necessari in molteplici fasi di transazione immobiliare, inclusi l'acquisto, la vendita, e la gestione di proprietà . Per i professionisti del settore immobiliare, come notai e agenti immobiliari, l'accesso rapido a questi documenti è indispensabile per facilitare le operazioni e garantire trasparenza e legalità nelle transazioni. La disponibilità di queste informazioni online permette agli utenti di ottenere rapidamente i dati necessari senza la necessità di recarsi fisicamente agli uffici pubblici, eliminando tempi di attesa e migliorando l'efficienza del processo.

La visura catastale e la planimetria sono documenti molto frequenti nell'ambito immobiliare perché indispensabili per analizzare dettagliatamente la situazione legale e catastale di un immobile. La visura catastale fornisce informazioni fondamentali sul titolo di proprietà, i confini e la categoria catastale degli immobili, mentre la planimetria illustra la distribuzione degli spazi interni, essenziale per verificare la conformità delle strutture con le normative vigenti.

Planimetria e visura catastale: a cosa servono

In contesti di successione ereditaria, la visura catastale aiuta a chiarire la situazione patrimoniale dell'erede, fornendo una base documentale per le procedure legali. In entrambi i casi, queste procedure non solo facilitano la gestione degli aspetti pratici legati all'immobile, ma sono anche strumenti per garantire trasparenza e sicurezza nelle transazioni immobiliari , evitando dispute legali e complicazioni future. Per i proprietari di immobili, investitori, e professionisti del settore, comprendere e utilizzare questi strumenti è un passo critico verso una gestione informata e responsabile del patrimonio immobiliare.

La visura catastale è un documento che fornisce informazioni sulla situazione legale e fiscale di un immobile. Durante l'acquisto o la vendita di un immobile, la visura catastale serve per verificare l'esattezza dei dati immobiliari , come la proprietà, i confini, le dimensioni e eventuali gravami come ipoteche o servitù.

Prima di intraprendere qualsiasi tipo di ristrutturazione è indispensabile avere una planimetria precisa per garantire che le modifiche rispettino i requisiti legali e di sicurezza e non compromettano l'integrità strutturale dell'edificio. Le planimetrie aiutano a dimostrare la conformità di un immobile con le normative locali in termini di zonizzazione, sicurezza antincendio e utilizzo degli spazi. Per aziende e privati, avere una planimetria permette di ottimizzare l'uso degli spazi interni, migliorando l'efficienza e la vivibilità degli ambienti.

La planimetria è una rappresentazione grafica dettagliata di un immobile che mostra la distribuzione degli spazi interni. Essere in possesso di una planimetria aggiornata e accurata è fondamentale per diverse ragioni.

Nell'ambito immobiliare, la realizzazione di una planimetria e l'ottenimento di una visura catastale sono pratiche non solo consigliate ma spesso necessarie per ragioni legali, fiscali e funzionali .

I documenti che si possono scaricare

La visura catastale, rilasciata dall'Ufficio del Catasto, è un documento informativo che elenca dettagli critici come ubicazione, superficie, destinazione d'uso e classe catastale di un immobile . Questa visura è fondamentale per chiunque sia coinvolto in processi di compravendita, iscrizione di ipoteche, o successioni ereditarie, poiché fornisce un quadro chiaro delle caratteristiche catastali dell'immobile.

Accedere a informazioni dettagliate sugli immobili è essenziale per le transazioni e gestioni immobiliari. Tramite il portale online dell'Agenzia delle entrate, gli utenti dotati di Spid o Cie(Carta d'Identità Elettronica) possono ottenere dati catastali per fabbricati e terreni. La visura catastale, la planimetria e la visura ipotecaria sono i tre principali documenti disponibili per supportare le operazioni immobiliari .

Come fare planimetria e visura catastale

In ogni momento, gli utenti possono gestire la propria sessione attraverso il box "Utente" situato nell'angolo superiore destro, permettendo l'uscita dall'area riservata o il cambio della utenza di lavoro con semplicità. Questo processo online facilita l'accesso rapido e sicuro a documenti cruciali per le transazioni immobiliari, migliorando l'efficienza e la trasparenza delle operazioni catastali e immobiliari.

Cliccando su "Ricerca", gli utenti vengono diretti a una nuova schermata dove sono elencate le corrispondenze trovate , per esempio, dettagli specifici di un immobile. Qui, sotto la voce "Visura per soggetto", si possono scegliere le opzioni "Analitica" o "Sintetica" per il tipo di visura desiderata. Una volta selezionata l'opzione, si aprirà una finestra con il documento richiesto. Le opzioni disponibili includono "Apri", per visualizzare il documento in formato PDF, "Salva", per scaricare il documento sul proprio dispositivo, e "Indietro", per tornare alla schermata precedente.

Tra i suggerimenti, si trova il link per le "Consultazioni ipo-catastali", che una volta selezionato, porta a un documento informativo da confermare per procedere. Il servizio visualizzerà quindi i soggetti associati ai dati inseriti.

Dalla homepage, selezionando l'opzione "Consultazione dati catastali e ipotecari", gli utenti sono guidati verso i servizi disponibili. Optando per "Visura Catastale online" e cliccando su "Accedi al servizio", si presenta una schermata di login dove è possibile autenticarsi utilizzando Spid, Cie, Cns (Carta Nazionale dei Servizi), o le proprie credenziali personali. Una volta autenticati, gli utenti entrano nell'Area Riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate. All'interno di questa area, è possibile utilizzare la barra di ricerca centrale per navigare direttamente ai servizi desiderati.

Quali sono le differenze tra planimetria e visura catastale

Nel panorama immobiliare, i due documenti spesso menzionati ma talvolta confusi sono la planimetria e la visura catastale.

Entrambi sono fondamentali per valutazioni, transazioni o interventi su proprietà immobiliari, ma servono scopi distinti e contengono informazioni differenti.

La planimetria è essenzialmente una mappa dettagliata di un immobile. Rappresenta graficamente la disposizione degli spazi interni di un edificio. Mostra le divisioni interne, le dimensioni e la distribuzione delle stanze, nonché la posizione di elementi strutturali come porte, finestre, e in alcuni casi dettagli più specifici come impianti e attrezzature. La planimetria è utilizzata per avere un quadro chiaro della configurazione fisica di un immobile e è indispensabile in casi di ristrutturazioni, per verificare la conformità di un'unità abitativa rispetto a regolamenti edilizi o per ottimizzare l'uso dello spazio interno.

D'altra parte, la visura catastale è un documento che fornisce informazioni legali e fiscali relative a un immobile. Rilasciata dall'ufficio del Catasto, include dettagli come la superficie totale dell'immobile, la sua ubicazione precisa (indirizzo e dati catastali), la destinazione d'uso (residenziale, commerciale, agricola), la categoria catastale che influenza la tassazione, e l'eventuale presenza di vincoli o ipoteche.

Questo documento è cruciale per le transazioni immobiliari in quanto conferma la legittimità della proprietà e fornisce informazioni essenziali per la valutazione fiscale e legale dell'immobile.

In sintesi, mentre la planimetria si concentra sulle caratteristiche fisiche e sulla disposizione interna di un immobile, la visura catastale offre uno sguardo alle caratteristiche legali e fiscali. Entrambi i documenti sono indispensabili per chi opera nel settore immobiliare, che sia per compravendite, valutazioni, o interventi strutturali, ma rispondono a esigenze informative diverse. Un buon professionista del settore immobiliare o un acquirente informato dovrebbe comprendere il valore e l'importanza di entrambi i documenti per navigare con successo nel mondo degli immobili.