Come scaricare VLC gratis

Vorreste guardare un filmato, ma non avete ancora scaricato un lettore multimediale ? Questa guida vi illustrerà come scaricare VLC media player gratuitamente.

Indice

Cos’è VLC?

Lanciato ufficialmente nel 1996, VLC media player è un lettore multimediale gratuito open source multipiattaforma disponibile su numerosi sistemi operativi , tra cui Microsoft Windows, Android, Linux, Apple iOS e macOS. Questo software è in grado di leggere una vasta gamma di formati audio / video e codificatori , tra cui WAV, FLAC, MP3, H.263, H.264, HEVC (H.265), Matroska (MKV), AVI, DVD e molti altri.

Come scaricare VLC media player per Windows, macOS e Linux

Se state utilizzando un computer con Windows , macOS o Linux , aprite un browser , come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari e Opera. Collegatevi al sito web ufficiale di VideoLAN ( cliccando qui ) e posizionate il cursore del mouse sulla voce " VLC " nella parte alta dello schermo.

Come ottenere VLC media player gratuitamente: la voce "Scarica" nel sito web ufficiale di VideoLAN.

Premendo la freccia, potete scegliere la versione sviluppata per il vostro sistema operativo, come "Windows", "Windows 64bit", "Windows ARM 64", "macOS", "macOS (Apple Silicon)" etc. Con "Altri sistemi", troverete la lista di tutti i sistemi operativi compatibili.