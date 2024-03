VPN gratis o a pagamento? Differenze e consigli per fare la scelta giusta

Cominciamo dalle VPN gratuite, ma prima è giusto porsi una domanda: perché usare una VPN? I motivi sono diversi: le VPN mascherano la nostra attività e posizione online, il che può servire per superare le restrizioni regionali di alcuni servizi (per esempio se vogliamo vedere la nostra serie preferita su Netflix anche in viaggio), oppure perché non vogliamo essere tracciati durante la nostra vita in rete.

Questo può valere quando ci colleghiamo al Wi-Fi di una rete pubblica, una delle situazioni maggiormente pericolose e che ci mettono a rischio di rivelare a qualche malintenzionato password e dati di accesso ai siti, ma anche quando ci connettiamo da casa, in quanto il nostro provider o i motori di ricerca registrano (e vendono) i nostri dati.

Le VPN servono anche per poter superare le restrizioni di alcuni Governi o persino proteggere l'identità di attivisti e giornalisti da arresto e persecuzioni.

Insomma, i casi d'uso sono diversi, ma proprio per questo, e per la delicatezza delle informazioni che potrebbero essere rivelate, è giusto considerare bene vantaggi e svantaggi di questa soluzione, perché no, le VPN non sono tutte uguali.

Vantaggi

Il vantaggio più ovvio di una VPN gratuita è il prezzo: non dovete pagare niente e la vostra navigazione è "mascherata". Il più delle volte non si tratta di soluzioni gratuite nel vero senso della parola, ma freemium, ovvero servizi che garantiscono le funzionalità di base gratuitamente, ma se funzionalità più avanzate dovete pagare.

Questa è un'opzione del tutto lecita, e molte aziende serie offrono VPN di questo tipo, non con l'intenzione di usare i vostri dati per rifarsi del costo, ma semplicemente come investimento per indurre gli utenti ad abbonarsi alla versione a pagamento.

Inoltre alcune opzioni gratuite offrono un buon anonimato perché spesso non è necessario fornire troppe informazioni personali come i sistemi di pagamento, o addirittura registrarsi per un account. Fino al caso del browser Opera, che pur non essendo una VPN di sistema ma solo per la navigazione da app, richiede semplicemente di attivare un'impostazione.

Ma non ci sono pranzi gratuiti, e come ben potete immaginare una VPN di questo tipo offre alcuni problemi o quantomeno limitazioni. Andiamo a vederli.

Svantaggi

La lista degli svantaggi sarà piuttosto lunga, perché tra problemi di sicurezza o limitazioni (o entrambi), le VPN gratuite possono rappresentare un'alternativa poco allettante per diversi utilizzi (non necessariamente tutti).

Quando si tratta di sicurezza, però, spesso si ottiene davvero quello per cui si paga. In genere i servizi gratuiti offrono il protocollo OpenVPN (per fortuna quasi tutti hanno abbandonato il vecchio PPTP, ma in caso non usate questo tipo di VPN), mentre la crittografia spesso è solo a 128 bit e non a 256 bit.

Inoltre i servizi gratuiti potrebbero mettere a rischio di attacchi DNS (Domain Name System), anche se oggettivamente è raro capiti per gli utenti comuni.

Ma questa non è l'unica limitazione. In genere i servizi gratuiti non vi consentono velocità elevate, e in genere limitano pesantemente la quantità di dati disponibili al mese (il che ne impedisce qualsiasi utilizzo per lo streaming).

Un'altra limitazione riguarda la possibilità di scegliere la posizione del server, il che può essere utile per accedere a certi servizi, e che con le VPN gratuite è negata o comunque limitata a due o tre Paesi.

Per dare un esempio di queste restrizioni, date un'occhiata alle differenze tra i due piani, gratuito e a pagamento, di ProtonVPN, uno dei migliori servizi sul mercato che non pone neanche limiti alla quantità di dati disponibili.