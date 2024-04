VPN: cos'è e a cosa serve

Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli di questo argomento, a partire dal significato del nome: VPN . Prima di iniziare, vi ricordiamo il nostro codice sconto per abbonarsi a NordVPN, probabilmente il miglior servizi di questo tipo, a poco più di 3€ al mese : rinunciate a un paio di caffè e navigate sicuri!

E non sono tutte uguali: per questo dobbiamo sapere a chi affidiamo i nostri dati e se non vengono utilizzati o rivenduti.

Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere come funziona e capire il significato di alcuni termini come "tunneling" o "protocolli crittografati". Perché utilizzare le VPN è estremamente semplice: basta in genere installare un'app e attivare un interruttore.

Tanto che, almeno in qualche misura, sono offerte anche da Google e Apple per i loro servizi a pagamento. Ma esattamente cos'è e a cosa serve una VPN?

Sicuramente avrete visto la pubblicità di un servizio VPN . Da strumento per nerd o addetti ai lavori sono diventati infatti una funzione sempre più gettonata per proteggere la nostra privacy online . E magari poter accedere a contenuti non disponibili nel nostro Paese.

Indice

Cos'è una VPN

Quando vi connettete a una VPN, viene creata una connessione crittografata (a volte chiamata "tunnel"). Questa avviene tra il vostro dispositivo e un server remoto gestito dal servizio VPN. In questo modo i siti web, le app e i servizi non vedranno il vostro computer. Vedranno invece le richieste di connessione provenienti dal server VPN a cui siete connessi.

Il che vale per un malintenzionato che ci spia quando ci connettiamo a un Wi-Fi pubblico, per un sito e per il nostro provider.

Questo processo consente di proteggere la privacy online e la propria connessione Internet, in quanto li maschera da soggetti in ascolto.

VPN è l'acronimo per Virtual Private Network , ovvero rete privata virtuale, ma cosa significa questo termine? Tecnicamente, è un qualunque tipo di connessione che reindirizza il traffico Internet attraverso una posizione remota qualsiasi. E nel farlo, effettua la crittografia dei dati.

A cosa serve una VPN

A cosa serve una VPN quindi? Fino a due decine di anni fa, le VPN non erano alla portata dell'utente comune, sia per il prezzo che per il loro utilizzo.

Le aziende da tempo utilizzano la tecnologia VPN per consentire ai lavoratori di accedere alle risorse digitali ovunque si trovino.

E questo molto prima del COVID-19 e dello smart working.

Negli ultimi tempi, però, sempre più persone hanno sentito il bisogno di usarle, per necessità o maggiore bisogno di protezione. E così sempre più servizi hanno iniziato a proporre tariffe vantaggiose e strumenti multipiattaforma di facile utilizzo.

A cosa serve una VPN

Una VPN mantiene il traffico Internet privato e nascosto a chiunque cerchi di vedere quello che fate online. Questo vale per il vostro provider, per l'azienda, gli amministratori di rete o web tracker. Non solo, ma vi difende anche da malintenzionati quando vi connettete a Wi-Fi pubblici o dalle agenzie governative.

Nel processo, la VPN nasconde anche il vostro vero indirizzo IP e lo scambia con l'indirizzo IP del server VPN. Questo significa che qualsiasi sito web che visitate vede l'indirizzo IP della VPN piuttosto che il vostro. E poiché il vostro indirizzo IP è legato alla vostra posizione fisica, i siti che visitate non sapranno dove vi trovate.

Invece, penseranno che siete dove invece si trova il server VPN a cui siete connessi. Che è anche il motivo per cui le VPN servono per sbloccare i contenuti limitati a livello geografico (come lo streaming).

Vantaggi di una VPN

Detto questo, una VPN offre numerosi vantaggi. Tra questi, come abbiamo già anticipato c'è la possibilità di accedere a contenuti come film in streaming non disponibili in Italia. O se invece volete vedere i contenuti italiani quando viaggiate all'estero.

Un altro vantaggio è la sicurezza online: una VPN vi protegge dagli attacchi cosiddetti man-in-the-middle e packet-sniffing. Per esempio potete navigare senza essere osservati da tracker online, provider o anche agenzie governative. O quando si fa shopping online, per evitare che la vostra carta di credito non venga intercettata da malintenzionati.

Ma non è finita. Una VPN è fondamentale quando vi connettete a una rete Wi-Fi pubblica, in un bar o in un albergo.

Grazie a questo strumento, sarete invisibili a eventuali hacker che cercano di intercettare il vostro traffico. Inoltre, la VPN è molto importante per condividere documenti in modo sicuro, per esempio se lavorate da casa.

Infine, per giornalisti o attivisti in alcuni Paesi la VPN è fondamentale per evitare la censura o il controllo da parte dei Governi.

Svantaggi di una VPN

Uno degli svantaggi dell'uso di una VPN è di farvi sentire invulnerabili alle minacce del Web. Non è così. Una VPN nasconderà il contenuto del vostro traffico web da alcuni osservatori e può rendere più difficile per te essere tracciato online.

Ma una VPN può, nella migliore delle ipotesi, fornire solo una protezione limitata contro le minacce del web. Stiamo parlando di malware, truffe e siti di phishing.

Un altro problema è la fiducia. Dovete trovare un servizio VPN di cui fidarvi: per questo i migliori si sottopongono ad audit esterni che ne verificano l'attendibilità.

Detto questo, gli audit sono commissionati dai fornitori di VPN e non sono necessariamente strumenti perfetti.

Le VPN inoltre possono rallentare molto la connessione Internet, il che per alcuni utilizzi può essere un problema. E alcuni siti potrebbero non funzionare correttamente. Tra questi anche quello della ricerca Google o Gmail.