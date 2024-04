Volete avere accesso subito e prima di tutti alle ultime novità di WhatsApp, anche a costo di qualche bug? Allora il programma beta dell'app fa per voi: vediamo come partecipare!

Vi piace avere accesso alle ultime novità, anche a rischio di potenziali instabilità o problemi? Allora sicuramente saprete cosa sia un programma beta. Ma forse non sapete che anche WhatsApp offre una versione beta di test per i suoi utenti. Vediamo quindi come avere WhatsApp Beta in modo da avere accesso alle funzioni più innovative e far impazzire d'invidia gli amici. Potete farlo da Android, iOS, Mac e PC Windows. Perché WhatsApp Beta offre agli utenti l'opportunità di testare nuove funzionalità e miglioramenti della piattaforma. A volte anche molto prima che vengano rilasciati al grande pubblico. Se l'idea di mettere le mani sugli ultimi sviluppi e contribuire a migliorare l'applicazione, allora forse WhatsApp Beta fa per voi. Attenzione, però. Come abbiamo già accennato, WhatsApp Beta è una versione di test. Questo significa che può essere potenzialmente instabile ed evidenziare problemi. È quindi sconsigliato usarla sul vostro dispositivo principale. Chiarito questo aspetto, andiamo a vedere come scaricarla sul vostro telefono o computer.

Indice

Cos'è WhatsApp beta

WhatsApp Beta è una versione sperimentale dell'app di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Questa versione dell'app offre agli utenti l'opportunità di provare le nuove funzionalità e le correzioni di bug in anteprima. Quindi prima che vengano rilasciate al grande pubblico. Tuttavia, è importante notare che WhatsApp Beta potrebbe contenere alcuni bug e non essere stabile come la versione ufficiale. Vantaggi di WhatsApp Beta Utilizzare la versione beta di WhatsApp offre diversi vantaggi. Il principale è avere accesso in anteprima alle nuove funzioni, il che comporta anche che l'app si aggiornerà più spesso. Un altro vantaggio è che gli utenti possono partecipare attivamente al miglioramento dell'app, segnalando eventuali bug. Ma non solo: possono anche suggerire nuove funzionalità e miglioramenti. Differenze tra WhatsApp Beta e WhatsApp Ci sono alcune differenze tra WhatsApp Beta e la versione ufficiale di WhatsApp. La prima riguarda le funzionalità: WhatsApp Beta contiene funzioni in anteprima e miglioramenti. La seconda, e più importante, riguarda la stabilità. Come ogni versione di test, WhatsApp Beta può essere potenzialmente meno stabile rispetto alla versione di base. Che è il motivo per cui le novità vengono testate su un piccolo gruppo di utenti prima del rilascio. Infine c'è una differenza riguardante la distribuzione. Le versioni di WhatsApp Beta possono differire tra loro in quanto il team di sviluppo rilascia le funzioni a scaglioni. Questo consente di testare le funzioni su gruppi sempre più ampi di utenti ed eventualmente ritirare quelle che causano problemi. Le versioni di WhatsApp stabile invece sono in genere sempre uguali tra loro.

WhatsApp beta su Android

Se avete un dispositivo Android avete due modi per installare WhatsApp Beta. La prima, e più semplice, è iscriversi al Programma Beta dell'app, che però potrebbe essere al completo. In alternativa, potete installare direttamente il file APK. Come diventare beta tester WhatsApp

Se volete diventare beta tester di WhatsApp per Android, andate a questo indirizzo. Se necessario effettuate l'accesso con il vostro account Google. Cliccate su Diventa un tester, al che verrà confermata la vostra partecipazione al programma. Attendete fino a qualche ora e vi verrà proposto un aggiornamento per passare alla nuova versione dell'app. Download APK

È possibile che il programma beta sia al completo. A questo punto potete riprovare dopo qualche settimana oppure installare la versione beta dell'app manualmente. Vediamo come fare il download del file APK di WhatsApp Beta. Per farlo, andate a questo indirizzo e toccate la freccia verso il basso di fianco all'ultima versione disponibile di WhatsApp Messenger Beta. Nella pagina seguente scorrete verso il basso e toccate la freccia verde verso il basso a destra della versione disponibile. Nella pagina successiva scorrete verso il basso e toccate il pulsante Download APK. Poi toccate la notifica Scarica comunque per scaricare il file sul dispositivo. Per l'installazione, basta toccare la voce Apri nella notifica che vi viene mostrata ed eventualmente concedere l'autorizzazione. Per ogni dettaglio su come installare APK, vi rimandiamo alla nostra guida.

Come avere la versione beta di WhatsApp su iOS

Se volete diventare beta tester di WhatsApp per iPhone potete solo utilizzare TestFlight. Questa è un'app acquistata da Apple nel 2014 e consente di accedere al programma beta delle app su iPhone e iPad. Per prima cosa, scaricate Testflight sul vostro telefono, accettate i termini e inserite un codice che vi sarà inviato. Poi controllate se il programma beta di WhatsApp ha dei posti liberi (evento piuttosto raro). Per farlo, andate a questo indirizzo dal vostro telefono. Molto probabilmente troverete in alto la scritta Questa versione beta è al completo. Se così non fosse, confermate la vostra partecipazione e potrete aprire TestFlight per installare WhatsApp Beta. In caso non ci fossero posti disponibili, non disperate. Si aprono regolarmente nuovi slot e potete controllare se ce ne siano di liberi. In alternativa, potete iscrivervi al canale WhatsApp di WABetaInfo, per ricevere una notifica quando si apre un posto per il programma beta.

Come installare la versione beta di WhatsApp su Windows

Se usate WhatsApp su PC, potreste essere interessati a sapere come avere la versione beta dell'app anche sul computer. In questo caso, è semplicissimo, perché WhatsApp Beta per Windows è disponibile direttamente sul Microsoft Store. Tutto quello che dovete fare è aprire il Microsoft Store e scrivere WhatsApp Beta, poi cliccare sul risultato corrispondente. Ora cliccate su Ottieni e l'app verrà installata sul computer. Cliccate su Apri e poi su Inizia per associare il vostro account. Tenete presente che WhatsApp Beta su Windows sarà un'app separata rispetto a WhatsApp stabile.

Come avere WhatsApp beta su Mac

In caso vogliate installare WhatsApp Beta sul vostro Mac, dovete invece andare sul sito ufficiale di WhatsApp e scaricare l'app. Per farlo, andate a questo indirizzo, poi scorrete in basso e guardate sotto la voce Altre opzioni di download. Qui, sotto la scheda Beta Mac, cliccate su Download e scaricare il file WhatsApp-xxxxxx.dmg nella cartella Download. Cliccate sull'icona del Finder (quella con la faccina sorridente nel dock) e poi a sinistra su Download, poi cliccate due volte sul file. Ora vi verrà proposto di spostare l'app WhatsApp nella cartella Applicazioni, fatelo. Potete scegliere se sostituire l'app WhatsApp attualmente installata (in caso ci sia) o se mantenere entrambe. L'app Beta di WhatsApp per Mac presenta un'icona gialla, quindi è facilmente riconoscibile.

Come eliminare la versione beta di WhatsApp

Avere accesso alle ultime funzioni è divertente, ma a volte può essere frustrante dover avere a che fare con i bug della beta. In caso cambiate idea, ecco come tornare a WhatsApp stabile a seconda della vostra piattaforma. Android Su Android, avete diversi modi per tornare alla versione stabile di WhatsApp. Il primo è andare a questo indirizzo e toccare in basso il pulsante Leave the program. In alternativa, andate sulla pagina del Play Store di WhatsApp e scorrete in basso. In corrispondenza della sezione Sei un beta tester, dove c'è il disegno con una beuta colorata, toccate la voce Esci per uscire dal programma. In entrambi i casi, attendete fino a qualche ora e vi verrà proposto un aggiornamento per tornare nel canale stabile. Infine, potete uscire dalla beta di WhatsApp installando manualmente l'ultima versione stabile dell'app. Potete andare sempre alla pagina di WhatsApp su APK Mirror, poi sotto la serie di aggiornamenti beta toccate la voce See more updates. Toccate la prima versione non-beta e scaricatela, per poi installarla come visto sopra. iOS Tornare a WhatsApp stabile su iOS è facilissimo. Andate sulla pagina di WhatsApp su App Store avviando l'App Store e cercando WhatsApp o da qui. Toccate Ottieni e installate l'app. Windows Per eliminare la beta di WhatsApp su Windows non dovete fare altro che disinstallare la beta e installare la versione stabile. Per disinstallare la beta, premete il tasto Windows e in alto a destra cliccate su Tutto. Scorrete fino a WhatsApp Beta, cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate Disinstalla. Date conferma e l'app sarà disinstallata. Ora installate WhatsApp dal Microsoft Store da questo indirizzo ed effettuate l'accesso. Mac Volete tornare alla versione stabile di WhatsApp su Mac? Aprite l'App Store e cercate WhatsApp, poi cliccate su Ottieni (o sull'icona a forma di nuvola con la freccia verso il basso). La versione stabile sostituirà la beta.

Domande e risposte

Come scaricare la versione beta di WhatsApp? Se volete scaricare WhatsApp Beta, dipende dal dispositivo. Su Android dovete andare sulla pagina del programma beta della piattaforma o installare l'app beta manualmente da APK Mirror. Su iOS dovete partecipare al programma beta su TestFlight. Su Windows basta scaricare l'app beta su Microsoft Store, mentre su Mac dovete scaricare l'app dal sito di WhatsApp.