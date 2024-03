In questa guida, scopriremo come iniziare a usare WhatsApp Business , l'applicazione di messaggistica istantanea progettata specificatamente per le esigenze delle piccole e medie imprese.

Indice

Come funziona WhatsApp Business?

WhatsApp Business è un' app gratuita (disponibile per Android e iOS) progettata appositamente per piccole e medie imprese (PMI). L'applicazione di messaggistica istantanea, che consente alle attività di comunicare con i clienti, offre funzionalità personalizzate rispetto alla versione standard di WhatsApp, tra cui:

Scaricare l’app WhatsApp Business

WhatsApp Business su PC

Creare un account WhatsApp Business

Dopo aver scaricato WhatsApp Business, avviate l'app toccando l'icona corrispondente.

Leggete i Termini di servizio e accettateli selezionando "Accetta e Continua".

Scegliete il vostro paese dal menu a discesa per aggiungere automaticamente il prefisso. Inserite il numero di cellulare e premete "Avanti"/"Fatto". Cliccate su "OK" per ottenere un codice a 6 cifre via SMS o chiamata e inseritelo nel campo dedicato per completare la configurazione.