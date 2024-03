Sapevate che WhatsApp vi consente di accedere al vostro account non solo da un computer, ma anche da un altro telefono? Esatto, è la funzione di WhatsApp multi dispositivo: vediamo come funziona, oltre a capire a cosa serva. Già dal 2021 si può usare la popolare app di messaggistica su dispositivi collegati, ma solo da poco questa funzione è stata estesa. Questo significa che la cosiddetta Companion mode vi consente di accedere al vostro account anche da un altro Android o iPhone. Vediamo come usarla, non solo per collegare più smartphone, ma tutti i dispositivi compatibili, e quali sono i suoi limiti.

Indice

Cosa'è e a cosa serve WhatsApp multi dispositivo

La modalità multi dispositivo è una funzione che consente di utilizzare un singolo account WhatsApp su diversi dispositivi. Questo significa che le vostre chat, contatti e gruppi saranno sincronizzati sul vostro computer o anche su altri telefoni. La funzione è estremamente comoda, perché vi consente di accedere a WhatsApp da un computer, per esempio. I vantaggi di questa soluzione sono di poter controllare i messaggi senza tirar fuori il telefono o anche a telefono spento. Il che al lavoro potrebbe essere comodo, soprattutto con WhatsApp Web se non si utilizza un PC di proprietà. Oppure di poter scrivere più comodamente con la tastiera e di tenere WhatsApp aperto sul PC aumentando il multi-tasking. Inoltre lo schermo più grande del computer vi permette di visualizzare meglio eventuali video o immagini condivisi. Ma questo non è l'unico modo per sfruttare la funzione multi dispositivo. Da aprile 2023 è stata aggiunta anche la possibilità di utilizzare l'account WhatsApp anche su altri telefoni con lo stesso numero. Questo permette di accedere al vostro account su più smartphone, Android o iOS. Ed è ancora più utile se associata alla funzione che consente di aggiungere due numeri WhatsApp sullo stesso telefono. Un aspetto importante da considerare è legato alla sicurezza. Messaggi, file multimediali e chiamate sono infatti protetti dalla crittografia end-to-end. Inoltre ciascun dispositivo collegato si connette a WhatsApp in maniera indipendente, con lo stesso numero e gli stessi livelli di sicurezza e privacy.

Quali dispositivi si possono collegare con WhatsApp multi dispositivo

Con la funzione multi dispositivo di WhatsApp, potete aggiungere fino a quattro dispositivi in modo sicuro al vostro account. Abbiamo parlato di computer e telefoni, ma che tipo di dispositivi sono? Iniziamo con lo specificare che avrete comunque bisogno di un telefono principale per registrare l'account WhatsApp e collegare altri dispositivi. A questo potete però collegare una serie di dispositivi da usare con lo stesso numero, come: telefoni, Android o iPhone

o tablet Android

computer, da app desktop o WhatsApp Web

da app desktop o WhatsApp Web visori VR : Meta Quest 2, Quest Pro o Quest 3.

: Meta Quest 2, Quest Pro o Quest 3. Ray-Ban Stories e Ray-Ban Meta

e smartwatch Wear OS

Quanti dispositivi collegati allo stesso numero di telefono possono esserci

Quando collegate un altro dispositivo al vostro account WhatsApp, ci sono però alcuni limiti da considerare. Il più importante è che potete aggiungere fino a quattro dispositivi contemporaneamente al telefono principale. Ci sarà sempre bisogno infatti di un dispositivo principale dotato di SIM che serve per registrare l'account WhatsApp e collegare nuovi dispositivi. Un altro limite è dato dal fatto che il dispositivo principale deve connettersi di tanto in tanto a Internet. Se infatti rimane inattivo per oltre 14 giorni, i dispositivi collegati saranno disconnessi. Considerate inoltre che i dispositivi complementari non supportano la posizione in tempo reale e l'aggiunta dello stato. Allo stesso modo da un dispositivo collegato non potete creare e visualizzare le liste broadcast. E non potete interagire con le aziende usando WhatsApp Flows. Infine, potete riconoscere un telefono collegato perché apparirà una scritta nelle Impostazioni. Sui telefoni complementari collegati, se andate vedrete infatti il messaggio "Questo è un dispositivo collegato. Scopri di più".

Come usare WhatsApp su più dispositivi

Abbiamo capito come sia possibile collegare diversi dispositivi complementari al telefono a cui è associato l'account principale di WhatsApp. Con questa operazione, il telefono principale invierà una copia della cronologia messaggi più recente con crittografia end-to-end al dispositivo. Potrebbe essere necessario qualche minuto per il passaggio delle chat, che verranno salvate in locale sul nuovo dispositivo. Tenete però presente che non tutti i messaggi e le chat vengono sincronizzati dal telefono ai dispositivi collegati. Chiarito questo aspetto, vediamo come collegare un altro telefono, che sia Android o iPhone. Android

Se volete collegare un telefono complementare Android al telefono principale, scaricate WhatsApp sul primo. Poi apritelo e toccate Accetta e continua. Nella schermata che si apre, toccate in alto i tre puntini verticali e selezionate la voce Collega come dispositivo complementare. Apparirà un codice QR a tutto schermo. Prendete il telefono principale e aprite WhatsApp. Nel caso sia un dispositivo Android, toccate i tre puntini in alto a destra, mentre se è un iPhone, toccate l'icona Impostazioni in basso a destra. Poi selezionate la voce Dispositivi collegati e successivamente toccate la voce Collega un dispositivo. A questo punto vi verrà richiesto di sbloccare il telefono principale, con l'autenticazione biometrica, impronta digitale o volto, o con il PIN. Inquadrate il codice QR presente sul telefono complementare con il telefono principale e l'account sarà attivato (potreste dover toccare Ricarica). iPhone Nel caso invece il telefono complementare sia un iPhone, scaricate WhatsApp e avviatelo. A questo punto toccate Accetta e continua. Nella schermata che si apre, toccate in alto i tre puntini orizzontali e selezionate la voce Collega come dispositivo complementare. Apparirà un codice QR a tutto schermo. Prendete il telefono principale e aprite WhatsApp. Nel caso sia un dispositivo Android, toccate i tre puntini in alto a destra, mentre se è un iPhone, toccate l'icona Impostazioni in basso a destra. Poi selezionate la voce Dispositivi collegati e successivamente toccate la voce Collega un dispositivo. A questo punto vi verrà richiesto di sbloccare il telefono principale, con l'autenticazione biometrica, impronta digitale o volto, o con il PIN. Inquadrate il codice QR presente sul telefono complementare con il telefono principale e l'account sarà attivato (potreste dover toccare Ricarica).

WhatsApp multi dispositivo su tablet e iPad

I tablet offrono uno schermo di dimensioni maggiori su cui lavorare, e per molti sarebbe comodo usarne uno come dispositivo secondario. La buona notizia, per gli utenti del robottino verde, è che WhatsApp è disponibile per i tablet Android. La procedura per usare un tablet come dispositivo secondario per WhatsApp è la stessa appena vista nel capitolo precedente. Installate WhatsApp sul tablet Android, poi avviatela e toccate Accetta e continua. Nella schermata successiva, toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate Collega come dispositivo complementare. Apparirà un codice QR a tutto schermo. Prendete il telefono principale e aprite WhatsApp. Nel caso sia un dispositivo Android, toccate i tre puntini in alto a destra, mentre se è un iPhone, toccate l'icona Impostazioni in basso a destra. Poi selezionate la voce Dispositivi collegati e successivamente toccate la voce Collega un dispositivo. A questo punto vi verrà richiesto di sbloccare il telefono principale, con l'autenticazione biometrica, impronta digitale o volto, o con il PIN. Inquadrate il codice QR presente sul telefono complementare con il telefono principale e l'account WhatsApp sul tablet sarà attivato. Nel caso invece vogliate collegare un iPad, dovrete usare WhatsApp Web, in quanto l'app WhatsApp non supporta il tablet della mela. Per la procedura da seguire, vi rimandiamo al capitolo seguente.

WhatsApp multi dispositivo con WhatsApp Web / desktop

Ma non ci sono solo i telefoni. Se volete collegare al vostro account WhatsApp un computer, avete a disposizione due possibilità, l'app desktop o WhatsApp Web. L'app desktop di WhatsApp offre praticamente le stesse funzioni dell'app per dispositivi mobili, mentre WhatsApp Web ha alcune limitazioni. Il sito della piattaforma infatti non consente di effettuare chiamate o videochiamate, ma è comodo se usate un dispositivo non vostro. O un tablet. Vediamo come usarle. Se volete usare l'app desktop, disponibile per Mac e Windows, scaricatela da App Store o Microsoft Store. Successivamente, avviatela e vedrete un codice QR. Adesso prendete il telefono su cui è attivo il vostro account principale di WhatsApp. Nel caso sia un dispositivo Android, toccate i tre puntini in alto a destra, mentre se è un iPhone, toccate l'icona Impostazioni in basso a destra. Poi selezionate la voce Dispositivi collegati e successivamente toccate la voce Collega un dispositivo. A questo punto vi verrà richiesto di sbloccare il telefono principale, con l'autenticazione biometrica, impronta digitale o volto, o con il PIN. Inquadrate il codice QR presente sul telefono complementare con il telefono principale e l'account WhatsApp sul tablet sarà attivato. Se invece volete utilizzare WhatsApp Web, andate a questo indirizzo. Adesso la procedura da seguire sarà la stessa appena vista poche righe sopra. In alternativa, potete attivare l'account in entrambi i casi con il vostro numero di telefono. Per farlo, toccate la voce Collega con il numero di telefono, per poi inserirlo nella schermata successiva. Ora toccate Avanti e vedrete un codice alfanumerico. Passate sul telefono principale e arrivate come visto sopra alla schermata Collega un dispositivo. Qui toccate In alternativa e inserite il codice che è apparso sullo schermo del computer.

Domande e risposte

Come usare lo stesso WhatsApp su due telefoni? Se volete usare lo stesso numero WhatsApp su due telefoni, prendete il secondo, installate WhatsApp e toccate i tre puntini in alto a destra. Toccate Collega dispositivo complementare. Poi prendete il telefono principale, selezionate le Impostazioni e andate in Dispositivi collegati. Selezionate Collega un dispositivo e inquadrate il codice QR sullo schermo del nuovo dispositivo. Qui trovate come fare in dettaglio.