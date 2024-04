Come funziona WhatsApp Web su PC e tablet

Che abbiate un computer o un tablet, WhatsApp Web è la soluzione più comoda o immediata per accedere a WhatsApp e sfruttare uno schermo di grandi dimensioni: ecco come accedere e usarla al meglio

La maggior parte di noi utilizza WhatsApp tramite la comoda app per telefono e computer, ma forse non sapete che c'è una versione Web. Stiamo parlando di WhatsApp Web, un vero e proprio sito che consente di accedere alla popolare app di messaggistica da browser. Questa soluzione può essere comoda quando dobbiamo accedere da un computer non nostro, oppure per esempio da iPad. Andiamo a scoprire quindi WhatsApp Web, come funziona da computer e tablet. Vedremo come accedervi e usarlo, oltre a come scaricare l'alternativa per i PC, WhatsApp desktop. Queste app possono essere utili, per esempio, per scaricare un documento o una foto sul PC. Vediamo quindi come usare WhatsApp Web, tenendo presente che lo strumento ha alcune limitazioni. L'app non consente infatti di fare chiamate o videchiamate, disponibili invece sull'app desktop.

Come collegare WhatsApp Web

Abbiamo una intera guida dedicata a spiegarvi ogni "segreto" per collegarsi a WhatsApp Web. Di seguito spiegheremo in breve la procedura. Potete accedere a WhatsApp Web sia da computer che da tablet. Tutto quello di cui avete bisogno è almeno il telefono a cui è associato il vostro account WhatsApp (con l'app installata), un browser e, ovviamente, una connessione Internet. Dal PC o dal tablet avviate quindi un browser e andate all'indirizzo di WhatsApp Web, dove vedrete un codice QR. Se agite da tablet, selezionate l'opzione Richiedi sito desktop. Da Chrome toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate l'opzione. Da Safari, toccate la scritta "Aa" a sinistra del campo degli indirizzi, poi selezionate Richiedi sito desktop. Come collegare WhatsApp web con codice QR Prendete in mano il telefono e avviate WhatsApp. Se è un telefono Android, toccate l'icona con tre puntini, poi toccate la voce Dispositivi collegati. Toccate Collega un dispositivo e vi verrà richiesto di autenticarvi tramite autenticazione biometrica, se attiva. In alternativa, toccate la voce in basso Utilizza PIN. Nel caso stiate utilizzando un iPhone, toccate in basso a destra la voce Impostazioni, poi nella pagina seguente Dispositivi collegati. Vi verrà richiesto di autenticarvi (se il telefono monta iOS 14 o superiore) tramite Touch ID, Face ID o, se l'autenticazione biometrica non fosse attiva, inserendo il PIN. Inquadrate il codice QR sul PC e dopo pochi istanti vedrete le chat sincronizzate apparire sullo schermo. Come collegare WhatsApp Web senza codice QR Se volete accedere a WhatsApp senza codice QR, cliccate sul sito su Collega con il numero di telefono. Inserite il vostro numero di telefono e apparirà un codice. Ora prendete il telefono su cui è installato WhatsApp e toccate la notifica Inserisci codice da WhatsApp. Sbloccate il telefono e inserite il codice che vedere sul PC: le vostre chat verranno sincronizzate. Come accedere a whatsapp web senza telefono Il primo accesso a WhatsApp web richiede sempre che abbiate a portata di mano il telefono con l'account che volete collegare. Potete utilizzare il QR code o il numero di telefono, come abbiamo appena visto. Se aveste attivato la sincronizzazione dei messaggi SMS con il vostro PC, non avrete fisicamente bisogno di avere il telefono vicino, ma in ogni caso questo dovrà essere acceso e in grado di ricevere messaggi di testo. Per approfondire ulteriormente questo argomento, potete leggere la guida completa su come accedere a Whatsapp Web, anche senza QR code o telefono.

Come usare WhatsApp Web su PC e tablet

Anche per quanto riguarda l'uso di WhatsApp Web abbiamo una guida più completa, che vi invitiamo a leggere in caso di residui dubbi. Una volta effettuato l'accesso a WhatsApp Web, potete usarlo come se fosse una normale app sul telefono. A sinistra troverete la barra degli strumenti, con in alto l'icona delle chat. Verso il basso ci sono le Community, i Canali, gli aggiornamenti di stato, poi le chat archiviate e quelle importanti. In fondo, trovate l'icona delle impostazioni e quella del vostro profilo. Per scrivere a un contatto, cliccate sull'icona delle chat in alto a sinistra (il fumetto pieno) e selezionate una chat. Se invece volete avviare una nuova conversazione, cliccate in alto sull'icona a forma di fumetto con un "+" al centro. Inserite il nome di un contatto e nella finestra centrale in basso apparirà il campo di composizione. Per inviare un allegato, cliccate sul "+" a sinistra del campo di composizione. Poi scegliete tra Documento, Foto o video, Fotocamera, Contatto, Sondaggio o Nuovo Sticker. Se volete inviare un messaggio vocale, cliccate a destra del campo di composizione sull'icona a forma di microfono. Consentite l'accesso al microfono e la registrazione partirà. Una volta composto il messaggio, potete inviarlo cliccando sull'icona a forma di aeroplanino verde in basso a destra. Per ogni chat, potete cliccare sull'icona a forma di freccia verso il basso e scegliere se archiviarla, eliminarla o fissarla in alto. Altre opzioni sono la possibilità di silenziare le notifiche, segnarla come da leggere o bloccare il mittente.

Come scaricare WhatsApp Web

WhatsApp Web funziona solo all'interno di un browser, quindi non è possibile scaricare WhatsApp Web sul PC. Come abbiamo anticipato in apertura però, sui computer Windows e Mac potete scaricare WhatsApp Desktop. Questa versione dell'app ricalca tutte le funzioni di quella per telefono, in quanto vi consente anche di telefonare o videochiamare, ed è quindi più completa di WhatsApp Web. Per scaricare WhatsApp Desktop, dovete andare sulla pagina del Microsoft Store, in caso siate utenti Windows, o su quella dell'App Store, per chi usa il Mac. Ora cliccate su Ottieni e installate l'app. Se volete usare la beta per macOS, potete scaricarla dal sito cliccando in basso su Download. Tenete presente che l'app richiede come minimo Windows 10.1 a 64 bit 1903 o versioni successive o macOS 11 e versioni successive.

Come aggiornare WhatsApp Web

Il vantaggio di usare un browser per chattare con WhatsApp è che non dovrete mai aggiornare niente. Non si tratta infatti di un'applicazione che periodicamente andrà aggiornata, ma di un servizio web che è sempre aggiornato. Può succedere che, di quando in quando, nell'elenco delle chat di WhatsApp Web compaia in cima un avviso, che vi invita a ricaricare la pagina per aggiornare WhatsApp Web. Questo può succedere qualora non abbiate mai ricaricate la pagina di WhatsApp Web per lungo tempo. Per farlo è sufficiente premere su ctrl+R su Windows o su cmd+R su Mac. Oppure potete premere l'icona a forma di freccia circolare che si trova nella barra degli indirizzi del browser. O ancora potete chiudere la scheda di WhatsApp Web, e poi aprirne una nuova. Qualora dovesse comparire l'avviso di ricaricare WhatsApp Web per aggiornarlo, cliccandoci sopra la pagina si aggiornerà da sola, quindi non dovete preoccuparvi.

Come mantenere WhatsApp Web sempre attivo

Finché il vostro browser è aperto e connesso a internet, WhatsApp Web rimane sempre attivo. Chiudendo il browser, si chiude anche WhatsApp Web. A seconda del browser possono esserci delle possibili eccezioni a questa regola, se al browser è consentito rimanere in esecuzione in background. Per far sì che WhatsApp Web sia sempre attivo, vi consigliamo anche di andare nelle sue impostazioni (premendo sui tre pallini sopra l'elenco delle chat e poi su Impostazioni), alla voce Notifiche. Troverete un menu come quello illustrato qui sotto. Mettete quindi la spunta su Sincronizzazione in background, in modo che i messaggi siano sempre sincronizzati e pronti poi per essere letti.

Come mettere WhatsApp Web sul Desktop

È possibile installare WhatsApp Web sul PC, affinché si comporti come una qualsiasi altra app. In questo modo è anche possibile mettere WhatsApp Web sul desktop, ad esempio. Attenzione però: quella di cui parliamo è solo una web app, che verrà eseguita tramite il vostro browser predefinito. È molto semplice. Aprite WhatsApp Web nel browser, come abbiamo già visto, e cercate un'icona in alto a destra nella barra degli indirizzi. Questa icona contiene il simbolo di un monitor e una freccia verso il basso, ma può lievemente differire. Ne trovate un esempio nello screenshot qui sotto.

Cliccateci sopra, e WhatsApp Web verrà "installato" sul vostro PC, comparendo anche nell'elenco delle app. Ogni volta che ci cliccherete sopra si aprirà una finestra del browser con dentro WhatsApp web, finestra che non potrà essere usata per nient'altro che questo (non ci sarà cioè la barra degli indirizzi). Si tratta di una via di mezzo tra l'app dedicata (che è WhatsApp Desktop) e la versione web tradizionale, nel senso che le funzioni sono esattamente quelle di quest'ultima, ma avrete un'icona dedicata da posizionare ovunque, e WhatsApp comparirà anche nell'elenco delle app aperte. Se la cosa non vi dovesse piacere, premete in alto sui tre pallini nella finestra di WhatsApp e scegliete di eliminarla. In questo modo potrete tornare a usare la versione tradizionale, andando su web.whatsapp.com.

Come andare a capo su WhatsApp Web

Premendo invio mentre state scrivendo un messaggio su WhatsApp Web, questo verrà inviato. E come fare allora per andare a capo senza per questo mandarlo subito? Semplice: basta premere shift + invio. Per chi non sapesse cos'è shift, si tratta del tasto lungo sulla sinistra, con spesso una freccia verso l'alto disegnata sopra. Quello che serve anche per fare una lettera maiuscola o per usare i simboli sopra i numeri. Ulteriori dettagli in questa guida.

Come videochiamare con WhatsApp Web

Uno dei limiti più importanti di WhatsApp Web consiste nell'impossibilità di effettuare chiamate o videochiamate. Per usare queste funzioni è necessario installare WhatsApp Desktop, secondo le modalità viste in precedenza. Per ulteriori informazioni in merito in merito a come fare una video chiamata, vi rimandiamo alla guida dedicata che abbiamo già realizzato.

Come aggiungere contatti a WhatsApp Web

Le chat di WhatsApp Web sono sincronizzate con quelle presenti sul vostro telefono, così come i contatti con i quali potete chattare. Per aggiungere un nuovo contatto a WhatsApp web è necessario quindi aggiungerlo prima nella rubrica telefonica dello smartphone a cui è associato WhatsApp. Non è possibile aggiungere nuovi contatti direttamente da WhatsApp Web, perché la rubrica che fa fede è quella del telefono. Potete però scambiarvi messaggi con qualcuno che non è nella vostra rubrica, ad esempio perché siete in uno stesso gruppo.

Come disconnettersi da WhatsApp Web e Desktop

Su WhatsApp Web verrà mantenuta la sessione attiva: questo significa che se il PC non è sicuro dovrete disconnettervi. Se non lo fate, chiunque potrà accedere alle vostre chat semplicemente andando sul sito WhatsApp Web. Per disconnettervi da WhatsApp Web, cliccate in basso a sinistra sull'icona a forma di ingranaggio (impostazioni). Successivamente, cliccate sul pulsante rosso Disconnetti in basso. Se non avete fisicamente accesso al dispositivo che volete disconnettere, potete farlo anche da telefono. Basta che seguite le istruzioni della guida come disconnettere WhatsApp Web da PC, Android ed iPhone.

WhatsApp multi dispositivo senza telefono

Su WhatsApp è attiva da metà 2023 la funzione multi-dispositivo. Questo comporta che il vostro account, con chat, contatti e gruppi, è sincronizzato anche su computer, tablet o altri telefoni. La modalità multi-dispositivo consente di associare fino a quattro altri dispositivi oltre al telefono principale. Per la prima associazione è necessario il telefono principale con WhatsApp, come abbiamo visto all'inizio di questa guida. Successivamente, i dispositivi saranno collegati al vostro account anche se il telefono è spento o non connesso a Internet.

Come faccio a collegarmi con WhatsApp web? Per collegarvi a WhatsApp Web andate sul sito di WhatsApp Web, poi prendete il telefono, aprite WhatsApp e andate in Impostazioni > Dispositivi collegati > Collega un dispositivo. Autenticatevi e inquadrate il codice QR