Come aggiungere i widget al desktop di macOS Sonoma

Durante il WWDC di quest'anno Apple ha presentato l'ultima versione del suo sistema operativo: macOS 14 Sonoma. Il rilascio avverrà come al solito in autunno, ma grazie alla versione beta pubblica è possibile avere un assaggio in anteprima delle novità future. Molte delle nuove funzionalità aggiunte, essendo state prese direttamente da iOS, aiuteranno a creare una sensazione di maggiore continuità nell'utilizzo di iPhone e Mac. Una delle novità che ha maggiormente attirato l'interesse del pubblico è stata sicuramente la possibilità di arricchire il proprio desktop con l'aggiunta di widget.

Per aggiungere facilmente i vostri widget preferiti al desktop vi basterà seguire i successivi passaggi illustrati negli screenshot pubblicati da The Verge.