Come scaricare WPS Office

In questa guida, scopriremo come scaricare rapidamente WPS Office per Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Indice

Cos’è WPS Office?

WPS Office, sviluppata dalla società cinese Kingsoft, è una suite di software per ufficio che offre strumenti di elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni e altro. È disponibile per diverse piattaforme, come Windows, macOS, Linux, Android e iOS. WPS Office è una soluzione versatile per la gestione di diversi tipi di documenti.

WPS Office - completamente compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS – include i seguenti software: Writer (per creare e modificare documenti Word), Spreadsheet (per creare e modificare fogli elettronici), Presentation (un elaboratore di presentazioni) e PDF (permette di convertire gratuitamente i file PDF da e verso Word, Excel, PowerPoint e file immagine online; potete anche visualizzare, modificare, leggere e collaborare).

Ecco un elenco dettagliato dei formati di file supportati.